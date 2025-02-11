Серая "Жемчужина". Возмущенным жильцам сданного ЖК разъяснили, как будут достраивать дом

Несмотря на то, что фактически здание завершили, работы на объекте еще продолжаются

11 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Монтаж грузового лифта и некоторых инженерных систем, строительство паркинга, благоустройство – эти и другие работы запланированы в уже сданном ЖК "Жемчужина" на ул. Партизанской, 76. Официально здание ввели в эксплуатацию 28 декабря 2024 года, сделав дольщикам долгожданный подарок в преддверии Нового года. До мая 2025-го на объекте завершат остальные работы, тогда уже дом будет готов к принятию жильцов. Однако и Жилинспекция, и компания-подрядчик отмечают: "рендерных" холлов с хрустальными люстрами и "золотыми" полами собственникам квартир ждать не стоит. Просто потому, что застройщик не предусмотрел дорогую отделку общественных зон. Зато дольщикам все-таки придется заплатить за "подросшую" квадратуру квартир. И это – не нарушение закона. О том, как могли принять дом с недоделками и как покупателям добиться устранения недостатков в квартирах, – в материале amic.ru.

Круглосуточные работы

Завершение проблемного дома в центре Барнаула, который начали возводить еще в 2015 году, стало победой и для надзорных ведомств, и краевой администрации, и, конечно, дольщиков. Однако радость людей сменилась досадой после осмотра объекта: они заметили массу недочетов, проблем и недоделок. Большинство из них устранят в ближайшие месяцы.

В Жилищной инспекции, куда amic.ru обратился с запросом, объяснили: первый этап работ, который и приняли в декабре, включал лишь строительство жилых и коммерческих помещений. Сейчас в разгаре второй этап, в ходе которого выполнят благоустройство, архитектурную подсветку фасадов, монтаж грузового лифта, строительство подземного гаража-стоянки, устройство инженерных сетей.

"Фактически на объекте в рамках второго этапа ведутся работы по монтажу инженерных систем вентиляции, охранно-пожарной сигнализации, электроснабжения и освещения, общестроительные работы, монтаж грузового лифта. Таким образом, завершение устройства грузового лифта, входной группы предусмотрено на втором этапе", – сообщили amic.ru в Жилинспекции.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Директор ООО "Домстрой" Роман Соколов (он владеет двумя квартирами в "Жемчужине") рассказал amic.ru, что рабочие трудятся в ускоренном режиме, и часть инженерных объемов завершат уже в ближайшее время.

"За декабрь на объекте было сделано практически невозможное. Работы вели в круглосуточном режиме, даже в выходные. Ударными темпами смогли закончить первый этап. По вентиляции на первом этапе готовность 100%, а на втором – 80%. По остальным коммуникациям плюс-минус та же ситуация. Мы должны закончить, я думаю, к концу февраля – к средине марта по всем сетям. Грузовой лифт ориентировочно установят в мае", – пояснил Соколов.

"Нужно радоваться"

Одна из главных претензий дольщиков, которые осмотрели ЖК после сдачи, заключалась в качестве квартир. В некоторых помещениях люди заметили плесень, разбитые стеклопакеты, трещины на стенах и полах. В Жилинспекции сообщили: все это застройщик должен устранить в рамках гарантийных обязательств (срок составляет пять лет на объект недвижимости и три года – на инженерное и техническое оборудование). Также покупатель квартир может отказаться подписывать акт приемки до устранения всех недостатков (на это отводят 60 дней) или требовать возврата средств.

Из ответа Жилинспекции:

"В случае отказа застройщика удовлетворить требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков или неудовлетворении его в указанный срок, участник долевого строительства предъявляет иск в суд либо обращается к застройщику, по своему выбору, с требованием о соразмерном уменьшении цены договора или возвещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков".

Но не только состояние квартир беспокоило дольщиков. Они остались в ужасе от "устрашающих" подъездов и этажных холлов: везде – торчащие трубы и провода, незакрытый потолок, бетонный пол. В инспекции пояснили, что частично работы здесь выполнят. Например, на полу все-таки появится плитка. Но вот с "торчащими" коммуникациями ничего не сделать: такие решения заложены в документации на дом. А отступать от нее строители не вправе.

"В соответствии с проектной декларацией устройство отделочного износостойкого покрытия пола (напольная плитка) предусмотрено после ввода объекта в эксплуатацию. Устройство подвесного потолка и зашивка коробами вентиляции, труб и проводов в местах общего пользования проектной декларацией не предусмотрено", – сообщили в инспекции.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Возможно, в самой первой "версии" декларации решения по отделке мест общего пользования были иными, однако затем компания могла вносить в документацию изменения. Извещать об этом собственников квартир девелоперу, кстати, не обязательно: это условие прописано в Федеральном законе № 214. Если же изменения в декларацию вносили существенные, то дольщики вправе требовать расторжения договора долевого участия в суде.

Из ответа Жилинспекции:

"В соответствии с условиями договора долевого участия, заключенного ООО МК "ПР-Холдинг" с участниками долевого строительства, застройщик вправе внести изменения и дополнения в проект дома, в том числе и в планировку объектов долевого строительства, а также заменить строительные материалы и/или оборудование, указанные в проектной декларации, на эквивалентные по качеству строительные материалы или оборудование, при условии, что по завершении строительства объект в целом и объекты долевого строительства в частности будут отвечать требованиям проектной декларации".

