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В Барнауле определили маршруты, на которые запустят новые трамваи из Белоруссии

Сейчас в депо № 3 ждут своего часа пять новых вагонов, еще один приедет через две недели

04 октября 2023, 09:48, ИА Амител

Новые трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru / Евгения Савина
Новые трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Новые трамваи из Белоруссии выйдут в Барнауле на маршруты № 1 и № 7. Сейчас в депо № 3 ждут своего часа пять новых низкопольных трамваев, произведенных на белорусском предприятии BKM Holding ("Белкоммунмаш").

Еще один вагон должны привезти в Барнаул уже на следующей неделе – 9 октября. Если сроки поставки не сорвутся, то на линию трамваи выпустят до конца 2023 года, ориентировочно, в ноябре.

Напомним, на закупку новых десяти трамваев для Барнаула из краевого бюджета было выделено 716 млн рублей, на сегодняшний день поставлено пять вагонов. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация.  

Барнаул общественный транспорт трамваи

Комментарии 5

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Гость

09:55:47 04-10-2023

Белоруссы - молодцы!!! Очень глаз радует, заходя в магазин (косметики) видеть их бренды и наши тоже, ну и корейских много. Очень рада,что всякие мэйбилин, лореаль ушли (к себе домой - фигня европейская)

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Гость

14:05:46 04-10-2023

Гость (09:55:47 04-10-2023) Белоруссы - молодцы!!! Очень глаз радует, заходя в магазин (... очень рад за вас!!! ВЫ достойны черного жемчуга и новой зари,чистой линии, лореаль не для вас и не по вам

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Гость

17:02:16 04-10-2023

А по маршруту № 3 похоже как ходили самые убитые временем вагоны, так и останутся. Даже на 5-м маршруте, где народу фиг да маленько и то лучший подвижной состав.

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Гость

18:49:53 04-10-2023

а где московские трамваи?

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Серега

22:18:08 05-10-2023

Ходят по городу

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