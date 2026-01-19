Средняя зарплата в Алтайском крае превысила 65 тысяч рублей

На вершине рейтинга находятся специалисты по добыче полезных ископаемых с зарплатой 99 286 рублей, финансисты и страховщики

Алтайкрайстат обнародовал свежие данные по доходам жителей региона. Как говорится в публикации, в октябре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 65 142 рубля.

По сравнению с сентябрем показатель вырос на 2,5%, а в годовом исчислении к октябрю 2024 года – сразу на 16,9%. За десять месяцев года динамика роста достигла 18,3%, что свидетельствует о восстановлении рынка труда после спада в третьем квартале прошлого года.

«Отраслевые различия при этом остаются значительными. Сильнее всего зарплаты выросли у производителей одежды (+33%), машин и оборудования (+27,9%) и металлических изделий (+26,2%). В то же время металлургия демонстрирует минимальный прирост – всего 2,4% за десять месяцев, а производители транспортных средств прибавили 4,9–6,8%», – указано в публикации.

Разрыв в абсолютных цифрах тоже заметен. На вершине рейтинга – специалисты по добыче полезных ископаемых с зарплатой 99 286 рублей, финансисты и страховщики (89 790 рублей) и производители транспортных средств (85 704 рубля).

Внизу шкалы – администраторы (42 863 рубля), работники гостиниц и общепита (43 975 рублей) и производители бумаги (46 861 рубль).

Важно и то, что рост зарплат опережает инфляцию. За январь – сентябрь 2025 года номинальная средняя зарплата составила 61 606 рублей (+18,3% к 2024 году), а реальная (с учетом цен) прибавила 7,3%. Это значит, что покупательная способность доходов населения действительно увеличивается.

