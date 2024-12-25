В Барнауле опровергли информацию о работе лишь одного автобуса на маршруте № 6
Утром на линии работает десять автобусов, а потом выходят дополнительно еще шесть
25 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
В Барнауле, по данным некоторых сервисов, на маршруте № 6 работает только один автобус. Эта информация не соответствует действительности, сообщает "Барнаул 22".
Как уточняется, утром на линии работает десять автобусов, а к 10 часам утра выходят дополнительно еще шесть.
"Информацию о текущем местонахождении общественного транспорта для разработчиков сервисов и приложений предоставляет МБУ "Центртранс" Барнаула. Интернет-сервисы и мобильные приложения обслуживают частные организации. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту не несет ответственности за достоверность данной информации", – говорится в сообщении.
Достоверные и оперативные данные о движении транспортных средств можно получить в центральной диспетчерской службе "Центртранса" по телефону 55-72-70.Напомним, в Барнауле с 25 декабря изменилась схема движения автобусного маршрута № 6.
11:58:31 25-12-2024
утром на линии работает десять автобусов, а к 10 часам утра выходят дополнительно еще шесть.
а ездит по маршруту 1
12:36:10 25-12-2024
А на хрена в 10 часов дополнительно 6 автобусов? Пустыми ездить? Они нужны именно с 6 до 10 утра дополнительно!
13:02:42 25-12-2024
Вам же говорят Комитет по дорожному хозяйству и транспорту не несет ответственности за достоверность данной информации.
13:13:25 25-12-2024
Гость (13:02:42 25-12-2024) Вам же говорят Комитет по дорожному хозяйству и транспорту н... Интернет-сервисы и мобильные приложения обслуживают частные организации./// На бесплатной и добровольной основе?
13:05:11 25-12-2024
Теперь это расскажите тем,кто сегодня не смог к восьми утра попасть на учёбу. На трёх автобусах ехали
13:56:37 25-12-2024
Может комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет передвигаться на ОТ до и после работы? тогда и ответственность появиться и транспорт может начнет нормально ездить.
16:13:37 25-12-2024
Не знаю как ваши автобусы не ездил скажу одно кто выдумал эти мелкие автобусы по 60 , маршруту 33 , и другим в них два человека не могут разойтись, а как с детьми ездить и в часы пик это ужас
16:18:22 25-12-2024
А так же, 80 автобус ждешь, по 25 30 минут а причем тут пассажиры им ехать надо, и как а с детьми мороз.. Или всем без разницы, тогда верните муниципальный транспорт..
15:52:45 28-12-2024
Алекс, (16:18:22 25-12-2024) А так же, 80 автобус ждешь, по 25 30 минут а причем тут пас... Это не автобусы - это катафалки.
Для одного пассажира, в последний путь.
Этим газелям самое место в сфере ритуальных услуг.
19:56:00 25-12-2024
Чтобы опровергнуть, надо автобусы предъявить. Нет предъявления - нет опровержения. Остальное - бла, бла.
07:33:21 26-12-2024
Гость (19:56:00 25-12-2024) Чтобы опровергнуть, надо автобусы предъявить. Нет предъявлен... Может комитет переименовать в "Бла-бла-кар" ?
08:54:27 26-12-2024
Вот сейчас по Картам 11 штук на маршруте.
10:43:48 26-12-2024
В советское время работала водителем трамвая .В час пик выезжали дополнительные вагоны ,называемые разрывные, то есть смена нв разрыв,утром до 10-30 и вечером с 16-30 до 20-00,а сейчас что за глупость выпустить доп. Автобусы когда час пик прошел,где мозги у руководителей?