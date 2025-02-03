Многострадальный дом сдали на восемь лет позже запланированного, и результат собственников совсем не устроил

03 февраля 2025, 08:11, Антон Дегтярев

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Собственники квартир сданного в конце 2024 года скандального ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле опасаются, что им придется вселяться в недоделанный дом. Люди утверждают, что у ЖК имеются серьезные недочеты: отсутствует грузовой лифт, вместо полового покрытия – стяжки, в подъезде торчат провода и трубы, нет даже нормального входа в подъезды. При этом владельцам квартир уже вручают ключи. Правда, при этом требуя доплатить, так как площадь квартир "внепланово" увеличилась. Корреспонденты amic.ru побывали в скандальном долгострое и узнали, чем возмущены дольщики.

Долгожданный долгострой. Предыстория

16-этажный дом на ул. Партизанской, 76, начали возводить в далеком 2015 году. По проекту ЖК должен был стать первым для столицы Алтайского края домом с трехуровневой парковкой. Также жилой комплекс предполагал 105 квартир площадью 50-260 квадратных метров. Застройщик обещал сделать газовое отопление, поставить радиаторы, автосвет и гидранты, а также систему вентиляции и дымоудаления. Сдать объект планировали еще в 2017 году.

Однако сроки строительства затянулись. В 2020-м девелопер заявил, что причина проблем – в арестах, которые наложены на земельный участок под домом и на расчетный счет компании. Затем ограничения сняли и строить объект продолжили.

В начале 2024-го один из покупателей квартир обратился к генпрокурору России с жалобой на затянутые сроки строительства ЖК. По итогам проверки правоохранители заподозрили, что часть денег дольщиков похитили. Против директора компании-застройщика "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского возбудили уголовное дело, сообщали СМИ.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Летом 2024 года власти края и Барнаула решали, как поступить с проблемным домом. Один из вариантов – запустить процесс банкротства "ПР-Холдинга" и завершить строительство ЖК за счет регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Проектную документацию скорректировали, заключили договор с подрядчиком и закупили материалы. В итоге дом достроили. 28 декабря 2024 года его ввели в эксплуатацию.

"Подъезд опасен для детей"

Дольщики узнали радостную новость из СМИ. А потом – разочаровались, говорит Елена: она с мужем купила здесь квартиру еще в 2021 году. По словам женщины, состояние ЖК в корне отличалось от того, что изначально обещал застройщик. В подъезде – невзрачные стены, тусклое освещение, торчащие провода и трубы, стяжки вместо нормального пола и другие недочеты.

"Места общего пользования в ужасном состоянии: пол не залит, потолок не закрыт, провода болтаются, трубы на виду, нет грузового лифта, входная зона не доделана, освещение ужасное, в некоторых квартирах плесень, разбитые стеклопакеты и другие недостатки. Мы ожидали хотя бы минимального ремонта, уж не просили итальянской плитки, но рассчитывали получить жилье, где можно спокойно находиться, не опасаясь за себя и детей", – отметила Елена.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Дольщики встревожены: они боятся, что "ПР-Холдинг" не будет устранять недостатки из-за большой кредиторской задолженности – более 100 миллионов рублей. Но и мириться с ситуаций люди не собираются. А потому обращаются в СМИ, прокуратуру и к главе российского Следкома Александру Бастрыкину. Грозят отправить письмо и Владимиру Путину. Передали вопросы в администрацию Барнаула. Там пообещали провести встречу с собственниками квартир.

"Застройщик грозит забрать квартиры"

Компания "ПР-Холдинг" уже начала выдавать людям ключи от квартир – по сути, можно заселяться и жить (даже в актуальных условиях). Только это обстоятельство также вызывает недоумение: в администрации Барнаула, стройнадзоре и прокуратуре говорят, что выдавать ключи дольщикам должны были не раньше чем через полгода – с 1 июня.

"Когда я обращалась в администрацию, прокуратуру и стройнадзор, все говорили о доделках. А выдачу ключей обещали не раньше июня. Но пока мы не видим, чтобы в доме что-то доделывали. Между тем рассылка уведомлений, о том чтобы забирали ключи, уже идет. Если же в течение месяца или 14 дней я не получаю ключи, квартира считается переданной мне по акту. Я плачу коммунальные платежи и несу бремя собственника", – поясняет Елена.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

При этом с жителей якобы требуют доплатить большие суммы за "лишние" квадратные метры, так как площадь квартир оказалась больше, чем изначально было указано. Минимальная доплата, по словам жителей, начинается от 700 тысяч рублей.

"В договоре стояла площадь квартиры 100 квадратных метров, а когда построили, она оказалась 110 "квадратов". Разницу за 10 "квадратов" нужно доплатить по стоимости на момент договора. Кто-то уже выплачивает. Те, с кем я разговаривала, притормозили. Кому мы вносим эти деньги? Есть два варианта: если деньги идут "ПР-Холдингу", тогда приставы спишут эту сумму в качестве погашения его долгов. Или же мы вносим деньги инвестору и, может быть, он что-то доделает. Застройщик же манипулирует тем, что заберет квартиры. "ПР-Холдинг" может пойти в суд и взыскать деньги", – переживает Елена.

Проект дома на ул. Партизанской, 76 / Фото: предоставлено дольщиками

Что говорят власти?

29 января на сайте администрации Барнаула опубликована информация, что работы на проблемном доме продолжаются. Это второй этап строительства, во время которого будет благоустроена территория, построен подземный гараж-стоянка. Завершить этот этап планируют в июне 2025 года.

Будут ли проводиться работы в самом здании, информации не было. Amic.ru отправил запросы в Жилинспекцию, в администрацию города и в "ПР-Холдинг".

Уведомление о завершении строительства дома и объявление о завершении строительства / Фото: предоставлено дольщиками

Об уголовном деле против директора "ПР-Холдинг" Клейнатовского

Из-за проблем со строительством дома в отношении директора "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые заплатили дольщики за квартиры. Сейчас дело находится на стадии предварительного следствия, сообщают источники.

В то же время суд признал Клейнатовского виновным по двум другим делам. Одно из них касается строительства дома в Белокурихе. С фирмой Клейнатовского ОО "ГазТеплоСнаб" заключили госконтракт на покупку квартир для 15 детей-сирот. Компания затянула сроки строительства, а когда цены на рынке выросли, расторгла договоры в одностороннем порядке и распродала предназначенные для сирот квартиры. По второму делу Клейнатовского обвинили в том, что он назначил номинальным руководителем "ПР-Холдинг" подставное лицо.

Евгений Клейнатовский на суде/ Фото: amic.ru

В итоге предпринимателю суд назначил наказание: 220 часов обязательных работ, а также два года лишения свободы, которые заменили принудительными работами на два года с удержанием 10% заработка в доход государства.

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