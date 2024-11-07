НОВОСТИОбщество

"Полный хаос". Директор автовокзала Барнаула пожаловался на снос платной парковки

Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса

07 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru
Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Директор автовокзала Барнаула Алексей Богданов пожаловался на хаос после сноса платной парковки перед зданием, сообщает "Толк".

Ранее этой территорией управлял автовокзал, однако в сентябре Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса. Договор аренды территории также расторгли. 

"Пока, конечно, полный хаос творится на привокзальной площади, на парковке. Непонятно, как автомобили заезжают, паркуются. Но мы к этому отношения уже никакого не имеем. Раньше у нас стояли паркоматы, шлагбаумы, мы регулировали ситуацию каким-то образом. Теперь всего этого нет – свободный доступ, заезд. Мы предлагали, чтобы у нас забрали это оборудование, но не нашли отклика в городе", – сказал Богданов.

Однако новую схему движения на участке уже разрабатывают. "Сама парковка, видимо, останется", – допускает он.

По словам Богданова, проект должен быть готов до 27 ноября, после чего его будут согласовывать с мэрией. Директор вокзала подчеркнул важность оперативного решения вопросов из-за приближения зимы, потому что неясно, кто должен будет с этой территории убирать снег.

Барнаул

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

09:07:32 07-11-2024

Пока была платная парковка был беспредел. Как убрали то начался хаос.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:43 07-11-2024

Весь этот автовокзал- наследие гигантомании 1980х... При таком огромном пустом здании посадка и высадка граждан происходит на улице, а все помещения автовокзала сданы в аренду... Анахронизм!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:16 07-11-2024

Гость (09:19:43 07-11-2024) Весь этот автовокзал- наследие гигантомании 1980х... При так... Ох уж этот "совок" строил просторные здания и выделял места для озеленения и скверов. Толи теперь - 30 этажки впритык, без парковок и социальной ифроструктуры - современно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:46 07-11-2024

Гость (09:19:43 07-11-2024) Весь этот автовокзал- наследие гигантомании 1980х... При так... ноно, это в собственности у моей родни!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:37 07-11-2024

перестала капать незапланированная прибыль в карман! вот и жалуется теперь бегает...!

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:47 07-11-2024

Хаос творится, непонятно как паркуются, прибыль исчезала, счас забухает.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

09:37:37 07-11-2024

Директор автовокзала пусть не жалуется, а ликвидирует торгово-блудилищные халупы, понастроенные ещё в девяностые на вверенной ему территории, которые первоначально и использовались как площадки для высадки пассажиров и предрейсовой парковки автобусов

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:50 07-11-2024

Раньше была нормальная зона посадки-высадки пассажиров. А теперь? При посадке бардак, а высаживают людей вообще не понять где! Всё испоганил этот Богданов!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:54 07-11-2024

Самое ужасное и злачное место в городе. Теснота, таксисты-хапуги, киоски с барахлом. Еще эти парковки с вымогательством денег. Если автобус опаздывает на 5-10 минут, то приходилось выезжать и заезжать на парковку, чтобы не платить.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:23 07-11-2024

В СССР многое было по-другому, например, был стадион Локомотив, а сейчас ЖК.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:53 07-11-2024

Гость (10:30:23 07-11-2024) В СССР многое было по-другому, например, был стадион Локомот... А на 1-ом этаже торговый центр без парковки!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:15 07-11-2024

Гость (11:57:53 07-11-2024) А на 1-ом этаже торговый центр без парковки!... Кто заминусил подскажите, где парковка? Только не около мемориала! И не около гостиницы!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:25 07-11-2024

Гость (11:57:53 07-11-2024) А на 1-ом этаже торговый центр без парковки!... есть парковка

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:06 07-11-2024

Лукавит Богданов. Просто его кормушки лишили, вот и бесится.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:16 07-11-2024

А как удалось продавить устройство платной парковки несколько лет назад при активном сопротивлении общественности, тогда Администрация не возражала? Что-то изменилось, перестали заносить? Проект не оправдал надежд, нет потока бабла?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:34 07-11-2024

В чем хаос? Парковка теперь не пустует, машинами заставлена. Это значит эти машины стоят здесь в предназначенном месте, а не вдоль дороги и во дворах, там стало свободнее. Все правильно.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
10

09:17:42 08-11-2024

Теперь осталось снести ТЦ "Автовокзал" и ларьки вокруг.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров