В Барнауле назвали дату и место прощания с писателем Анатолием Кирилиным

Анатолия Владимировича похоронят на Новомихайловском кладбище

25 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Анатолий Кирилин / Фото: vk.com/aalenabezrukova

Прощание с писателем и журналистом Анатолием Кирилиным пройдет в воскресенье, 28 июля, с 11:30 до 13:00 в траурном зале на улице Аносова в Барнауле, сообщает "Атмосфера".

"Анатолия Кирилина похоронят на Новомихайловском кладбище", – рассказала главный редактор журналов "Алтай" и "Культура Алтайского края" Лариса Вигандт.

Напомним, Анатолий Владимирович скончался ночью 24 июля после тяжелой болезни.