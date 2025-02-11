Серая "Жемчужина". Возмущенным жильцам сданного ЖК разъяснили, как будут достраивать дом
Несмотря на то, что фактически здание завершили, работы на объекте еще продолжаются
11 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
Монтаж грузового лифта и некоторых инженерных систем, строительство паркинга, благоустройство – эти и другие работы запланированы в уже сданном ЖК "Жемчужина" на ул. Партизанской, 76. Официально здание ввели в эксплуатацию 28 декабря 2024 года, сделав дольщикам долгожданный подарок в преддверии Нового года. До мая 2025-го на объекте завершат остальные работы, тогда уже дом будет готов к принятию жильцов. Однако и Жилинспекция, и компания-подрядчик отмечают: "рендерных" холлов с хрустальными люстрами и "золотыми" полами собственникам квартир ждать не стоит. Просто потому, что застройщик не предусмотрел дорогую отделку общественных зон. Зато дольщикам все-таки придется заплатить за "подросшую" квадратуру квартир. И это – не нарушение закона. О том, как могли принять дом с недоделками и как покупателям добиться устранения недостатков в квартирах, – в материале amic.ru.
Круглосуточные работы
Завершение проблемного дома в центре Барнаула, который начали возводить еще в 2015 году, стало победой и для надзорных ведомств, и краевой администрации, и, конечно, дольщиков. Однако радость людей сменилась досадой после осмотра объекта: они заметили массу недочетов, проблем и недоделок. Большинство из них устранят в ближайшие месяцы.
В Жилищной инспекции, куда amic.ru обратился с запросом, объяснили: первый этап работ, который и приняли в декабре, включал лишь строительство жилых и коммерческих помещений. Сейчас в разгаре второй этап, в ходе которого выполнят благоустройство, архитектурную подсветку фасадов, монтаж грузового лифта, строительство подземного гаража-стоянки, устройство инженерных сетей.
"Фактически на объекте в рамках второго этапа ведутся работы по монтажу инженерных систем вентиляции, охранно-пожарной сигнализации, электроснабжения и освещения, общестроительные работы, монтаж грузового лифта. Таким образом, завершение устройства грузового лифта, входной группы предусмотрено на втором этапе", – сообщили amic.ru в Жилинспекции.
Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Директор ООО "Домстрой" Роман Соколов (он владеет двумя квартирами в "Жемчужине") рассказал amic.ru, что рабочие трудятся в ускоренном режиме, и часть инженерных объемов завершат уже в ближайшее время.
"За декабрь на объекте было сделано практически невозможное. Работы вели в круглосуточном режиме, даже в выходные. Ударными темпами смогли закончить первый этап. По вентиляции на первом этапе готовность 100%, а на втором – 80%. По остальным коммуникациям плюс-минус та же ситуация. Мы должны закончить, я думаю, к концу февраля – к средине марта по всем сетям. Грузовой лифт ориентировочно установят в мае", – пояснил Соколов.
"Нужно радоваться"
Одна из главных претензий дольщиков, которые осмотрели ЖК после сдачи, заключалась в качестве квартир. В некоторых помещениях люди заметили плесень, разбитые стеклопакеты, трещины на стенах и полах. В Жилинспекции сообщили: все это застройщик должен устранить в рамках гарантийных обязательств (срок составляет пять лет на объект недвижимости и три года – на инженерное и техническое оборудование). Также покупатель квартир может отказаться подписывать акт приемки до устранения всех недостатков (на это отводят 60 дней) или требовать возврата средств.
Из ответа Жилинспекции:
"В случае отказа застройщика удовлетворить требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков или неудовлетворении его в указанный срок, участник долевого строительства предъявляет иск в суд либо обращается к застройщику, по своему выбору, с требованием о соразмерном уменьшении цены договора или возвещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков".
