В Барнауле обновили трехстороннее соглашение о повышении зарплат и социальных гарантиях

В соглашение включены меры поддержки работников, призванных на военную службу, и их семей

26 января 2026, 20:00, ИА Амител

В Барнауле обновили трехстороннее соглашение / Фото: @barnaul_org

В Барнауле администрация города, объединение работодателей и краевой совет профсоюзов подписали дополнительное соглашение к трехстороннему договору на 2024–2026 годы. Документ устанавливает новые обязательства по повышению заработной платы, индексации, молодежной занятости и социальной защите работников.

Ключевым направлением стало закрепление целевых темпов роста зарплат в реальном секторе экономики в 2026 году:

на 120% – для организаций со средней зарплатой ниже 45 тыс. рублей;

на 115% – при зарплате от 45 до 55 тыс. рублей;

на 110% – при зарплате от 55 до 70 тыс. рублей.

Также в соглашение включены меры поддержки работников, призванных на военную службу, и их семей. Документ подписали глава города Вячеслав Франк, председатель краевого совета профсоюзов Иван Панов и представители крупнейших работодателей, включая гендиректора Барнаульского станкостроительного завода Игоря Куппу.

«Социальное партнерство помогает находить решения. Наша цель – социальная стабильность и повышение качества жизни», – отметил Вячеслав Франк.

Стороны выразили уверенность, что обновленные договоренности укрепят трудовые гарантии и обеспечат устойчивое развитие городского рынка труда.