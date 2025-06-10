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В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за подмывания переправы через Пивоварку

Движение транспорта и пешеходов на объекте ограничили

10 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: мэри Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: мэри Барнаула / t.me/barnaul_org

В Железнодорожном районе Барнаула в границах здания № 20 по ул. Силикатной ввели режим повышенной готовности, сообщили в мэрии.

Причина такого решения – последствия ливней, из-за которых произошло подмывание переправы через реку Пивоварку.

"В результате проливных дождей произошло подмывание переправы элементов благоустройства через реку Пивоварку в районе здания № 20 по ул. Силикатной. В администрации Железнодорожного района 9 июня в 20:00 провели заседание КЧС и ПБ, где решили ввести режим функционирования "Повышенная готовность" для районного звена в границах данной территории", – говорится в сообщении.

Сейчас доступ к этому объекту для машин и пешеходов ограничен. Сроки его восстановления рассмотрят позднее.

Накануне в Барнауле выпала месячная норма осадков. Власти города докладывали, что в результате ливня зарегистрировали более 120 происшествий.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 1

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Гость

20:22:51 10-06-2025

"Повышенная готовность" для районного звена должна быть всегда. Переправы должны планово обследоваться и укрепляться, а не восстанавливаться после того, как гром грянет. Укрепить переправу на порядки дешевле, чем строить заново. Спросить есть с кого?

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