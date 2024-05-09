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В Барнауле не будет салюта на 9 Мая

Шоу отменили для обеспечения общественной безопасности

09 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Салют / Фото: pxhere.com/ru/photo/930015
Салют / Фото: pxhere.com/ru/photo/930015

В Барнауле на 9 Мая не будет салютов, которые собирались запустить в центре и в районах города. Такое решение приняли в региональном правительстве.

Напомним, в День Победы на площади Сахарова должен был состояться семиминутный салют. Предполагалось, что шоу будет "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".

Однако для обеспечения общественной безопасности отменили праздничные фейерверки и шествие "Бессмертного полка". Другие праздничные мероприятия в городе состоятся.

Аналогичное решение приняли в Республике Алтай и других регионах России.

О том, какой будет праздничная программа 9 мая в Барнауле, – в материале amic.ru

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.

Барнаул Алтайский край День Победы салют
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Комментарии 5

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Гость

09:29:14 08-05-2024

Расписались в своем бессилии.

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Гость

11:26:57 08-05-2024

Гость (09:29:14 08-05-2024) Расписались в своем бессилии.... Не совсем так - "Другие праздничные мероприятия в городе состоятся.". Это только Салют и Бессмертный полк нельзя.

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Гость

10:06:43 09-05-2024

Гость (11:26:57 08-05-2024) Не совсем так - "Другие праздничные мероприятия в городе сос... А кому эти песнохорки и топающие тыловые надзиратели интересны? Кроме родителей и родни.

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ОО

11:20:22 08-05-2024

Салют на 9 мая - это святое, лучше во все остальные праздники отменили.

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Гость

18:54:38 08-05-2024

Не будет и не будет. Сколько можно пускать деньги на ветер? К тому же это не салют а фейерверк.

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