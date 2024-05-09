В Барнауле не будет салюта на 9 Мая

Шоу отменили для обеспечения общественной безопасности

09 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Салют / Фото: pxhere.com/ru/photo/930015

В Барнауле на 9 Мая не будет салютов, которые собирались запустить в центре и в районах города. Такое решение приняли в региональном правительстве.

Напомним, в День Победы на площади Сахарова должен был состояться семиминутный салют. Предполагалось, что шоу будет "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".

Однако для обеспечения общественной безопасности отменили праздничные фейерверки и шествие "Бессмертного полка". Другие праздничные мероприятия в городе состоятся.

Аналогичное решение приняли в Республике Алтай и других регионах России.

О том, какой будет праздничная программа 9 мая в Барнауле, – в материале amic.ru.

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