В Барнауле обсудили концепцию благоустройства в поселке Южном на 2026 год

Модератором мероприятия выступил Владислав Вакаев

04 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Стратегическая сессия / Фото: barnaul.press

В Барнауле 3 июля прошла стратегическая сессия, посвященная проекту благоустройства территории в поселке Южном. В рамках мероприятия эксперты, представители власти и общественности обсудили концепцию развития общественного пространства в границах улиц Чайковского и Куйбышева, которое победило в голосовании на выбор объектов программы "Формирование комфортной городской среды".

Об итогах мероприятия рассказали в пресс-службе администрации города.

Организаторы и участники

Стратегическая сессия / Фото: barnaul.press

Мероприятие организовал комитет по благоустройству Барнаула.

В сессии участвовали архитекторы, эксперты, депутаты, общественные активисты, а также представители учреждений здравоохранения, образовательных организаций и инициативной группы поселка.

Важность голосования жителей

Петр Воронков (справа) и Владислав Вакаев (слева) / Фото: barnaul.press

Открывая сессию, председатель комитета по благоустройству Петр Воронков подчеркнул ключевую роль жителей в выборе территорий для благоустройства. С 2025 года эти работы реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Главным принципом реализации данной программы является то, что непосредственно жители города путем голосования выбирают территории, которые будут благоустроены. По итогам голосования в этом году за общественные территории проголосовало 55 212 жителей города, лидером стала общественная территория, расположенная в границах улиц Чайковского и Куйбышева, которая набрала 10 871 голос", — рассказал Воронков.

Совместная работа и новые идеи

Стратегическая сессия прошла в формате групповой работы. Участников разделили на несколько команд, каждая из которых предложила название и концепцию наполнения новой территории. Все идеи в ближайшее время передадут проектировщикам для дальнейшей разработки.

"Благодаря совместной работе населения, экспертного сообщества и органов местного самоуправления удается создавать комфортные и востребованные общественные пространства", — подчеркнул Петр Воронков.

Стратегическая сессия / Фото: barnaul.press

Модератором мероприятия выступил руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев, который помог организовать диалог между участниками и направить обсуждения в конструктивное русло.

Опыт благоустройства и планы на будущее

Алексей Лихачев (справа) / Фото: barnaul.press

Глава администрации поселка Южный Алексей Лихачев отметил, что благодаря активности жителей в 2021 году благоустроили аллею от улицы Герцена, 6, до Куйбышева и от Куйбышева до Белинского.

"Теперь появилась возможность сделать комфортной и доступной для отдыха еще одну востребованную среди горожан зеленую зону", — подытожил он.

В результате стратегической сессии заложены основы для комплексного благоустройства территории в поселке Южном, которое будет учитывать мнение горожан и мнение специалистов. Это поможет создать комфортное пространство для отдыха и общения, востребованное местными жителями.