НОВОСТИТранспорт

В Барнауле пассажиры помогли вытолкать из снега забуксовавший троллейбус

В городе стало много сугробов

15 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

В Барнауле на улице Балтийской пассажиры помогли вытолкать из снега забуксовавший троллейбус, пишет "Инцидент Барнаул".

"Любишь кататься, люби и саночки возить", – пошутили в сообщении.

Ранее власти Барнаула сообщили, что сегодня днем с улиц города убирают снег 78 машин и 120 рабочих.

Барнаул убирают от снега / Фото: barnaul.org

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НОВОСТИБарнаул
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 7

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R22

14:13:03 15-11-2024

В Барнауле днем 15 ноября снег с улиц города убирают 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
ну-ну....

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Гость

15:26:56 15-11-2024

R22 (14:13:03 15-11-2024) В Барнауле днем 15 ноября снег с улиц города убирают 78 един... просто не уточнили, границы каких улиц, думаю, все примерное догадываются)

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Гость

15:34:54 15-11-2024

интересно какой привод у троллейбуса?

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Гость

16:05:07 15-11-2024

Гость (15:34:54 15-11-2024) интересно какой привод у троллейбуса?... электропривод же, вы чоу

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Гость

00:38:39 16-11-2024

Гость (16:05:07 15-11-2024) электропривод же, вы чоу... передний или задний?

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Гость

17:53:41 15-11-2024

Гость (15:34:54 15-11-2024) интересно какой привод у троллейбуса?... видите же, пассажирский

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Гость

20:45:28 15-11-2024

Одна из наглядных иллюстраций борьбы за рабство

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