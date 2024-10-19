НОВОСТИОбщество

В Барнауле оштрафовали руководство гипермаркета "Лемана Про" за загрязнение Оби

Сумма наказания составила 50 тысяч рублей

19 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147

Должностное лицо гипермаркета "Ле Монлид", управляющего магазином "Лемана Про" за Новым мостом в Барнауле, получило штраф за сброс нечистот в реку Обь, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Проверка выявила нарушения в системе водоотведения, которая не обеспечивала необходимую очистку сточных вод.

В отношении компании возбудили административное дело по нарушениям охраны водных объектов. Должностному лицу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Барнаул Алтайский край Обь Экология

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

20:50:18 19-10-2024

Обалдеть, вот это штраф. Через полгода еще проверьте, еще 50 тысяч в казну. 5 млн. надо за такое, а не 50 тысяч.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:08 20-10-2024

Гость (20:50:18 19-10-2024) Обалдеть, вот это штраф. Через полгода еще проверьте, еще 50... Зачем через полгода? Надоть кажную неделю там воду проверять. Штрафы наращивать в геометрической прогрессии. Казне чистая прибыль. Барнаульцам чистая вода)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:59:07 19-10-2024

у нас хорошая чистая вода, в которой можно купаться и даже пить, ага

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:18:09 20-10-2024

Элен без ребят (20:59:07 19-10-2024) у нас хорошая чистая вода, в которой можно купаться и даже п... 1 раз в жизни

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
павел

22:07:12 19-10-2024

Что слону дробина....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:04 19-10-2024

Молодцы. Если бы это ведомство, то так и купался бы в октябре в Оби

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:49 19-10-2024

Ого, вот это штраф, мощь

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:36 20-10-2024

А давайте установим систему за 7 лямов? да ну. штраф 50 тыр, если спалят.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

10:00:15 20-10-2024

5 лет сливали и штраф 50 тыр. Здорово!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:25:54 21-10-2024

кажный выходной там купался и ничего - рога не отвалились

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:03 21-10-2024

гость (09:25:54 21-10-2024) кажный выходной там купался и ничего - рога не отвалились... Поблагодари жену.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров