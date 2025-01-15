Ветки летят вниз. В Барнауле "раздевают" главную елку и освобождают площадь Сахарова
Движение планируется открыть 19 января
15 января 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнауле разбирают новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть 19 января.
"Новогодний городок небольшой. Убирать особо нечего. Самое сложное – елка", – отметил корреспондент amic.ru.
Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки снежного городка в честь новогодних праздников. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до Мерзликина.
В Барнауле разбирают главную елку / Фото: amic.ru
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025
14:36:47 15-01-2025
последние годы эта конкретно елка вызывает только отвращение и мерзость, холодная неинтересная, бездушная
15:12:47 15-01-2025
Это, что ёлка? Похожа на большой китайский ёршик для унитаза с лампочками. Бездушно, стыдоба...
11:01:18 16-01-2025
Быстрее бы проезд открыли! Песчаная от Красноармейского до Социалистического вообще не почищена, не проехать