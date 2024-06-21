В Барнауле очистят квартиру, где сгнил труп – источник вони и опарышей для соседей

По словам жителей, через огласку в СМИ удалось найти похоронного агента, у которого есть контакты семьи погибшего

21 июня 2024, 16:05, Антон Дегтярев

Опарыши в квартире на шестом этаже дома

Квартиру на седьмом этаже барнаульского дома на ул. Георгиева, 44, дезинфицируют в субботу, 22 июня. Там около трех недель пролежало тело мужчины, которое уже начало разлагаться. 12 июня его убрали, но соседи все еще страдают от зловония, а в квартиру на шестом этаже попадают опарыши. Теперь же проблему пообещали решить родственники погибшего, рассказала одна из жительниц, Наталья.

"Через огласку в СМИ удалось найти похоронного агента. Он написал в комментариях под новостью, что знает родственников погибшего, и мы с ним связались. Он позвонил бывшей жене покойного и его дочери. Теперь ждем. Родственники данные свои не дают, связи с ними нет. Но агенту они передали, что в пятницу похоронили покойного и в субботу проведут дезинфекцию квартиры. Не знаю, точно или нет это произойдет, но подвижки уже есть в этом вопросе", – пояснила Наталья.

Ранее amic.ru подробно писал о ситуации в подъезде № 4 на улице Георгиева, 44. Мужчина был затворником и с соседями не общался. Поэтому его тело обнаружили только спустя три недели. Почувствовав неприятный запах, жители дома вызвали полицию, которая забрала умершего.

Однако в квартире остались следы случившегося. Зловонный запах стал проблемой для жителей всего подъезда, а особенно с восьмого и девятого этажей. Сильно пострадала семья с ребенком с шестого этажа. К ним в квартиру в большом количестве полезли опарыши. Пенсионерка, которая живет прямо над погибшим, жаловалась, что из-за смрада не может ни есть, ни спать.

При этом никто не знал, где находятся родственники умершего соседа, – даже у полиции не было информации о них. Самостоятельно проникнуть в квартиру жители дома не могут – это запрещено законом, да и дверь в квартиру опечатали. У управляющей компании такого права тоже нет. Там рассказали, что могут только обработать подъезд. Они уже сделали это и проведут еще одну дезинфекцию 24 июня. Также управляющая компания направила письмо в комитет по ЖКХ.

Жители, в свою очередь, написали коллективное обращение в прокуратуру Индустриального района.