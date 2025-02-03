"Это страшно". Дольщики скандального ЖК "Жемчужина" возмутились недочетами в новом доме
Многострадальный дом сдали на восемь лет позже запланированного, и результат собственников совсем не устроил
03 февраля 2025, 08:11, Антон Дегтярев
Собственники квартир сданного в конце 2024 года скандального ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле опасаются, что им придется вселяться в недоделанный дом. Люди утверждают, что у ЖК имеются серьезные недочеты: отсутствует грузовой лифт, вместо полового покрытия – стяжки, в подъезде торчат провода и трубы, нет даже нормального входа в подъезды. При этом владельцам квартир уже вручают ключи. Правда, при этом требуя доплатить, так как площадь квартир "внепланово" увеличилась. Корреспонденты amic.ru побывали в скандальном долгострое и узнали, чем возмущены дольщики.
Долгожданный долгострой. Предыстория
16-этажный дом на ул. Партизанской, 76, начали возводить в далеком 2015 году. По проекту ЖК должен был стать первым для столицы Алтайского края домом с трехуровневой парковкой. Также жилой комплекс предполагал 105 квартир площадью 50-260 квадратных метров. Застройщик обещал сделать газовое отопление, поставить радиаторы, автосвет и гидранты, а также систему вентиляции и дымоудаления. Сдать объект планировали еще в 2017 году.
Однако сроки строительства затянулись. В 2020-м девелопер заявил, что причина проблем – в арестах, которые наложены на земельный участок под домом и на расчетный счет компании. Затем ограничения сняли и строить объект продолжили.
В начале 2024-го один из покупателей квартир обратился к генпрокурору России с жалобой на затянутые сроки строительства ЖК. По итогам проверки правоохранители заподозрили, что часть денег дольщиков похитили. Против директора компании-застройщика "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского возбудили уголовное дело, сообщали СМИ.
Летом 2024 года власти края и Барнаула решали, как поступить с проблемным домом. Один из вариантов – запустить процесс банкротства "ПР-Холдинга" и завершить строительство ЖК за счет регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Проектную документацию скорректировали, заключили договор с подрядчиком и закупили материалы. В итоге дом достроили. 28 декабря 2024 года его ввели в эксплуатацию.
"Подъезд опасен для детей"
Дольщики узнали радостную новость из СМИ. А потом – разочаровались, говорит Елена: она с мужем купила здесь квартиру еще в 2021 году. По словам женщины, состояние ЖК в корне отличалось от того, что изначально обещал застройщик. В подъезде – невзрачные стены, тусклое освещение, торчащие провода и трубы, стяжки вместо нормального пола и другие недочеты.
"Места общего пользования в ужасном состоянии: пол не залит, потолок не закрыт, провода болтаются, трубы на виду, нет грузового лифта, входная зона не доделана, освещение ужасное, в некоторых квартирах плесень, разбитые стеклопакеты и другие недостатки. Мы ожидали хотя бы минимального ремонта, уж не просили итальянской плитки, но рассчитывали получить жилье, где можно спокойно находиться, не опасаясь за себя и детей", – отметила Елена.
Дольщики встревожены: они боятся, что "ПР-Холдинг" не будет устранять недостатки из-за большой кредиторской задолженности – более 100 миллионов рублей. Но и мириться с ситуаций люди не собираются. А потому обращаются в СМИ, прокуратуру и к главе российского Следкома Александру Бастрыкину. Грозят отправить письмо и Владимиру Путину. Передали вопросы в администрацию Барнаула. Там пообещали провести встречу с собственниками квартир.
"Застройщик грозит забрать квартиры"
Компания "ПР-Холдинг" уже начала выдавать людям ключи от квартир – по сути, можно заселяться и жить (даже в актуальных условиях). Только это обстоятельство также вызывает недоумение: в администрации Барнаула, стройнадзоре и прокуратуре говорят, что выдавать ключи дольщикам должны были не раньше чем через полгода – с 1 июня.
"Когда я обращалась в администрацию, прокуратуру и стройнадзор, все говорили о доделках. А выдачу ключей обещали не раньше июня. Но пока мы не видим, чтобы в доме что-то доделывали. Между тем рассылка уведомлений, о том чтобы забирали ключи, уже идет. Если же в течение месяца или 14 дней я не получаю ключи, квартира считается переданной мне по акту. Я плачу коммунальные платежи и несу бремя собственника", – поясняет Елена.
