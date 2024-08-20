Митинг против замедления YouTube хотят провести в Барнауле
В случае согласования, акция состоится на площади Свободы
20 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Александр Волобуев подал в администрацию Барнаула уведомление о проведение митинга по вопросу замедления YouTube. Об этом сам парламентарий написал в своем Telegram-канале.
"Также планируем обсудить ситуацию, в которой оказались депутаты-коммунисты, а именно фактическое цензурирование информации о нашей деятельности в краевых СМИ, что негативно сказывается на свободе слова в нашей стране и регионе", - отметил Волобуев.
В случае согласования, митинг состоится на площади Свободы во вторник, 3 сентября, в 18:30. Как уточняет "Сибирский экспресс", акция заявлена на 499 человек.
Ранее сообщалось, что россияне разрывают договоры с провайдерами из-за замедления YouTube. В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS.
13:03:39 20-08-2024
других проблем уже больше то и нет
13:24:09 20-08-2024
Гость (13:03:39 20-08-2024) других проблем уже больше то и нет... А какие у вас другие проблемы? Зачем портить то, что сами сделать не могут?
13:26:43 21-08-2024
Гость (13:24:09 20-08-2024) А какие у вас другие проблемы? Зачем портить то, что сами сд... Для вас уже всё в этом плане сделали(причём уже давно). Дзен, VK, RUTUBE, телеграмм. YouTube уже давно заблокировать пора основания и причины для этого есть и весьма веские. И депутату задумавшему этот митинг нужно об этом напомнить.
14:12:36 21-08-2024
Гость (13:26:43 21-08-2024) Для вас уже всё в этом плане сделали(причём уже давно). Дзен... Для вас уже всё в этом плане придумали (причём уже давно). Помятая и потёртая газетка, лопух, сено, ладошка в конце концов. Туалетную бумагу уже давно заблокировать пора основания и причины для этого есть и весьма веские.
13:24:19 20-08-2024
Гость (13:03:39 20-08-2024) других проблем уже больше то и нет... Гость, тебе жирный минус, или ты товарищ майор, который это замедление производишь?
14:46:20 20-08-2024
Гость (13:03:39 20-08-2024) других проблем уже больше то и нет... Против других мощных проблем митинговать строго запрещено и карается
16:01:09 20-08-2024
Гость (13:03:39 20-08-2024) других проблем уже больше то и нет... Не все же как вы живут в прошлом веке, для нас это проблема.
13:09:06 20-08-2024
был же возле голубого дома пару дней назад
13:13:29 20-08-2024
Несколько дней Ютуб не работал, потом тормозил. Сейчас норм работает. Митинг ради митинга?
13:30:58 20-08-2024
Гость (13:13:29 20-08-2024) Несколько дней Ютуб не работал, потом тормозил. Сейчас норм ...
Вот именно.Может депутат в данное время сам немного тормознулся.
13:32:08 20-08-2024
Гость (13:13:29 20-08-2024) Несколько дней Ютуб не работал, потом тормозил. Сейчас норм ...
Не работает.
22:25:13 20-08-2024
Гость (13:32:08 20-08-2024) Не работает.... Ну и..... Вот точно больше проблем у кого-то нет!!! Волобуев по Европе заскучал,вот он и и митинг захотел! Коммунистам пора прошерстить свои ряды,европолизов развелось..
22:32:49 20-08-2024
Гость (13:32:08 20-08-2024) Не работает.... У меня заработал, у соседей через стенку нет. Непорядок.
13:16:14 20-08-2024
Собака лает- караван идёт. Плевать хотели толстозадые "депутаты" на ваши хотелки, и ложили на вас с прибором.
13:16:30 20-08-2024
вы о Думе?
13:31:34 20-08-2024
депутаты-коммунисты ---- за капиталистический Ютуб. Такие сейчас коммунисты
13:57:50 20-08-2024
Гость (13:31:34 20-08-2024) депутаты-коммунисты ---- за капиталистический Ютуб. Такие се...
Настоящий коммунист пользуется всеми благами цивилизации. Укрыться в собственной ракушке от всего мира - удел капиталистических националистов.
Ютуб - это только на очень небольшой процент ЦРУшная помойка. И на гораздо больший процент это самая обширнейшая библиотека, каковой никогда не станут ни Рутуб, ни ВК.
Опыт позднего СССР ничему не научил.
14:29:09 20-08-2024
Гость (13:57:50 20-08-2024) Настоящий коммунист пользуется всеми благами цивилизации... Настоящий коммунист пользуется всеми благами цивилизации --- Настоящий коммунист аскет. Вроде бы Дзержинский говорил. Идею использовать ютуб в коммунистических целях я понимаю, это как капитализм свергать с капиталистическим оружием в руках, если социалистического нет. Но если это оружие враг может легко разрядить, что он и сделал, то оно бесполезно. Надо искать другие варианты, безотносительно смогут сделать такое же или нет, это тоже уже не оружие
16:07:09 20-08-2024
Гость (14:29:09 20-08-2024) Настоящий коммунист пользуется всеми благами цивилизации ---... Расскажите ещё про капиталистические телеграф,газеты,радио... )
20:21:28 20-08-2024
Гость (13:31:34 20-08-2024) депутаты-коммунисты ---- за капиталистический Ютуб. Такие се... Коммунисты за возможность заходить на вражеский ютуб и, таким образом, сражаться с противником на его территории.