Но не только состояние квартир беспокоило дольщиков. Они остались в ужасе от "устрашающих" подъездов и этажных холлов: везде – торчащие трубы и провода, незакрытый потолок, бетонный пол. В инспекции пояснили, что частично работы здесь выполнят. Например, на полу все-таки появится плитка. Но вот с "торчащими" коммуникациями ничего не сделать: такие решения заложены в документации на дом. А отступать от нее строители не вправе.
"В соответствии с проектной декларацией устройство отделочного износостойкого покрытия пола (напольная плитка) предусмотрено после ввода объекта в эксплуатацию. Устройство подвесного потолка и зашивка коробами вентиляции, труб и проводов в местах общего пользования проектной декларацией не предусмотрено", – сообщили в инспекции.
Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Возможно, в самой первой "версии" декларации решения по отделке мест общего пользования были иными, однако затем компания могла вносить в документацию изменения. Извещать об этом собственников квартир девелоперу, кстати, не обязательно: это условие прописано в Федеральном законе № 214. Если же изменения в декларацию вносили существенные, то дольщики вправе требовать расторжения договора долевого участия в суде.
Из ответа Жилинспекции:
"В соответствии с условиями договора долевого участия, заключенного ООО МК "ПР-Холдинг" с участниками долевого строительства, застройщик вправе внести изменения и дополнения в проект дома, в том числе и в планировку объектов долевого строительства, а также заменить строительные материалы и/или оборудование, указанные в проектной декларации, на эквивалентные по качеству строительные материалы или оборудование, при условии, что по завершении строительства объект в целом и объекты долевого строительства в частности будут отвечать требованиям проектной декларации".
Исполнительный директор экспертно-консалтингового центра "Независимая экспертиза" Дмитрий Попов подтвердил amic.ru: специалисты инспекции, принимающие первый этап ЖК, в первую очередь руководствовались документацией на дом и сравнивали прописанные там технические решения с тем, что сделано в многоэтажке.
"Главное, чтобы все соответствовало проекту и было им предусмотрено. Если в документе указано, что трубы, провода или вентиляция не должны быть закрыты, значит, это нормально. Жители могут требовать что-то достроить или компенсировать, если произошли изменения, не оформленные в проекте, или если корректировки влияют на функционирование объекта недвижимости, либо инженерных сетей", – прокомментировал эксперт.
Роман Соколов признает: дом будет отличаться от изначальной документации. Однако с учетом длительного простоя и ареста директора "ПР-Холдинга" Евгения Клейнатовского достройка ЖК – огромное достижение.
"Дом уже невозможно привести в такой формат, когда все четко и пуля в пулю. Это последствия того, что происходило и происходит с застройщиком. Большое счастье, что этот объект сдан и достроен. Этому нужно радоваться", – считает директор ООО "Домстрой".
"Лишние" миллионы
Но чему точно не рады собственники – это необходимости доплаты за "лишние" квадратные метры квартир. Они появились после внесения изменений в проектную документацию, из которой убрали холодные лоджии. Еще в 2019-2020 годах на этапе строительства рабочие установили утепленные оконные витражи, смонтировали трубы системы отопления с выводами на лоджии, установили радиаторы. Так утепленные лоджии стали частью квартир. За каждый квадратный метр "новой" площади нужно заплатить 60 тыс. рублей. В инспекции подтверждают: застройщик требует деньги по закону.
Из ответа Жилинспекции
"Договорами участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Партизанской, 76, предусмотрено изменение цены договора в случае изменения площади квартир по данным фактических обмеров органа, осуществляющего государственный учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости. Таким образом, требование застройщика о доплате по договорам долевого участия в случае увеличения общей площади квартиры, подтвержденной органом, уполномоченным на осуществление государственного учета и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, не противоречит требованиям действующего законодательства".
Сейчас у дольщиков "есть определенная проблема с оплатой возникшей задолженности" за эти "лишние" квадратные метры, признает Роман Соколов. Всего покупатели должны застройщику только за утепленные лоджии чуть более 40 млн рублей.
