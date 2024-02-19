В Барнауле назвали последствия урагана 14 февраля, которые еще не удалось устранить

Всего в этот день в результате неблагоприятных погодных условий в городе зафиксировали 32 происшествия

19 февраля 2024, 10:42, ИА Амител

Фото с место обрушения кровли в Барнауле / Пресс-служба мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк на расширенном аппаратном совещании обсудил вопросы устранения последствий ураганного ветра 14 февраля, сообщает мэрия.

С докладом об оперативной ситуации на территории города выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

"В результате неблагоприятных погодных условий 14 февраля произошло 32 оперативных события. Среди них – аварийное отключение электроэнергии, повреждение кровель зданий, падение деревьев, отключение светофоров", – рассказал Драчев.

На контроле в администрации города остается два объекта: восстановление кровель двух административных зданий.

По другим происшествиям все аварийно-восстановительные работы были своевременно проведены.

Ранее amic.ru рассказал, что за ураган накрыл Барнаул, какие разрушения он принес и есть ли пострадавшие.