Сейчас информация все еще опубликована на сайте и в соцсетях "Киномира", однако приобрести билеты нельзя, а по телефону заявили, что премьера не состоится

05 июля 2024, 23:21, ИА Амител

Кинозал / Фото: pxhere.com

В Барнауле отменили кинопоказ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Об этом сообщают "Вести Алтай".

Премьера была запланирована на 7 июля в кинотеатрах сети "Киномир". Однако накануне по регионам России прошла волна отмен показа, а в соцсетях и СМИ начали обсуждать личность Гудкова. Сейчас информация все еще опубликована на сайте и в соцсетях киносети, однако приобрести билеты нельзя, а по телефону заявили, что премьера не состоится.

Сегодня, 5 июля, глава Лиги безопасного интернета заявила, что попросит Генпрокуратуру проверить Гудкова и запретить шоу, запланированное в 52 городах России. Она обратила внимание, что комик высказывался против спецоперации, призывал жертвовать деньги украинским войскам, а также заявлял, что ему стыдно быть рожденным 24 февраля. Кроме того, Гудков спародировал песню "Я русский".