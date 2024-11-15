В Барнауле не будет парковки у автовокзала
Организацию новой стоянки пока не рассматривают
15 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
В Барнауле не будет парковки перед зданием автовокзала, пишет "Толк" со ссылкой на администрацию города.
Ранее территорией стоянки управлял автовокзал, однако в сентябре Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса.
Как рассказали в профильном комитете мэрии, организацию новой парковки пока не рассматривают. При этом чиновники указали на необходимость предусмотреть знаки о запрете стоянки для упорядоченного подъезда, а также посадки и высадки пассажиров.
Эти требования должны быть учтены в проекте организации дорожного движения у вокзала, о котором ранее рассказывал его директор Алексей Богданов.
Проект будут согласовывать с комитетом по дорожному хозяйству и городским ОГИБДД. Однако "до настоящего времени указанный проект в комитет не поступал", отмечают чиновники.
10:07:50 15-11-2024
"Так не доставайся же ты никому!"(С)
😁
А и хорошо. Будет куда снег зимой сваливать.
10:23:41 15-11-2024
А как же встретить или проводить родственников? У вокзала и так остановиться негде!
10:39:48 15-11-2024
Владимир (10:23:41 15-11-2024) А как же встретить или проводить родственников? У вокзала и ... как и раньше было
10:37:10 15-11-2024
"При этом чиновники указали на необходимость предусмотреть знаки о запрете стоянки"-------- Там и так все знаками завешано с "угрозами" увоза на штрафстоянку, но всем пофиг и нарушителям и тем, кто должен за этим следить.
11:10:43 15-11-2024
Как 20 лет назад, стоят таксисты, подогнав машину к дверям автовокзала и ключи на пальце крутят. Неистребимое племя, с них начинать надо.
А вот как с сумками родственников подвезти, вопрос. Нагородили барьеров. "Своих" лучше бы разогнали, а сквозной проезд разрешили.
11:14:04 15-11-2024
Да Слава Богу! К вокзалу, особенно а электричкам итак подойти невозможно. С одной стороны киоски с рассадой, с другой толпа незаконных перевозчиков, орут каждую секунду и пристают ко всем, с другой стоянка, да ещё два потока людей идут на встречу друг другу - с электрички и на электричку. Езжу утром на Красный боец. Вообще всем по барабану, что люди лбами бьются. Ничего не продумано
11:14:33 15-11-2024
Номальная парковка там. По крайней мере сейчас можно подъехать и без проблем встретить или отправить. Если запретят парковку, то где машину хотябы на 10-15 мин поставить? Администрация задайте себе вопрос: зачем вы постоянно что-то ограничиваете, зажимаете, вот и сейчас наставите знаков и камер -хотите сделать доборо людям?
11:14:45 15-11-2024
как встречать и провожать родных то???
11:18:58 15-11-2024
Вокзалы это лицо города. Когда прилетаешь или приезжаешь в город, то сразу понятно, плохо или хорошо работает местная власть. Не правила парковки, нелегальные таксисты, навигация . По всем этим критериям, Барнаул заштатный провинциальный город с некомпетентной властью.
11:46:25 15-11-2024
Гость (11:18:58 15-11-2024) Вокзалы это лицо города. Когда прилетаешь или приезжаешь в г... там раньше на месте парковки была клумбы, скамейки, пешеходная широкая дорожка, которая вела к электричкам, люди по ней постоянно шли на электрички. На нормальном вокзале впереди скамейки для людей и зелень, а не огороженная парковка, которую обходить надо всю, чтобы пройти к остановкам общественного транспорта. На этой парковке и стояло машины 3-4, не больше. Зато сама парковка всю площадь занимала, мешала людям пройти, уродовала вид привокзальной площади. Есть парковка напротив ЖД вокзала, вот пусть там встречающие свои машины и оставляют, хотя их там тоже немного, жадничают денег за парковку отдать. Пассажирам приезжающим и отъезжающим надо удобство создавать, а не шоферам.
11:27:20 15-11-2024
Всего 2 парковочных места перед ЖД вокзалом где можно припарковать авто для высадки или посадки пассажиров с багажом. Сколько пассажиров приезжает на 1 поезде одновременно? Примерно 150-200 пассажиров. Где всем пассажирам поезда можно сесть в авто, т.к. общественный транспорт ночью не возит пассажиров.
Так же хотите сделать перед Автовокзалом?
11:44:40 15-11-2024
Видимо Барнаул особенный город, сюда/туда люди без багажа приезжают/уезжают, что аэропорт, что вокзал, что теперь автовокзал, только для "своих".
11:47:18 15-11-2024
Вокзал тоже снести - шум гам пыль от него только. И понаехи.
11:57:38 15-11-2024
Musik (11:47:18 15-11-2024) Вокзал тоже снести - шум гам пыль от него только. И понаехи.... И дороги перепахать. Пусть травка растёт.
🤣
13:59:11 15-11-2024
Кхм... (11:57:38 15-11-2024) И дороги перепахать. Пусть травка растёт.🤣... Не, не надо.
На месте вогзала построить ТЦ. И к нему 8полосную хийвэл. Каков план?
12:23:46 15-11-2024
Поздно плакать...Уже продали под застройку...:-)
12:37:18 15-11-2024
Дюша (12:23:46 15-11-2024) Поздно плакать...Уже продали под застройку...:-)... Многоквартирник посередь вокзала будет?
😁
13:48:35 15-11-2024
Кхм... (12:37:18 15-11-2024) Многоквартирник посередь вокзала будет?😁... да, возле лифта будет стоять автобус и электричка.
13:53:37 15-11-2024
Дурдом! Парковка была не для удобства водителей, а для удобства пассажиров! Водитель-то выгрузил и уехал, а бабульки с сумарями ралли в 2 километра должны преодолевать пешком теперь? На горячую линию пишите, скоро будет... даже две!
21:54:36 15-11-2024
Все для человека, для его блага.