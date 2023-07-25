В Барнауле 68-летний пассажир выпал из автобуса

Мужчину увезли в больницу

25 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле пассажир выпал из автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 25 июля в 10:20 на Красноармейском проспекте в районе дома № 131в.

Предварительно установили, что 68-летний мужчина выпал из салона автобуса № 60, когда 36-летний водитель отъезжал с остановки.

В результате ДТП пассажира доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Полицейские разбираются в произошедшем.