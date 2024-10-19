В Барнауле оштрафовали руководство гипермаркета "Лемана Про" за загрязнение Оби

Сумма наказания составила 50 тысяч рублей

19 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147

Должностное лицо гипермаркета "Ле Монлид", управляющего магазином "Лемана Про" за Новым мостом в Барнауле, получило штраф за сброс нечистот в реку Обь, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Проверка выявила нарушения в системе водоотведения, которая не обеспечивала необходимую очистку сточных вод.

В отношении компании возбудили административное дело по нарушениям охраны водных объектов. Должностному лицу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.