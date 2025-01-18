В Барнауле открыли движение по площади Сахарова
С ее территории убрали новогоднюю елку и прочие украшения
18 января 2025, 11:49, ИА Амител
Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле открыли проезд по площади Сахарова, сообщили в мэрии Барнаула.
Там завершили демонтаж новогоднего городка и праздничной иллюминации, а также очистили от снега и наледи проезжую часть проспекта Социалистического на участке от Молодежной до Мерзликина.
"Движение транспорта на указанном участке проспекта Социалистического открыто", – отметили в мэрии.
Площадь Сахарова была перекрыта с 9 декабря 2024 года. Ранее показали, как на ней "раздевают" главную елку.
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