В Барнауле опровергли информацию о работе лишь одного автобуса на маршруте № 6

Утром на линии работает десять автобусов, а потом выходят дополнительно еще шесть

25 декабря 2024, 11:40, ИА Амител

Автобус № 6 / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле, по данным некоторых сервисов, на маршруте № 6 работает только один автобус. Эта информация не соответствует действительности, сообщает "Барнаул 22".

Как уточняется, утром на линии работает десять автобусов, а к 10 часам утра выходят дополнительно еще шесть.

"Информацию о текущем местонахождении общественного транспорта для разработчиков сервисов и приложений предоставляет МБУ "Центртранс" Барнаула. Интернет-сервисы и мобильные приложения обслуживают частные организации. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту не несет ответственности за достоверность данной информации", – говорится в сообщении.

Достоверные и оперативные данные о движении транспортных средств можно получить в центральной диспетчерской службе "Центртранса" по телефону 55-72-70.Напомним, в Барнауле с 25 декабря изменилась схема движения автобусного маршрута № 6.