08:31:53 21-08-2024
Гость (20:21:28 20-08-2024) Коммунисты за возможность заходить на вражеский ютуб и, таки... Ага, сражаться там, где противник легко побеждает, потому что все ролики, которые ему не нравятся, легко обнуляет. Это сражение с ветряными мельницами, имитация сражения. Типа делать вид, что сражаешься
20:56:48 20-08-2024
Гость (13:31:34 20-08-2024) депутаты-коммунисты ---- за капиталистический Ютуб. Такие се... А что в Ютубе капиталистического? Построен вполне на коммунистических принципах. Каждый выкладывает свои ролики для всех и все для каждого! И абсолютно на общественных началах!
22:21:20 20-08-2024
Гость (20:56:48 20-08-2024) А что в Ютубе капиталистического? Построен вполне на коммуни... капиталистического в Ютубе то, что он изобретен на "загнивающем" Западе, а не в какой-нибудь из стран с "самым прогрессивным" общественным строем... Почему-то :-D
08:34:04 21-08-2024
Гость (20:56:48 20-08-2024) А что в Ютубе капиталистического? Построен вполне на коммуни... Каждый выкладывает свои ролики для всех и все для каждого, только ролики, которые капиталистам не нравятся, оттуда удаляются. Главное делать вид, что ты сражаешься с мировым империализмом
11:28:13 21-08-2024
Гость (13:31:34 20-08-2024) депутаты-коммунисты ---- за капиталистический Ютуб. Такие се... сейчас в пекине всплакнул синдзень пинь
13:37:15 20-08-2024
против замедления --- замедление теперь должно испугаться? Не очень понятно, а против кого конкретно? Кто должен услышат и прекратить? Наши или не наши?
13:42:22 20-08-2024
Блокировка Ютуба - как западные санкции: жизнь отравляет, но кому надо, тот обходные пути находит.
Зачем это - непонятно.
Перешли на отечественные платформы те, кому платформа без разницы. Вряд ли эта категория людей вообще интересуется политикой, чтобы их надо было ограждать от западной пропаганды.
Те, кто жаждет облучаться западной пропагандой, и за чьё внимание вроде как и борется наше родное государство, продолжают смотреть Ютуб обходными путями и/или перебирается на телеграм.
Все остальные, кому важен Ютуб, также используют методы обхода блокировок и продолжают смотреть Ютуб.
По заявлениям разных экспертов, из-за использования методов блокировок нарастает нагрузка на провайдеров, и, если этими методами будет пользоваться значительное количество пользователей, начнутся проблемы со связью.
Государство, и без того абсолютно не умеющее в идеологическую и информационную борьбу, от этого мероприятия терпит только репутационные убытки.
Вопрос - кому это надо?
Единственный выгодоприобретатель всего этого - лобби владельцев отечественных платформ видеоконтента. Вот они - выиграли от притока новых пользователей, смотрящих рекламу.
Но никаких плюсов для госбезопасности и защиты суверенитета государства от этого нет и не будет.
13:47:32 20-08-2024
Писали же, что с 9 сентября снимут блокировку и будет нормально работать.
13:50:29 20-08-2024
Так наши замедлили? Они вроде же раньше не умели
16:27:08 20-08-2024
Гость (13:50:29 20-08-2024) Так наши замедлили? Они вроде же раньше не умели...
С учётом имеющихся путей обхода они и сейчас не умеют. Только повысили нагрузку на провайдеров.
07:46:04 21-08-2024
Гость (16:27:08 20-08-2024) С учётом имеющихся путей обхода они и сейчас не умеют. Т... С учётом имеющихся путей обхода чего тогда волноваться. Или это провайдеры митинг собирают
14:03:17 20-08-2024
В выходные нужно было скачать 2 видео о ремонте (по 40мб), всё это длилось черт знает сколько времени, несколько часов. Короткий кулинарный ролик вообще не удалось загрузить. Вот зачем такая гадость? Причем ранее смотреть удавалось всё более-менее нормально.
14:35:20 20-08-2024
Не согласуют. Вдруг что, а они не готовы. Опять же осень, обстановка, выборы.
14:56:10 20-08-2024
Ростелеком... Ютюб не фурычит
15:16:48 20-08-2024
Бдыщ... (14:56:10 20-08-2024) Ростелеком... Ютюб не фурычит... Такая же фигня, вообще не загружается
15:28:28 20-08-2024
Рутуб, ВК и подобные пока откровенно кривые, уж сколько лет их допиливают, но бесполезно похоже, не в коня корм. Откровенно кривой поиск, не работающие рекомендации. Если я в поиске забиваю определенные темы, смотрю ролики на эту тему, то почему у меня в рекомендациях вообще ничего не появляется по данной теме, а только всякий ненужный мне шлак ? И кроме того на Ютубе лежит огромное количество отличных роликов, например по ремонту авто, авторы которых уже давно забили на этот ютуб и канал забросили. Они точно никуда их переносить не будут, ни на какие новые площадки и в итоге будет потеряно просто гигантское количество очень полезной информации. Кто-то думает вообще о последствиях своих решений и о проблемах которые они создают обычным пользователям этими запретами ?
