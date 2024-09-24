В Барнауле образовались большие пробки
Заторы наблюдаются, в честности, на Павловском тракте и улице Власихинской
24 сентября 2024, 08:23, ИА Амител
Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробки в Барнауле утром 24 сентября достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.
Большие заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова и Попова.
Также движение затруднено на проспекте Ленина от Никитина до Чкалова, проспекте Строителей от Ядринцева до Красноармейского и улице Советской Армии.
В пригороде заторы зафиксированы в районе строящейся развязки у поселка Южного, а также на выезде из поселка Пригородного.
По прогнозу синоптиков, днем 24 сентября в Барнауле будет до 14 градусов тепла. Преимущественно без осадков.
08:45:16 24-09-2024
Ни когда такого не было и вот опять
Трамваи не соответствуют категории скоростной транспорт
Едут с интервалом 20минут
Разобрать рельсы и убрать выделенки
Убрать из города, в часы пик все фуры
И движение пойдёт
09:15:18 24-09-2024
Заторы наблюдаются, зато в честности)
Сейчас доступной инфраструктуры (детсадов, школ) всё меньше, иду на работу мимо двух школ и трех садов (в центре) и детей обязательно привозят на машинах. Пешком не ходят совсем.
Сколько знакомых, готовых на зимний период отказаться от авто и постоянно говорят об отсутствии возможности уехать на ОТ на работу и потом домой.
17:38:15 24-09-2024
Гость (09:15:18 24-09-2024) Заторы наблюдаются, зато в честности)Сейчас доступной ин... потому что ОТ в Барнауле по настоящему нет! а то что есть-это лишь его жалкая имитация.
09:33:10 24-09-2024
Это потому что общественный транспорт не то что в пятой точке, он администрации города и края вообще не нужен.
10:57:38 24-09-2024
Гость (09:33:10 24-09-2024) Это потому что общественный транспорт не то что в пятой точк... А зачем администрации общественный транспорт, их на служебных машинах возят...
10:04:46 24-09-2024
В Набережных Челнах улицы широкие, а фуры все за городом разгружаются - цивилизация.
10:59:17 24-09-2024
Гость (10:04:46 24-09-2024) В Набережных Челнах улицы широкие, а фуры все за городом ра... Татаро-таджикское иго в России...
10:47:25 24-09-2024
А как им не быть, если СГК, Водоканал и прочие их аналоги вскроют асфальт, нароют ям и три месяца ходят любуются как транспорт подвески бьёт и просачивается в бутылочные горлышки. За примером далеко ехать не надо: Антона Петрова на перекрёстке с Телефонной в сторону Матросова, три месяца две канавы под трубы, причём после замены труб прошло уже больше месяца, а они даже насыпанную выбитую щебёнку разровнять не додумались. Автобусы 53 маршрута еле переползают, скоро развалятся.
18:11:30 24-09-2024
Евгений (10:47:25 24-09-2024) А как им не быть, если СГК, Водоканал и прочие их аналоги вс... Для СГК, Водоканала и пр. нужен особый расстрельный Совет из трех человек, тогда и канавы вовремя будут закапывать и асфальт укладывать, и трубы менять на качественные. А будут уросить, семейным подрядом на Колыму.
12:13:55 24-09-2024
На Змеиногорском тракте в районе развязки каждую неделю новые ямы, подрядчик повышает себе процент выполненных работ за счет ям. Сделайте хотя бы прямой выезд на южный, хватит мучить жителей города пробками.
18:13:40 24-09-2024
Гость (12:13:55 24-09-2024) На Змеиногорском тракте в районе развязки каждую неделю нов... Вы о чём? По информации Амика там аж 200 человек работает каждый день. И по мнению нашего министра транспорта там всё ОК - он сам инспектирует. А вы ямы, пробки.
12:28:51 24-09-2024
А как им не быть, если СГК, Водоканал и прочие их аналоги вскроют асфальт, нароют ям и три месяца ходят любуются------ вот точно!