"У меня площадь квартиры увеличилась более чем на семь квадратных метров. И в соответствии с тем договором, который у меня был изначально, я доплачиваю определенную сумму. Так произошло у многих. Это не неожиданность, а плановая ситуация, как во многих сдающихся домах. После завершения либо в "плюсовую", либо в "минусовую" сторону бывает корректировка. Если человек не согласен, ему в судебном формате надо решать вопрос либо же договариваться непосредственно с застройщиком", – отметил он.
Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
По словам эксперта Дмитрия Попова, история с "лишними" квадратными метрами – не новая, такое периодически случается, особенно в домах со "свободной" планировкой. Сам проект может корректироваться, однако в договоре должно быть прописано, обязан ли застройщик обсуждать изменения с жильцами, объяснил он.
"Что не запрещено, то разрешено. Если в договоре написано, что в случае корректировок с жильцами должно происходить обсуждение, значит, они обязаны обговаривать изменения с людьми. Все документально должно быть закреплено. Нужно читать договоры и все положения внимательно. Не допускаются лишь отклонения от проекта по части электро-, водо- и теплоснабжения. Остальное может корректироваться", – пояснил он.
Из договора, заключенного между ООО МК "ПР-Холдинг" и дольщиками:
"Планировка квартир выполняется с учетом пожеланий участника долевого строительства, выполненных в письменном виде, но не нарушающих конфигурации и количество комнат квартиры, без переноса и изменения наружных и несущих стен, в соответствии с представленным дизайн-проектом. <…> В случае утепления лоджии и балкона силами и за счет средств застройщика по желанию участника долевого строительства производится перерасчет общей строительной площади квартиры без учета понижающих коэффициентов для холодных помещений".
Собственники квартир рассказали amic.ru: они пока не спешат вносить дополнительные деньги, потому что боятся, что средства пойдут на погашение долгов застройщика. Как стало известно amic.ru, у "ПР-Холдинга" действительно есть задолженность за выполненные работы, однако она позволяет продолжать возведение ЖК. Роман Соколов также считает, что деньги (те самые 40 млн) пойдут на оставшиеся работы по строительству "свечки".
"У меня не возникает таких опасений, потому что здание находится под очень мощным контролем надзорных органов и администрации края. Поэтому приоритетом будет достройка и сдача объекта в эксплуатацию целиком и полностью, уже со вторым этапом", – заверил Соколов.
В Жилинспекции добавили: по всем вопросам, связанным с качеством дома, выявленными недостатками в квартирах, достройкой объекта, дольщики могут обращаться в надзорное ведомство. Для этого работает горячая линия (3852) 566 439, 566 431, а также возможен личный прием граждан.
07:34:58 11-02-2025
как обычно - "я - не я, и ж... не моя...." а
08:58:29 11-02-2025
а чего вы ожидали...чиновники прикрыли свою ж... и все
10:02:17 11-02-2025
Интересное решение! Плитку в местах общего пользования будут класть после ввода здания в эксплуатацию! А как жильцы станут добираться до своих квартир? По воздуху?
10:29:33 11-02-2025
Кошмар, а инвестора этого кто просил туда лезть?
Пусть фонд бы достраивал
Почему не было голосования ? Почему изменили проект без жильцов ?
Что за пыль в глаза?
Даже не пытайтесь, людям эту чушь выдвигать
Очень дешевое оправдание!
Нужно вмешивать вышестоящие органы
Это недопустимо
10:37:26 11-02-2025
Дерявской все это аукнется, и быстрее чем она думает.
