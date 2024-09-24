В Барнауле образовались большие пробки

Заторы наблюдаются, в честности, на Павловском тракте и улице Власихинской

24 сентября 2024, 08:23, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле утром 24 сентября достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Большие заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова и Попова.

Также движение затруднено на проспекте Ленина от Никитина до Чкалова, проспекте Строителей от Ядринцева до Красноармейского и улице Советской Армии.

В пригороде заторы зафиксированы в районе строящейся развязки у поселка Южного, а также на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, днем 24 сентября в Барнауле будет до 14 градусов тепла. Преимущественно без осадков.