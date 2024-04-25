Следователи начали проверку гибели разнорабочего на стройке в Барнауле

На мужчину с высоты 22 этажа упали кирпичи

25 апреля 2024, 18:15, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Барнаульские следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройке многоэтажного дома на Южном тракте в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 22 апреля 2024 года. На разнорабочего, который занимался около здания возведением строительных лесов, с высоты 22 этажа упали кирпичи. В результате 28-летний мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью, и скончался на месте.

Следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, им предстоит дать оценку действиям лиц, ответственным за охрану труда, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").