10:39:47 11-02-2025
Исходя из данной статьи любой застройщик может в одностороннем порядке заключить ДДУ на этапе строительства поменять проектную документацию уведомить стройнадзор, построить "шалаш" передать жильцам, надзорные органы похлопают в ладоши и скажут все сделано законно. Обсурд чисто воды, надзорным органам нужно лучше изучать Гражданский кодекс в первую очередь и потом 214-ФЗ
12:36:27 11-02-2025
Гость (10:39:47 11-02-2025) Исходя из данной статьи любой застройщик может в односторонн... Тон статьи - "радоваться надо , что достроили!"
10:40:35 11-02-2025
Не понимаю что у людей в голове когда они пишут что плитки у них нет !!! Этот дом мог уйти в банкротство в след за бывшим собственником и все кто сейчас брызжет слюнями остались бы в лучшем случае с бумажкой подтверждающей оплату квартир или парковок! Или второй вариант достраивали бы еще лет 10 этот объект за счет привлеченных непонятно откуда денежных средств !! Ребята дом сдан и это прекрасная новость оплатите долги за м2 и будет вам плитка !
11:07:05 11-02-2025
Андрей (10:40:35 11-02-2025) Не понимаю что у людей в голове когда они пишут что плитки у... Андрей не стоит лобировать интересы застройщика, Милан (второй обьект ПР-Холдинга) достроится в этом году. В рамках процедуры банкротсва было бы несколько сотен миллионов рублей по имуществу собственники которого не смогли бы подтвердить легальность квадратных метров и факт оплаты застройщику. Конкурсной массы было бы достаточно завершить обьект в первоначальном виде. И процесс удалось бы завершить за пару лет, как и предлагалось администрацией.
12:18:35 11-02-2025
Гост (11:07:05 11-02-2025) Андрей не стоит лобировать интересы застройщика, Милан (втор... Напомните успешную практику а нашем регионе, где Администрация обанкротила побыстрому и достроила за 2 года? И откуда гарантия, что достройка была бы по весёлым картинкам Клейнатовского? Где все в мрамор и золоте? Вы уже сейчас можете продать/сдать свои квартиры и капитализировать затраты. Не такие уж вы и жертвы.
13:14:52 11-02-2025
Гость (12:18:35 11-02-2025) Напомните успешную практику а нашем регионе, где Администрац... Посмотрим на итог: пока г-н Инвестор показал вместо мрамора - бетон, вместо золота - электрическую лампочку.
11:23:31 11-02-2025
Как надоело нытьё этих "бедных" дольщиков. Спасибо, Амик, что освещаете ситуацию со всех сторон.
11:40:45 11-02-2025
Гость (11:23:31 11-02-2025) Как надоело нытьё этих "бедных" дольщиков. Спасибо, Амик, чт... Дерявская, перелогинься
12:35:07 11-02-2025
Гость (11:40:45 11-02-2025) Дерявская, перелогинься... Она, уважаемые, в ваших интересах работает, ей некогда комменты читать!
13:02:36 11-02-2025
Гость (12:35:07 11-02-2025) Она, уважаемые, в ваших интересах работает, ей некогда комм... В интересах Набоко она работает , и прочих известных фамилий .
13:14:32 11-02-2025
Гость (11:23:31 11-02-2025) Как надоело нытьё этих "бедных" дольщиков. Спасибо, Амик, чт... Степан или Станислав кто это из вас?
Надоело вам нытье
Жулье!! Тюрьма по вам плачет
Бессовестные
11:34:48 11-02-2025
Вероятно в некоторых местах текста "компетентные" журналисты прочитали ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ как ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. Господа, это два разных документа! С совершенно разным содержанием!
12:08:22 11-02-2025
"Счастливые жильцы" (естественно, в самых жирных кавычках) теперь годами обречены слушать строительный рёв и шум, нухать ядовитые строительные испарения, а как следствие - гробить своё здоровье, а значит укорачивать свою жизнь на десятилетия. И всё это за свои же деньги! Ситуация, впрочем, типичная для всех стекловатных человейников.
