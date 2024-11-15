В Барнауле пассажиры помогли вытолкать из снега забуксовавший троллейбус
В городе стало много сугробов
15 ноября 2024, 13:50, ИА Амител
В Барнауле на улице Балтийской пассажиры помогли вытолкать из снега забуксовавший троллейбус, пишет "Инцидент Барнаул".
"Любишь кататься, люби и саночки возить", – пошутили в сообщении.
Ранее власти Барнаула сообщили, что сегодня днем с улиц города убирают снег 78 машин и 120 рабочих.
14:13:03 15-11-2024
В Барнауле днем 15 ноября снег с улиц города убирают 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
ну-ну....
15:26:56 15-11-2024
R22 (14:13:03 15-11-2024) В Барнауле днем 15 ноября снег с улиц города убирают 78 един... просто не уточнили, границы каких улиц, думаю, все примерное догадываются)
15:34:54 15-11-2024
интересно какой привод у троллейбуса?
16:05:07 15-11-2024
Гость (15:34:54 15-11-2024) интересно какой привод у троллейбуса?... электропривод же, вы чоу
00:38:39 16-11-2024
Гость (16:05:07 15-11-2024) электропривод же, вы чоу... передний или задний?
17:53:41 15-11-2024
Гость (15:34:54 15-11-2024) интересно какой привод у троллейбуса?... видите же, пассажирский
20:45:28 15-11-2024
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