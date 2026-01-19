Средняя зарплата в Алтайском крае превысила 65 тысяч рублей
На вершине рейтинга находятся специалисты по добыче полезных ископаемых с зарплатой 99 286 рублей, финансисты и страховщики
19 января 2026
Алтайкрайстат обнародовал свежие данные по доходам жителей региона. Как говорится в публикации, в октябре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 65 142 рубля.
По сравнению с сентябрем показатель вырос на 2,5%, а в годовом исчислении к октябрю 2024 года – сразу на 16,9%. За десять месяцев года динамика роста достигла 18,3%, что свидетельствует о восстановлении рынка труда после спада в третьем квартале прошлого года.
«Отраслевые различия при этом остаются значительными. Сильнее всего зарплаты выросли у производителей одежды (+33%), машин и оборудования (+27,9%) и металлических изделий (+26,2%). В то же время металлургия демонстрирует минимальный прирост – всего 2,4% за десять месяцев, а производители транспортных средств прибавили 4,9–6,8%», – указано в публикации.
Разрыв в абсолютных цифрах тоже заметен. На вершине рейтинга – специалисты по добыче полезных ископаемых с зарплатой 99 286 рублей, финансисты и страховщики (89 790 рублей) и производители транспортных средств (85 704 рубля).
Внизу шкалы – администраторы (42 863 рубля), работники гостиниц и общепита (43 975 рублей) и производители бумаги (46 861 рубль).
Важно и то, что рост зарплат опережает инфляцию. За январь – сентябрь 2025 года номинальная средняя зарплата составила 61 606 рублей (+18,3% к 2024 году), а реальная (с учетом цен) прибавила 7,3%. Это значит, что покупательная способность доходов населения действительно увеличивается.
Ранее сообщалось, что на Алтае ищут управляющего отелем с зарплатой от 180 тысяч.
хорошо жить в Алтайском крае! Как туда переехать из Алтайского края? ))
Не зря мы Германию по экономике обогнали
Если вы министр, то можно не переезжать. А если друг губернатора, то можно что-нибудь и оптимизировать.
Живу в Бийске, подскажите куда переехать, чтобы у меня был Алтайский край.
Гость (21:11:26 19-01-2026) Живу в Бийске, подскажите куда переехать, чтобы у меня был А... В Москву))
про отстающую Германию... минимальное пособие для не работающих 640 евро + оплата квартиры с коммуналкой. Минимальная пенсия около 1350 евро, после оплаты аренды и коммуналки остаётся примерно 640 евро. Т.е. 640 евро это минимально на личные нужды.
Гость (21:22:08 19-01-2026) про отстающую Германию... минимальное пособие для не работаю...
Теперь посчитай сколько дорог в Германии и сколько в России, туда же считани железные дороги причем проложенные через скалы и болота. Сколько границ надо оборудовать в Германии и сколько в России. Сколько надо потратить на отопление предприятий и домов. Сколько коммуникаций надо проложить в удаленные районы. Сколько силовиков надо содержать учитывая что Россия граничит с 18ью странами и омывается 13-ью морями.
Гость (10:46:04 20-01-2026) Теперь посчитай сколько дорог в Германии и сколько в Рос... посчитай сам и тут напиши
Гость (10:46:04 20-01-2026) Теперь посчитай сколько дорог в Германии и сколько в Рос... А ещё посчитай,уважаемый,сколько доходов и прибыли у нас извлекается из наших многочисленных природных и энергетических ресурсов.Здесь тебе и нефть и газ и уголь и лес и рыба и железо и алюминий и медь и титан и в разных видах электроэнергия и удобрения и пшеница и мясо и драгоценные камни разных пород и золото,а также включи сюда и деньги тех кто так и не дожил до своей пенсии,но денежки то присвоило себе государство.Имеет что то подобное у себя та Германия?Далеко нет.Просто отношение к человеку радикально разное.
Гервандт Бабеич (13:20:53 20-01-2026) А ещё посчитай,уважаемый,сколько доходов и прибыли у нас изв...
Ну смотри - чтобы добывать, например, никель, нужно было устроить ГУЛАГ и бесплатными руками заключенных в невероятно суровых условиях построить гигантское предприятие. Это же тоже не нравится. А представь если платить по прайсу за работу за полярным кругом в чистой не освоенной тундре. Поехал бы за хорошие деньги? Но вы же хотите чтобы человек получал 640 евро сидел у камина на теплом диване и ничего не делал, а Норникель сам строился. Нестыковка. Получается ресурсы то не такие и халявные. Сейчас Норникель платит гигантские зарплаты людям чтобы они не уезжали, даже квартиры в Москве дают тем кто сколько то лет проработает. Цены в Норильске например Редис - 2000 руб килограмм. Возьми нефть - у нас нефть самая дешевка среди марок, кроме того нужно было из-за полярного круга построить сеть трубопроводов на тыщи километров.
Гость (13:43:36 20-01-2026) Ну смотри - чтобы добывать, например, никель, нужно было... Вот ,уважаемый,сам же и подтверждаешь факт потребительского отношения к человеку в нашей стране.И оно не изменилось,так и продолжается потомками тех могильщиков.Люди,ценой своего здоровья и жизни строили все эту экономику,которая позволила дать гигантские прибыли и доходы.Но только ,опять же ,не народу а тому классу эксплуататоров которые присвоили себе эти фабрики ,заводы,шахты.И стараются сэкономить на человеке любым путём -позорной пенсией,пособием,нищей медициной ,поднятием пенсионного возраста и пр.Да ,в таких суровых местах,буржуа вынужден платить хорошие зарплаты,чтобы люди приносили ещё большую прибыль.Ну только ,вот ,именно вынужден,а там почему то обходится без насилия и с неплохим уровнем жизни.
Гервандт Бабеич (15:42:00 20-01-2026) Вот ,уважаемый,сам же и подтверждаешь факт потребительского ...
Давайте так. Вот представьте что вся Россия по площади как Алтайский край и Вы живете в этой стране богато как в Германии. Что выберете сытую жизнь на площади размером с край или тяжелую жизнь на площади в 1/8 суши - где 13 морей, тыщи рек, миллионы озер, сотни национальностей, 11 часовых поясов, климат от тропиков до арктики? Ну согласитесь же что выбор будет - самая большая страна мира
Гость (16:08:33 20-01-2026) Давайте так. Вот представьте что вся Россия по площади к... Что мешает поехать из Германии к морю! Там с другими странами границы только административные, как у нас в СССР было. У них давно социализм построен, о котором мы мечтали лет 50 назад. Простой человек защищён железобетонно! На пособие можно путешествовать! Но некоторые наши соотечественники (переселенцы) получая пособив роются в мусорных баках у магазина. Да - да, то так, называется это "менталитет" их мало но они есть.
Гость (16:08:33 20-01-2026) Давайте так. Вот представьте что вся Россия по площади к... А почему вы связываете большую площадь страны с низким уровнем жизни?Да при таких площадях и приданным к ним гигантским природным богатствам ,мы должны жить лучше во сто крат ,чем та Германия.Вспомните Советский Союз.Мы же были самой могущественной и богатейшей страной мира.На нашей шее висело полмира ,если не больше .И всех обрабатывали ,и содержали там свои военные базы.Как это удавалось?А как удаётся сша быть такой богатой при тех же совсем немалых площадях?А Китаю?Так в чём же дело?
Опять травят басню про капусту и голубцы.
А вы зарплаты депутатов отнимите и пересчитайте заново. Боюсь, цифра другая будет...
Специально сейчас залез на зарплата ру средняя 30т.р Че за бред вы пишите