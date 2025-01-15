Ветки летят вниз. В Барнауле "раздевают" главную елку и освобождают площадь Сахарова

Движение планируется открыть 19 января

15 января 2025, 11:00, ИА Амител

В Барнауле разбирают новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть 19 января.

"Новогодний городок небольшой. Убирать особо нечего. Самое сложное – елка", – отметил корреспондент amic.ru.

Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки снежного городка в честь новогодних праздников. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до Мерзликина.

В Барнауле разбирают главную елку / Фото: amic.ru