В Барнауле оштрафовали руководство гипермаркета "Лемана Про" за загрязнение Оби
Сумма наказания составила 50 тысяч рублей
19 октября 2024, 19:45, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147
Должностное лицо гипермаркета "Ле Монлид", управляющего магазином "Лемана Про" за Новым мостом в Барнауле, получило штраф за сброс нечистот в реку Обь, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Проверка выявила нарушения в системе водоотведения, которая не обеспечивала необходимую очистку сточных вод.
В отношении компании возбудили административное дело по нарушениям охраны водных объектов. Должностному лицу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
20:50:18 19-10-2024
Обалдеть, вот это штраф. Через полгода еще проверьте, еще 50 тысяч в казну. 5 млн. надо за такое, а не 50 тысяч.
10:35:08 20-10-2024
Гость (20:50:18 19-10-2024) Обалдеть, вот это штраф. Через полгода еще проверьте, еще 50... Зачем через полгода? Надоть кажную неделю там воду проверять. Штрафы наращивать в геометрической прогрессии. Казне чистая прибыль. Барнаульцам чистая вода)))
20:59:07 19-10-2024
у нас хорошая чистая вода, в которой можно купаться и даже пить, ага
09:18:09 20-10-2024
Элен без ребят (20:59:07 19-10-2024) у нас хорошая чистая вода, в которой можно купаться и даже п... 1 раз в жизни
22:07:12 19-10-2024
Что слону дробина....
22:14:04 19-10-2024
Молодцы. Если бы это ведомство, то так и купался бы в октябре в Оби
22:18:49 19-10-2024
Ого, вот это штраф, мощь
09:55:36 20-10-2024
А давайте установим систему за 7 лямов? да ну. штраф 50 тыр, если спалят.
10:00:15 20-10-2024
5 лет сливали и штраф 50 тыр. Здорово!
09:25:54 21-10-2024
кажный выходной там купался и ничего - рога не отвалились
10:57:03 21-10-2024
гость (09:25:54 21-10-2024) кажный выходной там купался и ничего - рога не отвалились... Поблагодари жену.