В Барнауле определили маршруты, на которые запустят новые трамваи из Белоруссии
Сейчас в депо № 3 ждут своего часа пять новых вагонов, еще один приедет через две недели
04 октября 2023, 09:48, ИА Амител
Новые трамваи из Белоруссии выйдут в Барнауле на маршруты № 1 и № 7. Сейчас в депо № 3 ждут своего часа пять новых низкопольных трамваев, произведенных на белорусском предприятии BKM Holding ("Белкоммунмаш").
Еще один вагон должны привезти в Барнаул уже на следующей неделе – 9 октября. Если сроки поставки не сорвутся, то на линию трамваи выпустят до конца 2023 года, ориентировочно, в ноябре.
Напомним, на закупку новых десяти трамваев для Барнаула из краевого бюджета было выделено 716 млн рублей, на сегодняшний день поставлено пять вагонов. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация.
09:55:47 04-10-2023
Белоруссы - молодцы!!! Очень глаз радует, заходя в магазин (косметики) видеть их бренды и наши тоже, ну и корейских много. Очень рада,что всякие мэйбилин, лореаль ушли (к себе домой - фигня европейская)
14:05:46 04-10-2023
Гость (09:55:47 04-10-2023) Белоруссы - молодцы!!! Очень глаз радует, заходя в магазин (... очень рад за вас!!! ВЫ достойны черного жемчуга и новой зари,чистой линии, лореаль не для вас и не по вам
17:02:16 04-10-2023
А по маршруту № 3 похоже как ходили самые убитые временем вагоны, так и останутся. Даже на 5-м маршруте, где народу фиг да маленько и то лучший подвижной состав.
18:49:53 04-10-2023
а где московские трамваи?
22:18:08 05-10-2023
Ходят по городу