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Жительница Алтая искала себе работу и стала жертвой мошенников

Аферистка обманом заставила женщину зайти в банковское приложение

26 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили 15 тысяч рублей у 46-летней жительницы Славгорода, сообщает региональное МВД.

"Поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая предложила потерпевшей трудоустройство, на что та согласилась", – рассказали в ведомстве.

Женщина зашла в банковское приложение и выполнила все указания незнакомки, после чего ей на счет пришло 15 тысяч рублей, которые она перевела аферистке. Как выяснилось, мошенница оформила микрозаем.

Ранее жительница Барнаула в надежде заработать отдала мошенникам более 120 тысяч рублей.

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 13-летняя школьница перевела мошенникам 792 тысячи рублей

Обман начался с предлога внести изменения в электронный дневник
НОВОСТИПроисшествия
Славгород Мошенники

Комментарии 2

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Гость

18:07:36 26-05-2025

В бошке совсем пусто что ли?

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гость

22:52:09 26-05-2025

Гость (18:07:36 26-05-2025) В бошке совсем пусто что ли?... В бошке совсем пусто. Знак вопроса не нужен.

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