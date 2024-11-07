"Полный хаос". Директор автовокзала Барнаула пожаловался на снос платной парковки

Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса

07 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Директор автовокзала Барнаула Алексей Богданов пожаловался на хаос после сноса платной парковки перед зданием, сообщает "Толк".

Ранее этой территорией управлял автовокзал, однако в сентябре Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса. Договор аренды территории также расторгли.

"Пока, конечно, полный хаос творится на привокзальной площади, на парковке. Непонятно, как автомобили заезжают, паркуются. Но мы к этому отношения уже никакого не имеем. Раньше у нас стояли паркоматы, шлагбаумы, мы регулировали ситуацию каким-то образом. Теперь всего этого нет – свободный доступ, заезд. Мы предлагали, чтобы у нас забрали это оборудование, но не нашли отклика в городе", – сказал Богданов.

Однако новую схему движения на участке уже разрабатывают. "Сама парковка, видимо, останется", – допускает он.

По словам Богданова, проект должен быть готов до 27 ноября, после чего его будут согласовывать с мэрией. Директор вокзала подчеркнул важность оперативного решения вопросов из-за приближения зимы, потому что неясно, кто должен будет с этой территории убирать снег.