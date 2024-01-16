В Барнауле открыли движение по площади Сахарова

Движение перекрывали от улицы Молодежной до улицы Мерзликина

16 января 2024, 10:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Сахарова завершили демонтаж новогоднего городка и открыли движение для транспорта, сообщает мэрия.

Также очистили от снега и наледи проезжую часть проспекта Социалистического – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

"Движение транспорта на указанном участке проспекта открыто", – отметили власти.

Напомним, демонтировать новогодний городок начали в воскресенье утром, 14 января, – традиционно после празднования старого Нового года.