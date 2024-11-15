В Барнауле не будет парковки у автовокзала

Организацию новой стоянки пока не рассматривают

15 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле не будет парковки перед зданием автовокзала, пишет "Толк" со ссылкой на администрацию города.

Ранее территорией стоянки управлял автовокзал, однако в сентябре Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса.

Как рассказали в профильном комитете мэрии, организацию новой парковки пока не рассматривают. При этом чиновники указали на необходимость предусмотреть знаки о запрете стоянки для упорядоченного подъезда, а также посадки и высадки пассажиров.

Эти требования должны быть учтены в проекте организации дорожного движения у вокзала, о котором ранее рассказывал его директор Алексей Богданов.

Проект будут согласовывать с комитетом по дорожному хозяйству и городским ОГИБДД. Однако "до настоящего времени указанный проект в комитет не поступал", отмечают чиновники.