В Барнауле возобновили движение трамваев в прямом направлении по Красноармейскому

Остался завершающий этап ремонта трамвайных путей

12 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возобновили движение трамваев по проспекту Красноармейскому в прямом направлении, сообщили в мэрии.

В частности, по привычным маршрутам начали ходить трамваи № 1, 7. Напомним, с 2 июня на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия в круглосуточном режиме идет ремонт участка трамвайных путей.

На участке проспекта полностью завершены работы по укладке рельсошпальной решетки, проведена предварительная подбивка и подъем пути.

"В ближайшие дни в ночное время будет проходить завершающий этап работ по выправке трамвайных путей, который не помешает движению трамвайных маршрутов. Асфальтирование данного объекта пройдет после окончания всех работ на трамвайном полотне", – рассказали в мэрии.

Продолжаются работы на участке улицы Анатолия. После будет восстановлено движение трамваев № 4, 5. Движение автобусов и личного транспорта возобновится после укладки асфальтового покрытия.