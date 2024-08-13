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Россияне разрывают договоры с провайдерами из-за замедления YouTube

Люди жалуются на то, что сервис работает плохо

13 августа 2024, 07:32, ИА Амител

Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956890
Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956890

Из-за проблем с работой сервисов Google, в частности YouTube, более 135 операторов в разных регионах расторгли договоры с ними. Операторы обратились к Роскомнадзору и Минцифры с требованием объяснить причины, по которым у разных телекоммуникационных компаний наблюдаются неравномерные сбои в работе.

Олег Грищенко, президент ассоциации "Ростелесеть", сообщил, что руководство ассоциации получило около 100 жалоб от операторов и что негативная реакция на действия операторов исчисляется тысячами обращений. По словам Грищенко, пользователи обвиняют в замедлении работы YouTube провайдеров домашних сетей, в то время как на мобильной связи, по их мнению, видеохостинг работает лучше.

Ассоциация "Ростелесеть", в которую входят более 200 региональных операторов связи, направила письмо на имя глав Роскомнадзора и Минцифры Андрея Липова и Максута Шадаева. В письме описывается ситуация, когда операторы связи столкнулись с "сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и её сервисов", из-за чего количество жалоб пользователей значительно увеличилось, пишет "Коммерсант".

интернет

Комментарии 15

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Гость

08:21:21 13-08-2024

Да, я тоже собираюсь расторгнуть договор с Ростелеком и перейти на безлимитный мобильный МТС, по мобильному МТС Ютюб работает, а по домашнему Ростелеком нет.

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Гость

08:27:12 13-08-2024

Тоже отказались от ЕдиногоОператораСвязи ЕОС

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Гость

08:51:23 13-08-2024

Это те самые люди, которые по телевизору услышали, что у ютуба устарели серверы?

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Гость

09:36:26 13-08-2024

Да и прекрасно! Еще бы вообще не заключали договоры. Меньше дурачков в Инете будет.

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Гость

11:48:33 13-08-2024

Гость (09:36:26 13-08-2024) Да и прекрасно! Еще бы вообще не заключали договоры. Меньше ... Товарищ майор, тебя можно понять.

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Гость

11:32:54 13-08-2024

Собираюсь распрощаться с ТТК. Притом, что дома мне нужен только тюбик и только музыкальное видео, ТТК с этим совершенно явно не справляется, а мобильные операторы большой тройки вполне.

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Гость

15:04:11 13-08-2024

Гость (11:32:54 13-08-2024) Собираюсь распрощаться с ТТК. Притом, что дома мне нужен тол...
Мозг попытайся включить. На Этом же тубике десятки роликов, как сделать, чтобы все работало. И все работает.

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Гость

16:03:02 13-08-2024

Гость (15:04:11 13-08-2024) Мозг попытайся включить. На Этом же тубике десятки ролик... Сам включи то, что ты считаешь "мозгом"- мне зачем платить за то, чем я не могу воспользоваться? ТТК тюбик не тянет, это факт... это всё равно как вызвать такси оплатить проезд, а самому никуда не поехать- так доходчивее?

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Гость

11:44:35 13-08-2024

Мне чихать, с Ростелекомом разрываю договор, раз через них Ютуб не работает. Их проблемы, пусть лоббируют в Думе или Правительстве, если не хотят терять бабло.

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Гость

16:05:01 13-08-2024

Гость (11:44:35 13-08-2024) Мне чихать, с Ростелекомом разрываю договор, раз через них Ю... Сил тебе и удачи. РТ не из тех, кто легко отпускает абонов... домашний телефон мне 2 месяца "отключали", а я оплачивал...

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Гость

19:26:41 21-08-2024

Гость (16:05:01 13-08-2024) Сил тебе и удачи. РТ не из тех, кто легко отпускает абонов..... точно, только 1,5 месяца

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Гость

14:42:51 13-08-2024

что называется вредная статья. сейчас народ начитавшись пойдет договора расторгать и заключат договора с опсосами, а там емкости то не резиновые, да и обновлять оборудование возможность ограниченная. вывод: возросшая нагрузка на мобильные сети, и как следствие замедление работы ВСЕЙ передачи данных, а не только ютуба.

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Гость

16:14:58 13-08-2024

Гость (14:42:51 13-08-2024) что называется вредная статья. сейчас народ начитавшись пойд... статья правильная. провы вообще оборзели. вот мне нахрен не нужна скорость ло 100 мегабит. Мне на работе хватет для всего 5 мегабит/сек., а ценообразование, судя по рекламе, тарифных планов- в зависимости от скорости. Дайте мне 5 мегабит за 50 рублей. Мне не надо больше. А мобильный интеронет меня устраивает, потому что он вообще бесплатный, включён в ТП.

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Гость

16:49:01 13-08-2024

Гость (14:42:51 13-08-2024) что называется вредная статья. сейчас народ начитавшись пойд... Об этом надо было подумать когда возникла идея что-то там замедлить, оценить прямые и косвенные последствия. Но у авторов идеи с "подумать" все плохо, это ведомство вообще не отличается продуманными решениями. Может быть потому что IT-политикой там рулят не технари, а эффективные менеджеры?

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Данаец

20:48:38 13-08-2024

Разве ситуация не очевидна? Настроенная на сервера ютуба и гугла программа для обхода блокировки по DPI технологии решает проблему - без изменения IP адреса.
Это означает, что блокировка осуществляется именно по DPI оборудованием Роскомнадзора размещенным у провайдеров.

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