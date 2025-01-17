В Барнауле перед новым зданием прокуратуры открыли бюст первого генерал-прокурора
Из-за торжественного мероприятия перекрывали улицу Партизанскую
17 января 2025, 13:25, ИА Амител
В Барнауле перед новым зданием краевой прокуратуры (ул. Партизанская, 97) торжественно открыли памятник Павлу Ягужинскому – первому генерал-прокурору российского государства, сообщает АКЗС. В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.
Романенко отметил, что Павел Иванович был одним из тех, кто стоял у истоков защиты Отечества, и у жителей края появится возможность вспомнить об этом, когда они будут прогуливаться по улицам.
"Свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры – это не просто слова, это обязанность, закрепленная в присяге прокурора. Убежден, что мы достойны памяти наших предшественников. Такие важные исторические личности, как Павел Иванович Ягужинский, будут для нас верным ориентиром в исполнении служебного долга", – отметил прокурор Алтайского края Антон Герман.
Ранее сообщали, что в Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую из-за торжественного мероприятия.
13:40:39 17-01-2025
А у нас в почете Советские прокуроры!
19:13:37 17-01-2025
Гость (13:40:39 17-01-2025) А у нас в почете Советские прокуроры!... Особенно наверно подельник Ежова Вышинский
14:00:52 17-01-2025
опять Монархия Диджитал...!
доиграетесь!...
14:22:52 17-01-2025
опять Монархия диджитал!?
14:48:43 17-01-2025
Гость (14:22:52 17-01-2025) опять Монархия диджитал!?... В Бурятии?
15:11:28 17-01-2025
Вот только жители, прогуливаясь по улице, вспомнят не только про Ягужинского и защиту Отечества, но и про то, как с подачи другого прокурора и его преемника ради этого самого нового здания разрушили исторический памятник, хотя вполне можно было его сохранить и те самые жители об этом просили. Но прокуроры дружно тех жителей послали...
18:00:00 17-01-2025
Гость (15:11:28 17-01-2025) Вот только жители, прогуливаясь по улице, вспомнят не только... А еще на этом месте десятки лет мучительно умирали онкобольные. Десятки тысяч людей прошли через этом место. Некоторые умирали прям там же. Как же будет работаться про кур орам на этом месте? Приведения не будут к ним приходить?
15:25:43 17-01-2025
Поздравляем также краевую прокуратуру с прекрасным быстро построенным новым красивым зданием - перекресток Партизанская/Соц стал выглядеть презентабельно.
И очень ждем перекрытия Змеиногорского тракта по поводу открытия достроенной новой развязки!
16:47:22 17-01-2025
Часовые прикольные, не строевые. Больше на прощальную понихиду похоже.
17:35:06 17-01-2025
Так и есть, я думал хоронят кого то, все перекрыли экипажами.
17:49:06 17-01-2025
Были люди раньше. Он бы с вас спросил за музей и за развязку.
19:02:49 17-01-2025
И из за этого кудрявого покойника сегодня перекрывали ул. Партизанскую ???
23:40:36 17-01-2025
Осталось крепостное право возродить для полной картины.
10:05:47 18-01-2025
Не понятно, кто такой Ягужинский для Алтая и Барнаула? Лучше бы Демидову наконец памятник открыли. Давно ведь ждём