В Барнауле назвали последствия урагана 14 февраля, которые еще не удалось устранить
Всего в этот день в результате неблагоприятных погодных условий в городе зафиксировали 32 происшествия
19 февраля 2024, 10:42, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на расширенном аппаратном совещании обсудил вопросы устранения последствий ураганного ветра 14 февраля, сообщает мэрия.
С докладом об оперативной ситуации на территории города выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
"В результате неблагоприятных погодных условий 14 февраля произошло 32 оперативных события. Среди них – аварийное отключение электроэнергии, повреждение кровель зданий, падение деревьев, отключение светофоров", – рассказал Драчев.
На контроле в администрации города остается два объекта: восстановление кровель двух административных зданий.
По другим происшествиям все аварийно-восстановительные работы были своевременно проведены.
Ранее amic.ru рассказал, что за ураган накрыл Барнаул, какие разрушения он принес и есть ли пострадавшие.
14:11:44 19-02-2024
Десять казней египетского фараона продолжаются....