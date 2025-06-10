В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за подмывания переправы через Пивоварку
Движение транспорта и пешеходов на объекте ограничили
10 июня 2025, 07:30, ИА Амител
В Железнодорожном районе Барнаула в границах здания № 20 по ул. Силикатной ввели режим повышенной готовности, сообщили в мэрии.
Причина такого решения – последствия ливней, из-за которых произошло подмывание переправы через реку Пивоварку.
"В результате проливных дождей произошло подмывание переправы элементов благоустройства через реку Пивоварку в районе здания № 20 по ул. Силикатной. В администрации Железнодорожного района 9 июня в 20:00 провели заседание КЧС и ПБ, где решили ввести режим функционирования "Повышенная готовность" для районного звена в границах данной территории", – говорится в сообщении.
Сейчас доступ к этому объекту для машин и пешеходов ограничен. Сроки его восстановления рассмотрят позднее.
Накануне в Барнауле выпала месячная норма осадков. Власти города докладывали, что в результате ливня зарегистрировали более 120 происшествий.
20:22:51 10-06-2025
"Повышенная готовность" для районного звена должна быть всегда. Переправы должны планово обследоваться и укрепляться, а не восстанавливаться после того, как гром грянет. Укрепить переправу на порядки дешевле, чем строить заново. Спросить есть с кого?