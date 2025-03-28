В Барнауле пенсионерка перевела на "безопасный счет" 420 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

60-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 420 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине через мессенджер позвонила лжеработник "Энергосбыта" и предложила заменить счетчик. Пенсионерка согласилась и назвала код из SMS якобы для подтверждения заявки.

После этого с ней связался незнакомец и заявил, что она разговаривала с мошенником и назвала пароль от "Госуслуг", в результате чего злоумышленники оформили доверенность от ее имени.

Затем пенсионерке позвонила лжесотрудница Росфинмониторинга и сказала, что ее деньги в опасности и нужно срочно их перевести на "безопасный счет".

"Испуганная пенсионерка поверила словам звонивших и в банкомате сняла 420 тысяч рублей, после чего перевела их на продиктованный счет. Только после совершения транзакции гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.