При этом с жителей якобы требуют доплатить большие суммы за "лишние" квадратные метры, так как площадь квартир оказалась больше, чем изначально было указано. Минимальная доплата, по словам жителей, начинается от 700 тысяч рублей.
"В договоре стояла площадь квартиры 100 квадратных метров, а когда построили, она оказалась 110 "квадратов". Разницу за 10 "квадратов" нужно доплатить по стоимости на момент договора. Кто-то уже выплачивает. Те, с кем я разговаривала, притормозили. Кому мы вносим эти деньги? Есть два варианта: если деньги идут "ПР-Холдингу", тогда приставы спишут эту сумму в качестве погашения его долгов. Или же мы вносим деньги инвестору и, может быть, он что-то доделает. Застройщик же манипулирует тем, что заберет квартиры. "ПР-Холдинг" может пойти в суд и взыскать деньги", – переживает Елена.
Что говорят власти?
29 января на сайте администрации Барнаула опубликована информация, что работы на проблемном доме продолжаются. Это второй этап строительства, во время которого будет благоустроена территория, построен подземный гараж-стоянка. Завершить этот этап планируют в июне 2025 года.
Будут ли проводиться работы в самом здании, информации не было. Amic.ru отправил запросы в Жилинспекцию, в администрацию города и в "ПР-Холдинг".
Об уголовном деле против директора "ПР-Холдинг" Клейнатовского
Из-за проблем со строительством дома в отношении директора "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые заплатили дольщики за квартиры. Сейчас дело находится на стадии предварительного следствия, сообщают источники.
В то же время суд признал Клейнатовского виновным по двум другим делам. Одно из них касается строительства дома в Белокурихе. С фирмой Клейнатовского ОО "ГазТеплоСнаб" заключили госконтракт на покупку квартир для 15 детей-сирот. Компания затянула сроки строительства, а когда цены на рынке выросли, расторгла договоры в одностороннем порядке и распродала предназначенные для сирот квартиры. По второму делу Клейнатовского обвинили в том, что он назначил номинальным руководителем "ПР-Холдинг" подставное лицо.
В итоге предпринимателю суд назначил наказание: 220 часов обязательных работ, а также два года лишения свободы, которые заменили принудительными работами на два года с удержанием 10% заработка в доход государства.
Подробнее можно прочитать здесь.
08:34:10 03-02-2025
Все в доле) Воробьев не зря ушел. проверяйте и Дерявскую, ее закрытые Хабаровском глазенки))) кто подписал изменение проекта?? И не только в этом доме) Кошмар по всем стройкам, только копни поглубже..
10:46:27 03-02-2025
Иван (08:34:10 03-02-2025) Все в доле) Воробьев не зря ушел. проверяйте и Дерявскую, ее...
На последнем фото, какое искреннее и честное лицо, которое, как оно само говорит, на свободе приносит только пользу людям, поэтому ему не надо в тюрьму. И суд верит ему))) Точнее конкретный судья. И как в этом газобетонном позорище жить?
08:49:59 03-02-2025
Внесли изменения проекта, подписали и все без ведома собственников. Уменьшили количество парковок, за которые уже заплатили, оплачены кладовые, которых тоже теперь не будет, и при всем при этом просят доплатить, за что? Это вы нам еще должны, за простой, за кладовки, которых нет и за парковки.
14:52:50 03-02-2025
Наталья (08:49:59 03-02-2025) Внесли изменения проекта, подписали и все без ведома собстве... Беспредел полный, наглые в край! Уже некоторые готовят иски, если каждый собственник подаст, задолбаетесь расхлебывать. И надеемся что дело дойдет до Бастрыкина, тогда столько шапок полетит
08:51:00 03-02-2025
В наше державе нужно оплачивать только готовый и проверенный товар.
09:13:26 03-02-2025
Гость (08:51:00 03-02-2025) В наше державе нужно оплачивать только готовый и проверенный...