12:24:38 11-02-2025
Гость (12:08:22 11-02-2025) "Счастливые жильцы" (естественно, в самых жирных кавычках) т... Правильно, все назад в пещеры. Там и еда без гмо, что поймал, то и съел.
13:02:12 11-02-2025
Адам (12:24:38 11-02-2025) Правильно, все назад в пещеры. Там и еда без гмо, что поймал... А не проще строить нормально и без воровства, чем людям массово жизни ломать и укорачивать, иезуитски называя это "прогрессом", хотя цель всего действа только одна - своровать как можно больше и нажиться, чтобы потом побыстрее удрать отсюда подальше?
13:01:08 11-02-2025
Гость (12:08:22 11-02-2025) "Счастливые жильцы" (естественно, в самых жирных кавычках) т... "Счастливые жильцы" когда покупали по нескольку квартир в этой жемчужине могли бы поинтересоваться как строит господин Клейнатовский. На моей памяти нет ни одного объекта, где бы его администрации не вытягивали буквально за уши. Да его близко к строительству нельзя было давно подпускать! А он ведь вышел и дальше пошел "пользу приносить". Ждите, кто-нибудь еще купиться!
13:05:51 11-02-2025
Знайка (13:01:08 11-02-2025) "Счастливые жильцы" когда покупали по нескольку квартир в эт... А теперь главный вопрос? Благодаря кому это? Кто выдавал разрешения на строительство ему и подконтрольным ему фирмам? кто госстройки ему пропихивал? Сирот? А тот кто сейчас ответы дольщикам пишет, что все зашибись и честно.
14:47:24 11-02-2025
Гость (13:05:51 11-02-2025) А теперь главный вопрос? Благодаря кому это? Кто выдавал раз... А попробуйте найти в законодательстве ограничения на выдачу разрешений на строительство. Есть ли в стране реестр недобросовестных застройщиков? Ну тех, которые еще не дошли до банкротства или уголовки..
15:40:20 11-02-2025
Знайка (14:47:24 11-02-2025) А попробуйте найти в законодательстве ограничения на выдачу ... Хорошо, нет, но ты занимаешь ответственную должность, видишь проблему, подними вопрос, озвучь, протолкни через Бессарабова итд, но ничего этого не происходит, глаза закрыты, и в Москву летим с Набоко явно не разбираться с этой проблемой. Всех все устраивает. Защиты дольщиков нет.
13:18:12 11-02-2025
Людей обули , а вам хватает совести писать про нытье ??
Все ответственные , ответят в рамках закона
Причем законы у нас бывает у божьи
Не забываем про карму
13:43:21 11-02-2025
Владислав мои поздравления теперь у вас есть обувь ходите и радуйтесь!!
15:02:03 11-02-2025
Гость (13:43:21 11-02-2025) Владислав мои поздравления теперь у вас есть обувь ходите и ... Спасибо
Станислав Юрьевич
13:50:34 11-02-2025
Запретить всякие долёвки и не будет проблем ! Продажа только готовых квартир! Какой смысл в дольщиках сегодня, если застройщик возводит объект не на средства дольщиков, а на кредитные деньги банка? Дольщик в данной схеме лишнее звено. Сдал дом госприемке, только тогда продавай. Кого устроит качество, планировка и локация, купят и будут довольны.
14:11:59 12-02-2025
Гость (13:50:34 11-02-2025) Запретить всякие долёвки и не будет проблем ! Продажа тольк... Ну сп уже так дом на Чкалова вроде и строит никого не привлекая.
16:07:55 11-02-2025
Набоко думает он может все купить
На на каждую хитрую лису есть
Лиса еще более хитрее
Зря вы в это ввязались
18:24:26 11-02-2025
Дополнительная площадь квартир – это лоджии, ранее холодные, что предпочитают большинство собственников, но на которые без их ведома завели батареи и превратили таким образом в жилые помещения, так называемые «тёщины комнаты». Но с соответствующей элитному жилью стоимостью квадратного метра.