В Барнауле отменили кинопоказ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри"
Сейчас информация все еще опубликована на сайте и в соцсетях "Киномира", однако приобрести билеты нельзя, а по телефону заявили, что премьера не состоится
05 июля 2024, 23:21, ИА Амител
В Барнауле отменили кинопоказ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Об этом сообщают "Вести Алтай".
Премьера была запланирована на 7 июля в кинотеатрах сети "Киномир". Однако накануне по регионам России прошла волна отмен показа, а в соцсетях и СМИ начали обсуждать личность Гудкова. Сейчас информация все еще опубликована на сайте и в соцсетях киносети, однако приобрести билеты нельзя, а по телефону заявили, что премьера не состоится.
Сегодня, 5 июля, глава Лиги безопасного интернета заявила, что попросит Генпрокуратуру проверить Гудкова и запретить шоу, запланированное в 52 городах России. Она обратила внимание, что комик высказывался против спецоперации, призывал жертвовать деньги украинским войскам, а также заявлял, что ему стыдно быть рожденным 24 февраля. Кроме того, Гудков спародировал песню "Я русский".
10:50:17 06-07-2024
Премьера была кЕм-то запланирована на 7 июля ..
12:52:34 06-07-2024
Что обсуждать? П... он.
14:52:45 06-07-2024
Чикен - значит цыпленок. То есть будущий петух. Так незаметно и вовлекают подростков в извращения, программируют им мозг. Карри - это зашифрованое Гарри. То есть Каспаров это спонсирует, который экстремист и иноагент. Вот откуда уши торчат! Правильно, что запретили.