Исполнительный директор экспертно-консалтингового центра "Независимая экспертиза" Дмитрий Попов подтвердил amic.ru: специалисты инспекции, принимающие первый этап ЖК, в первую очередь руководствовались документацией на дом и сравнивали прописанные там технические решения с тем, что сделано в многоэтажке.

"Главное, чтобы все соответствовало проекту и было им предусмотрено. Если в документе указано, что трубы, провода или вентиляция не должны быть закрыты, значит, это нормально. Жители могут требовать что-то достроить или компенсировать, если произошли изменения, не оформленные в проекте, или если корректировки влияют на функционирование объекта недвижимости, либо инженерных сетей", – прокомментировал эксперт.

Роман Соколов признает: дом будет отличаться от изначальной документации. Однако с учетом длительного простоя и ареста директора "ПР-Холдинга" Евгения Клейнатовского достройка ЖК – огромное достижение.

"Дом уже невозможно привести в такой формат, когда все четко и пуля в пулю. Это последствия того, что происходило и происходит с застройщиком. Большое счастье, что этот объект сдан и достроен. Этому нужно радоваться", – считает директор ООО "Домстрой".

"Лишние" миллионы

Но чему точно не рады собственники – это необходимости доплаты за "лишние" квадратные метры квартир. Они появились после внесения изменений в проектную документацию, из которой убрали холодные лоджии. Еще в 2019-2020 годах на этапе строительства рабочие установили утепленные оконные витражи, смонтировали трубы системы отопления с выводами на лоджии, установили радиаторы. Так утепленные лоджии стали частью квартир. За каждый квадратный метр "новой" площади нужно заплатить 60 тыс. рублей. В инспекции подтверждают: застройщик требует деньги по закону.

Из ответа Жилинспекции

"Договорами участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Партизанской, 76, предусмотрено изменение цены договора в случае изменения площади квартир по данным фактических обмеров органа, осуществляющего государственный учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости. Таким образом, требование застройщика о доплате по договорам долевого участия в случае увеличения общей площади квартиры, подтвержденной органом, уполномоченным на осуществление государственного учета и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, не противоречит требованиям действующего законодательства".

Сейчас у дольщиков "есть определенная проблема с оплатой возникшей задолженности" за эти "лишние" квадратные метры, признает Роман Соколов. Всего покупатели должны застройщику только за утепленные лоджии чуть более 40 млн рублей.

"У меня площадь квартиры увеличилась более чем на семь квадратных метров. И в соответствии с тем договором, который у меня был изначально, я доплачиваю определенную сумму. Так произошло у многих. Это не неожиданность, а плановая ситуация, как во многих сдающихся домах. После завершения либо в "плюсовую", либо в "минусовую" сторону бывает корректировка. Если человек не согласен, ему в судебном формате надо решать вопрос либо же договариваться непосредственно с застройщиком", – отметил он.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По словам эксперта Дмитрия Попова, история с "лишними" квадратными метрами – не новая, такое периодически случается, особенно в домах со "свободной" планировкой. Сам проект может корректироваться, однако в договоре должно быть прописано, обязан ли застройщик обсуждать изменения с жильцами, объяснил он.

"Что не запрещено, то разрешено. Если в договоре написано, что в случае корректировок с жильцами должно происходить обсуждение, значит, они обязаны обговаривать изменения с людьми. Все документально должно быть закреплено. Нужно читать договоры и все положения внимательно. Не допускаются лишь отклонения от проекта по части электро-, водо- и теплоснабжения. Остальное может корректироваться", – пояснил он.

Из договора, заключенного между ООО МК "ПР-Холдинг" и дольщиками:

"Планировка квартир выполняется с учетом пожеланий участника долевого строительства, выполненных в письменном виде, но не нарушающих конфигурации и количество комнат квартиры, без переноса и изменения наружных и несущих стен, в соответствии с представленным дизайн-проектом. <…> В случае утепления лоджии и балкона силами и за счет средств застройщика по желанию участника долевого строительства производится перерасчет общей строительной площади квартиры без учета понижающих коэффициентов для холодных помещений".

Собственники квартир рассказали amic.ru: они пока не спешат вносить дополнительные деньги, потому что боятся, что средства пойдут на погашение долгов застройщика. Как стало известно amic.ru, у "ПР-Холдинга" действительно есть задолженность за выполненные работы, однако она позволяет продолжать возведение ЖК. Роман Соколов также считает, что деньги (те самые 40 млн) пойдут на оставшиеся работы по строительству "свечки".

"У меня не возникает таких опасений, потому что здание находится под очень мощным контролем надзорных органов и администрации края. Поэтому приоритетом будет достройка и сдача объекта в эксплуатацию целиком и полностью, уже со вторым этапом", – заверил Соколов.

В Жилинспекции добавили: по всем вопросам, связанным с качеством дома, выявленными недостатками в квартирах, достройкой объекта, дольщики могут обращаться в надзорное ведомство. Для этого работает горячая линия (3852) 566 439, 566 431, а также возможен личный прием граждан.