И то не всегда
08:52:07 03-02-2025
У этой фотомодели слишком красивое ровное лицо, учитывая содеянное…
09:11:52 03-02-2025
У нас защищены все, кроме покупателей, чего ни коснись.
09:13:04 03-02-2025
Ну оно и снаружи вполне ужасно. Учитывая высоту здания и то, что этот кошмар видно практически отовсюду. Особенно "впечатляет" этот прыщ на ровно месте, когда с Горы едешь. Интересно, кто и сколько получил, чтобы согласовать вот это вот) Еще раз напомню - когда мне тут пару-тройку лет назад случилось высказать сомнение по поводу достройки этого дома, набежали люди, которые авторитетно говорили, что там все ок и вот-вот. Результат мы видим)
09:13:31 03-02-2025
а кто разрешение на ввод давал, если даже лифт грузовой не поставили? ил его по тихому из проекта убрали?
10:00:43 03-02-2025
ахаха. в 2020 было всем понятно, что перспективы не очень, а в 2021 она купила там квартиру) С 2024 " власти края и Барнаула" достраивали дом, а тогда вопросы к кому?
10:22:44 03-02-2025
Детскую площадку не показали на фото )) без слез не взглянешь 🤦♀️
10:24:02 03-02-2025
Куда инспекция строй надзора смотрела ? Или опять за денюжку глаза закрыли на все
10:32:19 03-02-2025
Они просто немного опередили время. По новому законодательству любой застройщик сможет так сдавать дома.
Борьба с потребительским экстремизмом.
Бери что дают
10:32:35 03-02-2025
там по внутрянке еще конь не валялся, поэтому и спешат по акту квартиры передать жильцам, чтобы всучить им оплату коммуналки, свои недоделки на миллионы ии показать в суде, что исполнили обязательства перед дольщиками, вот смотрите, пописанные акты.
клайнатовский, по фото ферзем в суде себя чувствует.
10:45:40 03-02-2025
Гость (10:32:35 03-02-2025) там по внутрянке еще конь не валялся, поэтому и спешат по ак... Да он не ферзь, а конь шахматный. Столько людей кинул, и все путем у него, 220 часов отработки, просто 🤬
10:55:54 03-02-2025
Гость (10:32:35 03-02-2025) там по внутрянке еще конь не валялся, поэтому и спешат по ак... Ферзь этот нюхнул тюремной романтики, ща в авторитеты заделается, держите семеро. Клоун по факту, никто за мужика не считает.
10:44:23 03-02-2025
Инвестор мошенник, а себе увеличение квадратов насчитал? С 4000 до 5200 км2? Антикоррупционным органам пора проснуться, пока не приключилась беда !
11:00:19 03-02-2025
Прошу прощения, это актуальные фотографии объекта? Или то, что было год назад? Если актуальные, то надо спросить с тех, кто принял. Или опубликовать актуальные
11:24:08 03-02-2025
Гость (11:00:19 03-02-2025) Прошу прощения, это актуальные фотографии объекта? Или то, ч... актуальнее некуда
11:30:46 03-02-2025
катя (11:24:08 03-02-2025) актуальнее некуда... Значит вопросы к принимающим есть. Но сегодня мимо пойду. Загляну. Естьощущение, что не могли в таком виде принять
11:38:09 03-02-2025
Гость (11:30:46 03-02-2025) Значит вопросы к принимающим есть. Но сегодня мимо пойду. За... У всех такое ощущение, но как мы видим, «чудеса» случаются.
11:13:35 03-02-2025
Инвестор, совершенно в дерзком тоне, просит внести деньги, причем не на счет компании, а куда то там себе , по тройственному договору
Покажите инвестиционный договор, по которому он достраивает дом, это все очень сомнительно
Лучше бы фонд достроил , через банкротство
А так инвестор является владельцем 7 этажей
Откуда и почему ? Вопросов уйму ответов ноль
11:16:10 03-02-2025
Принял строй надзор - наши чинуши !!! Вот им и вопросы все !!!
11:24:41 03-02-2025
Гость (11:16:10 03-02-2025) Принял строй надзор - наши чинуши !!! Вот им и вопросы все !... Фотографии актуальные?
12:30:58 03-02-2025
Гость (11:24:41 03-02-2025) Фотографии актуальные?... Актуальные, на днях сделанные, думаете просто так начали возмущаться? Как в этой параше людям жить?
