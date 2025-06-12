В Барнауле начали восстанавливать рухнувшую переправу через Пивоварку

На месте планируют установить временные конструкции для безопасного проезда

12 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле начались работы по восстановлению переправы на улице Силикатной, сообщили в мэрии.

Напомним, 9 июня из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Пивоварке переправа обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал. В Железнодорожном районе ввели режим повышенной готовности.

12 июня на месте прошло выездное совещание с участием замглавы администрации по защите населения Игоря Лисина и замглавы по дорожному хозяйству Андрея Курышина.

"Подрядчик уже определен, работы начались сегодня. Мы планируем оперативно восстановить переправу и установить временные конструкции для безопасного проезда", – рассказал Андрей Курышин.

В настоящее время движение по участку ограничено. Проезд доступен через лесную дорогу с улицы Кутузова.