В Барнауле закрыли проезд по переправе через Пивоварку

Из-за обильных осадков и резкого роста реки переправа обрушилась в районе улицы Силикатной

09 июня 2025, 20:25, ИА Амител

Переправа через реку Пивоварку / Фото: barnaul.org

В Барнауле закрыли проезд по переправе через реку Пивоварку в районе улицы Силикатной, 20, сообщили в мэрии.

"Из-за обильных осадков и резкого роста уровня реки Пивоварки произошел подмыв и обрушение переправы в районе улицы Силикатной, 20, в результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В ближайшее время у обрушившейся переправы выставят соответствующие знаки. К территории можно проехать по лесной дороге с улицы Кутузова.

На месте происшествия дежурят спасатели. Администрации Железнодорожного района поручили ввести на участке режим повышенной готовности, комитету по дорожному хозяйству и транспорту совместно с администрацией района – проработать вопрос по восстановлению переправы.