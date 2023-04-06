Невиданный масштаб. Как в Барнауле начинают строить дорогостоящую развязку

Основные работы начнутся в ближайшие дни, но мы уже побывали на участке и делимся фото

06 апреля 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков





































































































































Строительство развязки. 5 апреля 2023 года

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжают готовить площадку под строительство многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте стоимостью около 2,9 миллиарда рублей. Основные работы начнутся уже в ближайшие несколько недель. Впрочем, в этом году на участке не будут перекрывать движение и строители займутся в основном прилегающей территорией.

Что сейчас происходит на объекте?

В настоящее время рабочие очищают участок между Змеиногорским и Южным трактами от снега и грязи, а также устанавливают забор и дорожные знаки. На территории, где будет идти строительство, находятся воздушные и подземная линии связи и электропередачи и газопровод. Под Южным и Змеиногорским трактами залегают канализационные коллекторы, а вдоль Змеиногорского тракта проходят водоводы. Сейчас подрядчик – московская компания ООО "Региональная строительная компания" – готовит участок для основных работ.

Будут ли перекрывать дорогу для транспорта на время стройки?

В 2023 году никакого перекрытия дороги для автотранспорта не планируется. Причина: власти не хотят ухудшения дорожной ситуации, которая и так непростая из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка. Более того, на Змеиногорском тракте основную часть работ этим летом будут проводить ночью, чтобы не провоцировать увеличение пробок.

Что вообще известно о развязке?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Эксперты утверждают, что это самый масштабный проект, который построят в Барнауле за последние годы.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Чтобы построить это кольцо, предполагают разобрать знаменитое кафе "У Григорича", его перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части будущей развязки составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте будущего масштабного объекта и делится с вами фотографиями. Запомните это место. Скоро оно изменится навсегда.