В Барнауле закрыли проезд по переправе через Пивоварку
Из-за обильных осадков и резкого роста реки переправа обрушилась в районе улицы Силикатной
09 июня 2025, 20:25, ИА Амител
В Барнауле закрыли проезд по переправе через реку Пивоварку в районе улицы Силикатной, 20, сообщили в мэрии.
"Из-за обильных осадков и резкого роста уровня реки Пивоварки произошел подмыв и обрушение переправы в районе улицы Силикатной, 20, в результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.
В ближайшее время у обрушившейся переправы выставят соответствующие знаки. К территории можно проехать по лесной дороге с улицы Кутузова.
На месте происшествия дежурят спасатели. Администрации Железнодорожного района поручили ввести на участке режим повышенной готовности, комитету по дорожному хозяйству и транспорту совместно с администрацией района – проработать вопрос по восстановлению переправы.
21:28:38 09-06-2025
Какой эвфемизм слова "рухнула" - "закрыли".
🤣
22:08:39 09-06-2025
Какая нибудь техногенная авария не случилась в городе у вдминистрации один итвет: " виновата погода". Лучше бы вместо установки всяких памятников отремонтировали бы повреждённую инфроструктуру
07:49:34 10-06-2025
Гость (22:08:39 09-06-2025) Какая нибудь техногенная авария не случилась в городе у вдми... памятники и инфраструктура это разные статьи бюджета, и если в сфере культуры меньше воров, это не значит что один бюджет должен досыпать другому, в котором дырка, образованная ворами госсредств!
07:51:22 10-06-2025
"Из-за обильных осадков и резкого роста реки".
Точнее: Из-за обильных осадков наполнился ручеек, питающийся летом канализационными стоками.
Годами мыло, мыло и подмыло переправу, на р. Пивоварке таких переправ много.