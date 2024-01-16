В Барнауле открыли движение по площади Сахарова
Движение перекрывали от улицы Молодежной до улицы Мерзликина
16 января 2024, 10:11, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле на площади Сахарова завершили демонтаж новогоднего городка и открыли движение для транспорта, сообщает мэрия.
Также очистили от снега и наледи проезжую часть проспекта Социалистического – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
"Движение транспорта на указанном участке проспекта открыто", – отметили власти.
Напомним, демонтировать новогодний городок начали в воскресенье утром, 14 января, – традиционно после празднования старого Нового года.
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