В Барнауле открыли движение по площади Сахарова

С ее территории убрали новогоднюю елку и прочие украшения

18 января 2025, 11:49, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле открыли проезд по площади Сахарова, сообщили в мэрии Барнаула.

Там завершили демонтаж новогоднего городка и праздничной иллюминации, а также очистили от снега и наледи проезжую часть проспекта Социалистического на участке от Молодежной до Мерзликина.

"Движение транспорта на указанном участке проспекта Социалистического открыто", – отметили в мэрии.

Площадь Сахарова была перекрыта с 9 декабря 2024 года. Ранее показали, как на ней "раздевают" главную елку.