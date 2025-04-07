В Барнауле нашли виновного в гибели разнорабочего на стройке

На голову 28-летнего мужчины с высоты 22-го этажа упали кирпичи

07 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле перед судом предстанет 42-летний мастер участка, обвиняемый в "нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека", сообщили в региональном СК.

Речь идет об инциденте, произошедшем в апреле 2024 года, когда разнорабочий скончался на одной из барнаульских строек, после того как на его голову упали кирпичи.

По данным следствия, обвиняемый отвечал за строительство многоэтажного жилого дома на Южном тракте в Барнауле и "проявил недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям". Он не предусмотрел ограждение опасной зоны и установку защитных козырьков, а также не дал указаний о недопущении нахождения там рабочих.

"В результате этого утром 22 апреля 2024 года на разнорабочего, занимавшегося около здания возведением строительных лесов, с высоты 22-го этажа упали кирпичи. 28-летний мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью, он скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в Следкоме.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.