Местами дожди. О погоде в Алтайском крае 24 сентября

Ветер западный, 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с

24 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Мокрое стекло / Фото: unsplash.com

От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/с.