11:24:47 03-02-2025
Гость (11:16:10 03-02-2025) Принял строй надзор - наши чинуши !!! Вот им и вопросы все !... расстрелять
11:25:28 03-02-2025
Гость (11:16:10 03-02-2025) Принял строй надзор - наши чинуши !!! Вот им и вопросы все !... Чинуши в доле
Все очевидно
11:55:15 03-02-2025
Типичный стекловатный человейник, который придётся постоянно ремонтировать за счёт жильцов, пока он не развалится полностью. А жильцы обречены постоянно болеть от постоянных перепадов температур, канцерогенных запахов и перекрёстного инфицирования в глухих коридорах и через совместную вентиляцию.
13:02:08 03-02-2025
Для деревенских так и строят. Крыша над головой есть? Свободен, гони бабки.
13:31:11 03-02-2025
Интересно дальнейшее развитие ситуации со стороны властей, оставят жильцов с проблемой или будут пытаться решить вопрос. Поживем увидим)))
13:38:18 03-02-2025
Снести это здание из-за которого пострадали жители злополучной 2-х этажки и вообще все человейники в центре.......
14:29:48 03-02-2025
В центре города , такой кошмар вообразить сложно
Привлечь виновных лиц к ответственности
Клейнавского с командой , наглого инвестора в том числе. И не допускать такой сброд к строительству!
23:29:07 04-02-2025
Андрей (14:29:48 03-02-2025) В центре города , такой кошмар вообразить сложно Привлеч... Сначала нужно власти почистить. У деревенской всегда на все один ответ. Нарушений не обнаружено. Пусть в казну возвращает всю ЗП за весь период работы и исправительные работы до конца жизни
15:14:46 03-02-2025
В 90-е уже бы с батареей на ногах в гоньбе притопили застройщика. Но сначала, посидел бы пару дней в холодильнике.
15:29:13 03-02-2025
Гость (15:14:46 03-02-2025) В 90-е уже бы с батареей на ногах в гоньбе притопили застрой... Заучит как отличная идея в борьбе с беспредельщиками
15:39:51 03-02-2025
Гость (15:14:46 03-02-2025) В 90-е уже бы с батареей на ногах в гоньбе притопили застрой... Кто знает, как скоро закончится его земной путь? Соорудить такое вот, что на фото, в центре города...
15:42:58 03-02-2025
Гость (15:39:51 03-02-2025) Кто знает, как скоро закончится его земной путь? Соорудить т... Ирония ситуации заключается , что напротив здание краевой прокуратуры.
15:26:46 03-02-2025
Вот это жесть , на фотках общаги лучше выглядят. Помню у застройщика рендеры были внутрянки 1в1 дворец в золоте сусальное с освещением всего и вся хрустальными люстрами. Хорошо не вляпался , машину продавал предлагали обмен на квартиру там....
15:31:41 03-02-2025
Власти молчат? Видимо в доле
Срочно довести до Москвы !
Что твориться
18:13:30 03-02-2025
Дом достроил региональный Фонд без банкротства застройщика? Или все таки застройщика признали банкротом?
22:17:36 04-02-2025
Ольга (18:13:30 03-02-2025) Дом достроил региональный Фонд без банкротства застройщика? ... Инвестор влез, прикрывать себя и свое имущество
Поэтому путь банкротства был убран…
19:02:34 03-02-2025
Если турник на эту внешнюю газобетонную стену повесить, какой шанс вылететь вместе с турником на улицу?
20:25:55 03-02-2025
ну интересные у нас чиновники: сначала арестовали деньги дольщиков, а потом требуют достроить дом, при том, что на достройку нужны деньги дольщиков, арестовывать которые права никто не имеет. глупость или вредительство? скорее - второе
08:41:36 04-02-2025
Константин (20:25:55 03-02-2025) ну интересные у нас чиновники: сначала арестовали деньги дол... Ну интересные у нас застройщики, сначала соберут деньги дольщиков, потом на другие объекты пускают, бухают как не в себя, потом денег не хватает, строить не получается, а виноваты дольщики и администрация)
15:42:05 04-02-2025
Какие гуманные у нас суды? 🤔