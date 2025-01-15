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Ветки летят вниз. В Барнауле "раздевают" главную елку и освобождают площадь Сахарова

Движение планируется открыть 19 января

15 января 2025, 11:00, ИА Амител

В Барнауле разбирают новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть 19 января.

"Новогодний городок небольшой. Убирать особо нечего. Самое сложное – елка", – отметил корреспондент amic.ru.

Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки снежного городка в честь новогодних праздников. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до Мерзликина.

В Барнауле разбирают главную елку / Фото: amic.ru
Барнаул Новый год площадь Сахарова
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Комментарии 3

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Гость

14:36:47 15-01-2025

последние годы эта конкретно елка вызывает только отвращение и мерзость, холодная неинтересная, бездушная

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Гость

15:12:47 15-01-2025

Это, что ёлка? Похожа на большой китайский ёршик для унитаза с лампочками. Бездушно, стыдоба...

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Гость

11:01:18 16-01-2025

Быстрее бы проезд открыли! Песчаная от Красноармейского до Социалистического вообще не почищена, не проехать

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