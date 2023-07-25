В Барнауле 68-летний пассажир выпал из автобуса
Мужчину увезли в больницу
25 июля 2023, 13:45, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле пассажир выпал из автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось 25 июля в 10:20 на Красноармейском проспекте в районе дома № 131в.
Предварительно установили, что 68-летний мужчина выпал из салона автобуса № 60, когда 36-летний водитель отъезжал с остановки.
В результате ДТП пассажира доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Полицейские разбираются в произошедшем.
15:19:49 25-07-2023
куда же так спешил бедняга.подождать другой транспорт не судьба.а вообще в транспорте едут одни пенсионеры .глубокие причем.может иногда и дома посидеть надо.
15:49:47 25-07-2023
мария (15:19:49 25-07-2023) куда же так спешил бедняга.подождать другой транспорт не суд... не только пенсионеры. в 68 лет запереться дома и не выходить? Крест на себе поставить? Вам ведь тоже когда-то будет 68
16:56:26 25-07-2023
мария (15:19:49 25-07-2023) куда же так спешил бедняга.подождать другой транспорт не суд... Нормальные автобусы должны курсировать по городу, а не скотововозы. Так что все просто.
11:34:33 26-07-2023
Гость (16:56:26 25-07-2023) Нормальные автобусы должны курсировать по городу, а не скот... какой же это скотовоз? скотовоз — ныне почивший ЛиАЗ-677. большой такой, на пневме, с коробкой-автомат. это маршрутка. маршрутка, Карл! газель! вообще не предназначенная для больших городов!
22:54:09 25-07-2023
мария (15:19:49 25-07-2023) куда же так спешил бедняга.подождать другой транспорт не суд... Вот и посидишь дома на пенсии. Если доживешь, умник.
15:54:47 25-07-2023
В 60 ездить вообще не возможно, а ещё стадо баранов боящихся отойди от двери готовятся за две остановки, все бояться не выйти, перегораживают вход, раньше кондуктор объясняла дайте людям зайти, потом готовьтесь, сейчас вход вечно перекрыт дураками, водителям давно пора учить людей не перекрывать вход, ездить стало совсем не возможно, все стоят в дверях середина пустая, я стала ходить пешком.
17:10:40 25-07-2023
Гость (15:54:47 25-07-2023) В 60 ездить вообще не возможно, а ещё стадо баранов боящихся... Я бы тоже с удовольствием пешочком ходила. но от дома до работы 8 км
19:43:12 25-07-2023
Гость (17:10:40 25-07-2023) Я бы тоже с удовольствием пешочком ходила. но от дома до раб... Нормальная дистанция, даже полезная. Плохо что не везде есть тротуар, например на Павловском тракте от МФЦ до Фурманова
22:56:36 25-07-2023
Гость (15:54:47 25-07-2023) В 60 ездить вообще не возможно, а ещё стадо баранов боящихся... А я понимаю тех, кто не проходит в салон. Им выходить скоро, а зайдешь поглубже - не выйдешь потом. Это полностью вина автобусных организаций, что автобусы ездят перегружены. Это запрещено законом. Но в Барнауле общественный транспорт - это убожество.
09:18:15 26-07-2023
Гость (22:56:36 25-07-2023) А я понимаю тех, кто не проходит в салон. Им выходить скоро,... Вот из-за таких как вы стало не возможно ездить, если бы вы прошли, то и выход был бы свободен, скопление у двери и мешает и выходу и входу, всегда прохожу в середину даже, если мне ехать две остановки и не разу не осталась в маршрутке, там пол маршрутки выходят через одну остановку и все стоят в проходе.
22:58:24 25-07-2023
Постоянно водители стартуют галопом, когда люди еще не успели зайти, а двери открыты. Уровень водителей в Барнауле ниже плинтуса.
11:36:13 26-07-2023
Гость (22:58:24 25-07-2023) Постоянно водители стартуют галопом, когда люди еще не успел... во избежание таких ситуаций современный автобус не умеет сдвинуться с места при открытых дверях (или истошно вопит зуммером), но в автопарках, конечно же, этот функционал выжигают напалмом
04:00:13 26-07-2023
Гость( 19:43:12 25-07-2023) А по чётной стороне Павлика ходить не пробовали, до регулируемого перекрёстка на Фурманова?
11:03:34 26-07-2023
БарнАульцы, уясните - из транспортя сначала выпускают выходящих, затем заходят! Это же касается помещений. Создается впечатление, что только жители АК этого не знают.
14:46:51 26-07-2023
Про очереди на остановках здесь тоже бесполезно говорить