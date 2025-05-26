Жительница Алтая искала себе работу и стала жертвой мошенников
Аферистка обманом заставила женщину зайти в банковское приложение
26 мая 2025, 12:20, ИА Амител
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
В Алтайском крае мошенники похитили 15 тысяч рублей у 46-летней жительницы Славгорода, сообщает региональное МВД.
"Поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая предложила потерпевшей трудоустройство, на что та согласилась", – рассказали в ведомстве.
Женщина зашла в банковское приложение и выполнила все указания незнакомки, после чего ей на счет пришло 15 тысяч рублей, которые она перевела аферистке. Как выяснилось, мошенница оформила микрозаем.
Ранее жительница Барнаула в надежде заработать отдала мошенникам более 120 тысяч рублей.
18:07:36 26-05-2025
В бошке совсем пусто что ли?
22:52:09 26-05-2025
Гость (18:07:36 26-05-2025) В бошке совсем пусто что ли?... В бошке совсем пусто. Знак вопроса не нужен.