Мать купила дом на маткапитал и три месяца жила с трупами своих троих детей
Она заявила, что дети сами один за другим по какой-то причине умерли во сне
24 ноября 2023, 16:50, ИА Амител
В Псковской области 34-летняя многодетная мать жила с трупами своих троих детей, завернутыми в одеяла, сообщает Telegram-канал Shot.
Тела детей обнаружила бабушка, приехавшая погостить к внукам. Годовалый и четырехлетний мальчики лежали на двухъярусной кровати.
Мать заявила, что дети еще в августе умерли во сне с разницей в неделю. Бабушка начала искать двух оставшихся детей. Тело восьмилетней внучки она нашла в доме в деревне поблизости. Многодетная мать сказала, что дочь тоже умерла во сне в августе.
Итого в живых осталась пятилетняя девочка, которую передали органам опеки. У женщины есть и пятый ребенок – 12-летний сын, но в последнее время он жил с бабушкой.
"Женщина летом купила частный дом на маткапитал и жила там с детьми. По предварительным данным, в августе умерла первая девочка. Мать взяла двоих сыновей и дочку и переехала на съемную квартиру. Там умерли два мальчика", – уточняет Shot.
Возбуждено уголовное дело по признакам "убийства двух и более лиц". Решается вопрос о задержании матери.
17:01:43 24-11-2023
Что за ужас????
17:13:23 24-11-2023
А давайте безрассудно многодетным ещё больше денег.
22:25:39 24-11-2023
Гость (17:13:23 24-11-2023) А давайте безрассудно многодетным ещё больше денег.... При чём здесь многодетные? И у "малодетных" такие случаи встречаются, в 100500 раз чаще, между прочим. Тут алкоголичка, без мужа. Мать-одиночка. Когда у одиночки 1-2 ребёнка – это более-менее нормально, но шестеро, уже явно проблемы с головой. Многодетные семьи, в большинстве своём, адекватные. Там один отец и одна мать у всех детей. Почему бы им не помогать? У нас в стране такие семьи никому не интересны. Интересны одиночки с беспорядочными связями. А нормальные семьи, и с пятью, и с 12ю детьми, своими силами растят детей. Отец и мать работают, ещё и детей по секциям водят, помогают старшим детям устроиться в жизни.
09:46:31 25-11-2023
Гость (22:25:39 24-11-2023) При чём здесь многодетные? И у "малодетных" такие случаи вст... А при том и многодетные!!!! Вот пример же перед вами!!! Мать с детьми-это семья! Всегда вся жесть случается именно в многодетных семьях, даже если они и нормальные, потому что такую ораву не уследишь. Надоело уже про них сводки дикие читать. Нарожают ради денег и трава не рости. Пора убирать все пособия и маткапитал, и не будет таких ужасов. Пусть сами денег зарабатывают своим детям, а не за чужой счёт
12:19:49 25-11-2023
Гость (22:25:39 24-11-2023) При чём здесь многодетные? И у "малодетных" такие случаи вст... Крайне мало нормальных многодетных семей! Это скорее исключение из правил. А обычно много рожают неадекваты (как в данном случае). Рожают бездумно и бкссмысленно. Не заботясь о детях и проживая на детские пособия.
17:22:29 24-11-2023
вот там воняло...
17:28:46 24-11-2023
Без комментариев.
17:31:26 24-11-2023
Даешь больше выплат многодетным??
18:32:58 24-11-2023
Все мат капиталы нужно выдавать по результату к 18 годам.
09:44:04 25-11-2023
Гость (18:32:58 24-11-2023) Все мат капиталы нужно выдавать по результату к 18 годам. ... И на руки детям, а не родителям!
16:13:07 25-11-2023
Гость (18:32:58 24-11-2023) Все мат капиталы нужно выдавать по результату к 18 годам. ... Как и орден мать героиня, а то на рожают 10 детей из которых 5 наркоманов, 5 по тюрьмам, нафига такие люди??? Не количество, а качество людей важно
19:30:24 24-11-2023
Про отца ничего не говорится. За 12 лет пять детей родила. Горшочек не вари, остановись уже.
19:58:43 24-11-2023
это самое страшное, что можно было прочесть. нужно просто сжечь эту тварь. и, да, присоединяюсь ко всем написавшим про маткапитал.
20:13:43 24-11-2023
Элен без ребят (19:58:43 24-11-2023) это самое страшное, что можно было прочесть. нужно просто сж... а я нет. Один случай - не показатель по стране. А есть случаи, когда одного ребенка гнобят в семье - на основе этого запретить рожать?
12:22:20 25-11-2023
Гость (20:13:43 24-11-2023) а я нет. Один случай - не показатель по стране. А есть случа... Ну какой один случай?!? Как ни многодетная семья, так проблемная. Или травоеды какие-нибудь плодятся, или алкаши-маргиналы. Нормальные многодетные семьи по пальцам пересчитать можно.