В Барнауле отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов и Солнечной Поляны

Устройство не будет работать три часа

14 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле 14 мая отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна, сообщили в мэрии.

Ограничение продлится с 13:00 до 16:00 и связано с плановым ремонтом электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в Барнауле на проспекте Ленина появится 12 новых умных светофоров. На них потратят 42 млн рублей.