В Барнауле не будет салюта на 9 Мая
Шоу отменили для обеспечения общественной безопасности
09 мая 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле на 9 Мая не будет салютов, которые собирались запустить в центре и в районах города. Такое решение приняли в региональном правительстве.
Напомним, в День Победы на площади Сахарова должен был состояться семиминутный салют. Предполагалось, что шоу будет "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".
Однако для обеспечения общественной безопасности отменили праздничные фейерверки и шествие "Бессмертного полка". Другие праздничные мероприятия в городе состоятся.
Аналогичное решение приняли в Республике Алтай и других регионах России.
О том, какой будет праздничная программа 9 мая в Барнауле, – в материале amic.ru.
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09:29:14 08-05-2024
Расписались в своем бессилии.
11:26:57 08-05-2024
Гость (09:29:14 08-05-2024) Расписались в своем бессилии.... Не совсем так - "Другие праздничные мероприятия в городе состоятся.". Это только Салют и Бессмертный полк нельзя.
10:06:43 09-05-2024
Гость (11:26:57 08-05-2024) Не совсем так - "Другие праздничные мероприятия в городе сос... А кому эти песнохорки и топающие тыловые надзиратели интересны? Кроме родителей и родни.
11:20:22 08-05-2024
Салют на 9 мая - это святое, лучше во все остальные праздники отменили.
18:54:38 08-05-2024
Не будет и не будет. Сколько можно пускать деньги на ветер? К тому же это не салют а фейерверк.