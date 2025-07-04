В Барнауле обсудили концепцию благоустройства в поселке Южном на 2026 год
Модератором мероприятия выступил Владислав Вакаев
04 июля 2025, 13:40, ИА Амител
В Барнауле 3 июля прошла стратегическая сессия, посвященная проекту благоустройства территории в поселке Южном. В рамках мероприятия эксперты, представители власти и общественности обсудили концепцию развития общественного пространства в границах улиц Чайковского и Куйбышева, которое победило в голосовании на выбор объектов программы "Формирование комфортной городской среды".
Об итогах мероприятия рассказали в пресс-службе администрации города.
Организаторы и участники
Мероприятие организовал комитет по благоустройству Барнаула.
В сессии участвовали архитекторы, эксперты, депутаты, общественные активисты, а также представители учреждений здравоохранения, образовательных организаций и инициативной группы поселка.
Важность голосования жителей
Открывая сессию, председатель комитета по благоустройству Петр Воронков подчеркнул ключевую роль жителей в выборе территорий для благоустройства. С 2025 года эти работы реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Главным принципом реализации данной программы является то, что непосредственно жители города путем голосования выбирают территории, которые будут благоустроены. По итогам голосования в этом году за общественные территории проголосовало 55 212 жителей города, лидером стала общественная территория, расположенная в границах улиц Чайковского и Куйбышева, которая набрала 10 871 голос", — рассказал Воронков.
Совместная работа и новые идеи
Стратегическая сессия прошла в формате групповой работы. Участников разделили на несколько команд, каждая из которых предложила название и концепцию наполнения новой территории. Все идеи в ближайшее время передадут проектировщикам для дальнейшей разработки.
"Благодаря совместной работе населения, экспертного сообщества и органов местного самоуправления удается создавать комфортные и востребованные общественные пространства", — подчеркнул Петр Воронков.
Модератором мероприятия выступил руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев, который помог организовать диалог между участниками и направить обсуждения в конструктивное русло.
Опыт благоустройства и планы на будущее
Глава администрации поселка Южный Алексей Лихачев отметил, что благодаря активности жителей в 2021 году благоустроили аллею от улицы Герцена, 6, до Куйбышева и от Куйбышева до Белинского.
"Теперь появилась возможность сделать комфортной и доступной для отдыха еще одну востребованную среди горожан зеленую зону", — подытожил он.
В результате стратегической сессии заложены основы для комплексного благоустройства территории в поселке Южном, которое будет учитывать мнение горожан и мнение специалистов. Это поможет создать комфортное пространство для отдыха и общения, востребованное местными жителями.
14:16:56 04-07-2025
а не начать бы с дороги, чтобы пробка из за уувеличения числа жителей (в том числе благодаря дачникам в сезоны) не заставляла жителей стоять по часу. Из за этого фаткора не очень хочется в этом районе жить, не смотря на ваши аллеи и прочее.
22:40:53 04-07-2025
Гость (14:16:56 04-07-2025) а не начать бы с дороги, чтобы пробка из за уувеличения числ... Это другое, это само собой рассосётся.
00:38:06 05-07-2025
Гость (14:16:56 04-07-2025) а не начать бы с дороги, чтобы пробка из за уувеличения числ... да туда и без всяких новых домов уже сейчас не продешь
00:37:03 05-07-2025
новый квартал ку АЗС, построенный на месте овражка , леса и ручья и стоящий на обломках бараков с потока когда обвалится? там стена бетонная выпучилась и из нее сочится вода, а садоводы (у которых эта стройка дорогу отобрала) в панике продают свои домишки, а то завалит "новостройкой" !