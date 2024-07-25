В Барнауле назвали дату и место прощания с писателем Анатолием Кирилиным
Анатолия Владимировича похоронят на Новомихайловском кладбище
25 июля 2024, 13:20, ИА Амител
Анатолий Кирилин / Фото: vk.com/aalenabezrukova
Прощание с писателем и журналистом Анатолием Кирилиным пройдет в воскресенье, 28 июля, с 11:30 до 13:00 в траурном зале на улице Аносова в Барнауле, сообщает "Атмосфера".
"Анатолия Кирилина похоронят на Новомихайловском кладбище", – рассказала главный редактор журналов "Алтай" и "Культура Алтайского края" Лариса Вигандт.
Напомним, Анатолий Владимирович скончался ночью 24 июля после тяжелой болезни.
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