Мать купила дом на маткапитал и три месяца жила с трупами своих троих детей

Она заявила, что дети сами один за другим по какой-то причине умерли во сне

24 ноября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Псковской области 34-летняя многодетная мать жила с трупами своих троих детей, завернутыми в одеяла, сообщает Telegram-канал Shot.

Тела детей обнаружила бабушка, приехавшая погостить к внукам. Годовалый и четырехлетний мальчики лежали на двухъярусной кровати.

Мать заявила, что дети еще в августе умерли во сне с разницей в неделю. Бабушка начала искать двух оставшихся детей. Тело восьмилетней внучки она нашла в доме в деревне поблизости. Многодетная мать сказала, что дочь тоже умерла во сне в августе.

Итого в живых осталась пятилетняя девочка, которую передали органам опеки. У женщины есть и пятый ребенок – 12-летний сын, но в последнее время он жил с бабушкой.

"Женщина летом купила частный дом на маткапитал и жила там с детьми. По предварительным данным, в августе умерла первая девочка. Мать взяла двоих сыновей и дочку и переехала на съемную квартиру. Там умерли два мальчика", – уточняет Shot.

Возбуждено уголовное дело по признакам "убийства двух и более лиц". Решается вопрос о задержании матери.