15:38:56 20-08-2024
Деньги, которые крутятся на Ютубе, превышают размер бюджета России. Ресурс существует длительное время, аккумулировал колоссальный объем информации по различным темам из всех точек земного шара, был доступен практически любому много лет. Несмотря на то, что Ютуб банит неугодные ему каналы, из-за громадности ресурса не может закрыть доступ всем желающим показать своё. Убрали канал Михалкова, но я смотрю последний выпуск Бесогона на Ютубе, причем ресурс по своим алгоритмам сам дал мне его в рекомендательной страничке, без моего запроса! Так и с другими авторами, все новости российских военблогеров появляются на Ютубе ,под другими шапками , но появляются. Смотрят все: россияне; из стран Западной Европы, с американских континентов; хохлы вообще в первых рядах, ругаются, но ищут альтернативную своим каналам инфу. Когда появились сведения о замедлении ресурса, русофобы, кто ратует за изоляцию россиян, неприкрыто радовались, что им удалось выгнать нас. Рутуб неплохой ресурс, я считаю, но содержит гораздо меньше информации, необходимо время для раскрутки. И да, на Западе стараются сделать его менее доступным. Вчера писали люди из Польши и Германии, жаловались, что у них проблемы, плохо грузится Рутуб. Поэтому вместо торможения Ютуба ответственным товарищам надо заняться делом, налаживать стабильную работу Рутуба.
16:26:18 20-08-2024
а вы заметили как на ютубе сразу резко упало число антироссийской пропаганды?
значит во благо пошло замедление - встанет ютуб под российские законы то встанет
что касаемо телеграма то его однозначно надо ликвидирповать
и надо банкам прекратить транзакции через инет по IP адресам
только на территории России работать. Остальное все по личному заявлению с походом в банк и справкой от психолога
17:33:16 20-08-2024
Барнаулец (16:26:18 20-08-2024) а вы заметили как на ютубе сразу резко упало число антиросси... Нет, Не заметно упадка числа антироссийской пропаганды. Зато из-за замедления над нами все смеются, это так!
16:27:08 20-08-2024
прикроют скоро всю эту малину
20:05:55 20-08-2024
Гость (16:27:08 20-08-2024) прикроют скоро всю эту малину... Вам только всё лишь бы прикрывать да запрещать.
18:25:58 20-08-2024
да успокойтесь уже. его НЕ разрешили. к тому же по показателям с 8 работает стабильно. пользуйтесь в то время, когда спит центр России, понимать надо
00:13:56 21-08-2024
Гость (18:25:58 20-08-2024) да успокойтесь уже. его НЕ разрешили. к тому же по показател... 1 638 Б/с – 26,4 МБ из 33,9 МБ, Остался 1 час///- вот сию минуту качается кулинарный рецепт. Кого благодарить? Какими словами?
22:27:28 20-08-2024
Разрешить обязательно провести митинг с небольшими ограничениями и уточнениями. Митинг проводить с 2 ночи до 2.30 минут ночи. В затоне. Возрастной ценз. На митинг допускаются граждане возрастом не моложе 70 лет.
23:14:43 20-08-2024
дожились.... может у народа одно в жизни счастье было после тяжелого трудового дня ютубчик посмотреть и в cs go поиграть под недорогую алкашечку. Ну не все могут даже в зрелом возрасте путешествовать по миру. Ходить в лучшие концертные залы. Кушать в мировых ресторанах.
PS: у людей последнее заберут, даже бесплатные видеоролики.
PS PS: у меня ребенок начал жаловаться что на рутубе не такие мультики интересные, чем на ютубе))) вот как ребенку без политики все объяснить?
07:53:48 21-08-2024
Гость (16:07:09 20-08-2024) Расскажите ещё про капиталистические телеграф,газеты,радио..... телеграф,газеты,радио Ленин сначала захватил, потом использовал. Ютуб захватить невозможно и эффект от его использования почти нулевой, потому что то, что врагу не нравится, он удаляет. А вот что врагу нравится, он размещает. А Ленин выпускал свою газету "Искра" и печатал свои листовки, в которых враг ничего удалить не мог. А нынешние коммунисты по сути просят врага ничего принадлежащего им не удалять, потому что они немного и за него. Ну хотите вы использовать Ютуб в своих коммунистических целях, ну так ограничения легко обходятся, обходите и используйте
08:28:01 21-08-2024
Для меня YouTube критически важен, поэтому, когда я на smrt-TV Samsung не смог смотреть мою любимую музыку, просто написал заявление на отключение от провайдера ТТК. Ну не готов я платить за то, чем не пользуюсь!
10:50:39 21-08-2024
Наивные люди!