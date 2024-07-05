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В Барнауле отменили кинопоказ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри"

Сейчас информация все еще опубликована на сайте и в соцсетях "Киномира", однако приобрести билеты нельзя, а по телефону заявили, что премьера не состоится

05 июля 2024, 23:21, ИА Амител

Кинозал / Фото: pxhere.com
Кинозал / Фото: pxhere.com

В Барнауле отменили кинопоказ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Об этом сообщают "Вести Алтай".

Премьера была запланирована на 7 июля в кинотеатрах сети "Киномир". Однако накануне по регионам России прошла волна отмен показа, а в соцсетях и СМИ начали обсуждать личность Гудкова. Сейчас информация все еще опубликована на сайте и в соцсетях киносети, однако приобрести билеты нельзя, а по телефону заявили, что премьера не состоится.

Сегодня, 5 июля, глава Лиги безопасного интернета заявила, что попросит Генпрокуратуру проверить Гудкова и запретить шоу, запланированное в 52 городах России. Она обратила внимание, что комик высказывался против спецоперации, призывал жертвовать деньги украинским войскам, а также заявлял, что ему стыдно быть рожденным 24 февраля. Кроме того, Гудков спародировал песню "Я русский".

Кино

Комментарии 3

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dok_CФ

10:50:17 06-07-2024

Премьера была кЕм-то запланирована на 7 июля ..

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Гость

12:52:34 06-07-2024

Что обсуждать? П... он.

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бдительный

14:52:45 06-07-2024

Чикен - значит цыпленок. То есть будущий петух. Так незаметно и вовлекают подростков в извращения, программируют им мозг. Карри - это зашифрованое Гарри. То есть Каспаров это спонсирует, который экстремист и иноагент. Вот откуда уши торчат! Правильно, что запретили.

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