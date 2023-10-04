В Барнауле определили маршруты, на которые запустят новые трамваи из Белоруссии

Сейчас в депо № 3 ждут своего часа пять новых вагонов, еще один приедет через две недели

04 октября 2023, 09:48, ИА Амител

Новые трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Новые трамваи из Белоруссии выйдут в Барнауле на маршруты № 1 и № 7. Сейчас в депо № 3 ждут своего часа пять новых низкопольных трамваев, произведенных на белорусском предприятии BKM Holding ("Белкоммунмаш").

Еще один вагон должны привезти в Барнаул уже на следующей неделе – 9 октября. Если сроки поставки не сорвутся, то на линию трамваи выпустят до конца 2023 года, ориентировочно, в ноябре.

Напомним, на закупку новых десяти трамваев для Барнаула из краевого бюджета было выделено 716 млн рублей, на сегодняшний день поставлено пять вагонов. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация.