Жители дома в Барнауле страдают от опарышей и зловония из-за умершего соседа

Тело пролежало в квартире около трех недель, прежде чем его обнаружили

21 июня 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Опарыши в квартире на ул. Георгиева, 44 / Фото предоставлено amic.ru жителями

Жители четвертого подъезда в доме № 44 на ул. Георгиева в Барнауле страдают от невыносимого зловония. В квартире на седьмом этаже около трех недель назад умер человек. Обнаружили не сразу, и он успел разложиться. Тело после вынесли, но в квартире остались следы. И сейчас трупный запах и насекомые мучают жильцов дома. Больше всего страдает семья, проживающая этажом ниже. В эту квартиру валятся опарыши. Продезинфицировать жилье умершего невозможно: без разрешения родственников туда не зайти.

Не только зловоние, но и опарыши

По дому на улице Георгиева, 44, в начале июня распространился неприятный запах. Жильцы морщились и считали, что он исходит от того, что в подъездах недавно травили грызунов, рассказывает жительница Наталья. К 12 июня запах стал невыносимым и люди вызвали полицию. Тогда и выяснилось, что в квартире на седьмом этаже почти месяц назад умер человек.

В управляющей компании сообщили, что последний платеж за коммунальные услуги по этой квартире прошел 5 июня, но кто именно произвел оплату, неизвестно. Мужчина был затворником и ни с кем не общался, рассказывают соседи. А потому его исчезновения не заметили.

"Мы попросили участкового, чтобы он через полицию достал данные родственников, пока ответа нет. Управляющая компания провела генеральную уборку и дезинфекцию подъезда. Но проблема не ушла, потому что ее источник остался. Даже с улицы этот зловонный запах ощущается", – рассказала Наталья.

Дверь квартиры / Фото предоставлено жителями

Между тем найти родственников покойного соседям жизненно необходимо: из квартиры, где лежал труп, исходит зловоние и расползаются отвратительные насекомые.

"Они ползают повсюду. У меня маленький ребенок. Боюсь, если дочка вдруг случайно наступит на них или в рот возьмет. Опарыши появляются из-под окон, из-под плинтуса – везде. Из-за ребенка я не могу рассыпать отраву. В одной из комнат, которая закрывается, мы травим их дихлофосом, там полегче, а в других местах приходится их просто собирать и выкидывать", – говорит Дарья, хозяйка квартиры.

Вызывать дезинсектора сейчас бесполезно – ведь насекомые снова придут от соседа, так как там не обработано.

Часть жителей временно покинули свои квартиры. Кому ехать некуда, продолжают мучиться. Заклеивают вентиляцию в квартирах, открывают окна, но избавиться от запаха невозможно.

Закон мешает

Проникнуть в зловонную квартиру люди не могут: дверь опечатали и затянули полиэтиленом. Да и по закону входить в чужую квартиру нельзя.

"Мы хотели хотя бы вынести диван, где умер сосед, чтобы он не источал этот жуткий аромат. Но нам этого сделать не дали, потому что без разрешения родственников сделать это невозможно. Ситуация безвыходная, в законе никакой лазейки нет. При этом люди, которые имеют право на чистый воздух, на хороший микроклимат в подъезде, в квартирах, страдают", – возмущается Наталья.

Но даже если бы доступ к квартире у них был, обработать ее вряд ли бы получилось. В специализированной службе говорят, что дезинфекция обойдется в 100 тысяч рублей. А большая часть жильцов дома – пенсионеры или семьи с детьми. И такую сумму им не собрать.

Жители дома уже написали коллективное обращение в прокуратуру Индустриального района. Надеются, что это поможет, и в кратчайшие сроки проблему устранят.

"Будем пробовать решить вопрос через управляющую компанию, чтобы она подала в суд, и появилось какое-то решение, ждем ответа от УК, они пока совещаются с юристами. Насколько это растянется, мы не знаем. Вопрос срочный, а через суд это все месяц можно делать. Нужны экстренные меры. Телефон погибшего находится в Следкоме, найти контакты родных мы не можем. Участковый обещал поработать по этому вопросу. Но уже неделя прошла, а ничего не происходит", – отметила Наталья.

Дом на ул. Георгиева. 44 / Фото: barnaul.org

"Не могу ни есть, ни спать"

Пенсионерка Любовь Васильевна живет прямо над зловонной квартирой. Она одна из первых почувствовала трупный запах. Именно Любовь Васильевна, не достучавшись до соседа, вызвала скорую и полицию. А те уже позвали "людей с молотками", взломавших дверь.

Сейчас жизнь пенсионерки буквально превратилась в кошмар. Она не может есть и спать из-за вездесущего запаха. Но самое страшное, что она не понимает, когда все это закончится.

"В спальне у покойника открыто окно, и вся вонь уже неделю идет ко мне. Дышать нечем, оттуда летят страшные зеленые мухи. Я не могу ни покушать, ни поспать. Идти ночевать к другим людям тоже не могу. Помощь получить неоткуда. Мне 84 года, ходить по инстанциям я не могу. Везде отфутболивают", – говорит она.

Любовь Васильевна рассказывает, что у умершего была жена, с которой они в разводе, есть дочь, которой 40-45 лет, а также три сына. И при желании их можно найти.

Георгиева, 44 / Фото: "Домклик"

"Права войти нет"

В квартире же зарегистрирован только один собственник – Николай Зубакин. И жилье это приватизировано. Оплачивал услуги мужчина каждый месяц пятого числа. В июне оплата тоже прошла, рассказывает директор управляющей компании "Эталон" Лариса Лушакова.

О родственниках мужчины ни у управляющей компании, ни у соседей никакой информации нет, сами они пока не объявились, говорит Лушакова.

По просьбе УК обслуживающая дом клининговая компания дезинфицировала подъезд. Второй раз дезинфекция планируется в понедельник, 24 июня. А вот в квартиру попасть представители УК не смогут, потому что не имеют на это права, подчеркнула она.

"Квартира опечатана. Даже полиция не может просто так вскрыть ее. Мы тем более войти туда не можем, не имеем такого права. Возможно, еще появятся наследники. По нормам недвижимое имущество находится в собственности наследника со дня смерти владельца. Если вдруг какая-то информация по родственнику будет, мы сразу же сообщим в полицию", – сказала директор УК.

По словам Лушаковой, управляющая компания отправила письмо в комитет по ЖКХ, в котором подробно описала ситуацию. Сейчас они ждут ответа и после этого готовы решить вопрос по суду.

"Умершего надо снять с регистрационного учета, документов у него никаких нет. Дождемся ответ комитета, тогда мы сможем обратиться в суд, чтобы уже там решили вопрос по оплате жилищно-коммунальных услуг и приведению указанного жилого помещения в удовлетворительное состояние, пригодное для проживания", – пояснила директор УК.

По поводу обращения жителей в прокуратуру Лушакова отметила, что это – одна из попыток решить вопрос. Управляющая компания по требованию даст всю информацию прокуратуре. Пока же жильцам придется мириться и с запахом, и с опарышами, которые падают к ним с потолка.