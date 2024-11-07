"Полный хаос". Директор автовокзала Барнаула пожаловался на снос платной парковки
Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса
07 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Директор автовокзала Барнаула Алексей Богданов пожаловался на хаос после сноса платной парковки перед зданием, сообщает "Толк".
Ранее этой территорией управлял автовокзал, однако в сентябре Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса. Договор аренды территории также расторгли.
"Пока, конечно, полный хаос творится на привокзальной площади, на парковке. Непонятно, как автомобили заезжают, паркуются. Но мы к этому отношения уже никакого не имеем. Раньше у нас стояли паркоматы, шлагбаумы, мы регулировали ситуацию каким-то образом. Теперь всего этого нет – свободный доступ, заезд. Мы предлагали, чтобы у нас забрали это оборудование, но не нашли отклика в городе", – сказал Богданов.
Однако новую схему движения на участке уже разрабатывают. "Сама парковка, видимо, останется", – допускает он.
По словам Богданова, проект должен быть готов до 27 ноября, после чего его будут согласовывать с мэрией. Директор вокзала подчеркнул важность оперативного решения вопросов из-за приближения зимы, потому что неясно, кто должен будет с этой территории убирать снег.
09:07:32 07-11-2024
Пока была платная парковка был беспредел. Как убрали то начался хаос.
09:19:43 07-11-2024
Весь этот автовокзал- наследие гигантомании 1980х... При таком огромном пустом здании посадка и высадка граждан происходит на улице, а все помещения автовокзала сданы в аренду... Анахронизм!
10:36:16 07-11-2024
Гость (09:19:43 07-11-2024) Весь этот автовокзал- наследие гигантомании 1980х... При так... Ох уж этот "совок" строил просторные здания и выделял места для озеленения и скверов. Толи теперь - 30 этажки впритык, без парковок и социальной ифроструктуры - современно.
12:21:46 07-11-2024
Гость (09:19:43 07-11-2024) Весь этот автовокзал- наследие гигантомании 1980х... При так... ноно, это в собственности у моей родни!
09:30:37 07-11-2024
перестала капать незапланированная прибыль в карман! вот и жалуется теперь бегает...!
09:32:47 07-11-2024
Хаос творится, непонятно как паркуются, прибыль исчезала, счас забухает.
09:37:37 07-11-2024
Директор автовокзала пусть не жалуется, а ликвидирует торгово-блудилищные халупы, понастроенные ещё в девяностые на вверенной ему территории, которые первоначально и использовались как площадки для высадки пассажиров и предрейсовой парковки автобусов
09:41:50 07-11-2024
Раньше была нормальная зона посадки-высадки пассажиров. А теперь? При посадке бардак, а высаживают людей вообще не понять где! Всё испоганил этот Богданов!
10:18:54 07-11-2024
Самое ужасное и злачное место в городе. Теснота, таксисты-хапуги, киоски с барахлом. Еще эти парковки с вымогательством денег. Если автобус опаздывает на 5-10 минут, то приходилось выезжать и заезжать на парковку, чтобы не платить.
10:30:23 07-11-2024
В СССР многое было по-другому, например, был стадион Локомотив, а сейчас ЖК.
11:57:53 07-11-2024
Гость (10:30:23 07-11-2024) В СССР многое было по-другому, например, был стадион Локомот... А на 1-ом этаже торговый центр без парковки!
12:29:15 07-11-2024
Гость (11:57:53 07-11-2024) А на 1-ом этаже торговый центр без парковки!... Кто заминусил подскажите, где парковка? Только не около мемориала! И не около гостиницы!
12:29:25 07-11-2024
Гость (11:57:53 07-11-2024) А на 1-ом этаже торговый центр без парковки!... есть парковка
13:57:06 07-11-2024
Лукавит Богданов. Просто его кормушки лишили, вот и бесится.
14:20:16 07-11-2024
А как удалось продавить устройство платной парковки несколько лет назад при активном сопротивлении общественности, тогда Администрация не возражала? Что-то изменилось, перестали заносить? Проект не оправдал надежд, нет потока бабла?
14:33:34 07-11-2024
В чем хаос? Парковка теперь не пустует, машинами заставлена. Это значит эти машины стоят здесь в предназначенном месте, а не вдоль дороги и во дворах, там стало свободнее. Все правильно.
09:17:42 08-11-2024
Теперь осталось снести ТЦ "Автовокзал" и ларьки вокруг.