В Барнауле задолженность долгостроя на Партизанской, 76, оценили в 45 млн рублей

В ЖК "Жемчужина" ведут второй этап строительства

12 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В мэрии Барнаула прошло заседание межведомственной рабочей группы по завершению строительства скандального ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76. На нем стало известно, что задолженность объекта составляет около 45 млн рублей, сообщили в администрации города.

Инвестор ООО "Монтажная компания "ПР-Холдинг" Станислав Набоко рассказал о текущем состоянии второго этапа строительства, который включает благоустройство, архитектурную подсветку фасадов, монтаж грузопассажирского лифта, инженерные сети и подземный гараж-стоянку. По его словам, лифт планируют запустить через две недели, а работы по части инженерной инфраструктуры на двух этажах подземного гаража намерены закончить до 8 марта. Также с приходом положительных температур строители возьмутся за благоустройство прилегающей территории.

"На вопрос представителей дольщиков о местах общего пользования инвестор ответил, что объем выполненных работ на этажах в подъездах многоквартирного дома полностью соответствует проектной документации, он также уточнил, что временная электропроводка, которая использовалась для проведения строительно-монтажных работ, в данный момент демонтирована, в ближайшее время будет выполнено напольное покрытие в виде плитки. Идя навстречу пожеланиям дольщиков, инвестор подготовит актуализированный график работ на объекте", – говорится в сообщении.

Инвестор отметил, что для завершения второго этапа строительства необходимо 25 млн рублей. Общая же задолженность по объекту составляет около 45 млн рублей, в том числе задолженность граждан-инвесторов. Представители инициативной группы дольщиков, в свою очередь, заявили о намерении погасить долги, используя спецсчет организации застройщика.

Представители краевой Федеральной службы судебных приставов на заседании подтвердили, что сняли большую часть ограничений в отношении спецсчета ООО "Монтажная компания "ПР-Холдинг". С оставшимися ограничениями по спецсчету будут разбираться с участием межведомственной рабочей группы в ближайшее время, чтобы дольщики могли произвести расчеты по договорам долевого участия, перечислив деньги на спецсчет "ПР-Холдинга". Представители компании заверили, что поступающие средства направят на приоритетные работы, от выполнения которых будет зависеть срок завершения объекта в целом.

Следующее заседание рабочей группы состоится через две недели.