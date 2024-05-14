В Барнауле отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов и Солнечной Поляны
Устройство не будет работать три часа
14 мая 2024, 12:30, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле 14 мая отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна, сообщили в мэрии.
Ограничение продлится с 13:00 до 16:00 и связано с плановым ремонтом электросетей.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что в Барнауле на проспекте Ленина появится 12 новых умных светофоров. На них потратят 42 млн рублей.
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