Митинг против замедления YouTube хотят провести в Барнауле

В случае согласования, акция состоится на площади Свободы

20 августа 2024, 13:00, ИА Амител

YouTube на экране смартфона / Фото: pexels.com

Депутат АКЗС Александр Волобуев подал в администрацию Барнаула уведомление о проведение митинга по вопросу замедления YouTube. Об этом сам парламентарий написал в своем Telegram-канале.

"Также планируем обсудить ситуацию, в которой оказались депутаты-коммунисты, а именно фактическое цензурирование информации о нашей деятельности в краевых СМИ, что негативно сказывается на свободе слова в нашей стране и регионе", - отметил Волобуев.

Александр Волобуев / Фото: t.me/volobuyev_a

В случае согласования, митинг состоится на площади Свободы во вторник, 3 сентября, в 18:30. Как уточняет "Сибирский экспресс", акция заявлена на 499 человек.

Ранее сообщалось, что россияне разрывают договоры с провайдерами из-за замедления YouTube. В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS.