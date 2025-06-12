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В Барнауле начали восстанавливать рухнувшую переправу через Пивоварку

На месте планируют установить временные конструкции для безопасного проезда

12 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула
Фото: администрация Барнаула

В Барнауле начались работы по восстановлению переправы на улице Силикатной, сообщили в мэрии.

Напомним, 9 июня из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Пивоварке переправа обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал. В Железнодорожном районе ввели режим повышенной готовности.

12 июня на месте прошло выездное совещание с участием замглавы администрации по защите населения Игоря Лисина и замглавы по дорожному хозяйству Андрея Курышина.

"Подрядчик уже определен, работы начались сегодня. Мы планируем оперативно восстановить переправу и установить временные конструкции для безопасного проезда", – рассказал Андрей Курышин.

В настоящее время движение по участку ограничено. Проезд доступен через лесную дорогу с улицы Кутузова.

Барнаул дорожное движение работы

Комментарии 2

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Гость

22:43:51 12-06-2025

А так медллленно, потому что жарко.

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ЦУМ ЖИВ!

21:21:23 13-06-2025

Гость (22:43:51 12-06-2025) А так медллленно, потому что жарко. ... Если б было холодно - само бы замерзло.

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