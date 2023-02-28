В Барнауле отключили светофор на перекрёстке улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор

Ограничение продлится до полудня

28 февраля 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 28 февраля временно отключили светофор на перекрёстке улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор, сообщили в мэрии.

Отмечается, что ограничение продлится до 12:00. Причина – ремонт на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.

Ранее в администрации города назвали участки дорог, где вскоре "срочно устранят повреждения".