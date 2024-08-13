Россияне разрывают договоры с провайдерами из-за замедления YouTube

Люди жалуются на то, что сервис работает плохо

13 августа 2024, 07:32, ИА Амител

Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956890

Из-за проблем с работой сервисов Google, в частности YouTube, более 135 операторов в разных регионах расторгли договоры с ними. Операторы обратились к Роскомнадзору и Минцифры с требованием объяснить причины, по которым у разных телекоммуникационных компаний наблюдаются неравномерные сбои в работе.

Олег Грищенко, президент ассоциации "Ростелесеть", сообщил, что руководство ассоциации получило около 100 жалоб от операторов и что негативная реакция на действия операторов исчисляется тысячами обращений. По словам Грищенко, пользователи обвиняют в замедлении работы YouTube провайдеров домашних сетей, в то время как на мобильной связи, по их мнению, видеохостинг работает лучше.

Ассоциация "Ростелесеть", в которую входят более 200 региональных операторов связи, направила письмо на имя глав Роскомнадзора и Минцифры Андрея Липова и Максута Шадаева. В письме описывается ситуация, когда операторы связи столкнулись с "сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и её сервисов", из-за чего количество жалоб пользователей значительно увеличилось, пишет "Коммерсант".