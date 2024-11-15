В Барнауле пассажиры помогли вытолкать из снега забуксовавший троллейбус

В городе стало много сугробов

15 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

В Барнауле на улице Балтийской пассажиры помогли вытолкать из снега забуксовавший троллейбус, пишет "Инцидент Барнаул".

"Любишь кататься, люби и саночки возить", – пошутили в сообщении.

Ранее власти Барнаула сообщили, что сегодня днем с улиц города убирают снег 78 машин и 120 рабочих.