Местами дожди. О погоде в Алтайском крае 24 сентября
Ветер западный, 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с
24 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Мокрое стекло / Фото: unsplash.com
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/с.
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