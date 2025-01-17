НОВОСТИОбщество

В Барнауле перед новым зданием прокуратуры открыли бюст первого генерал-прокурора

Из-за торжественного мероприятия перекрывали улицу Партизанскую

17 января 2025, 13:25, ИА Амител

Открытие бюста перед новым зданием прокуратуры / Фото: АКЗС

В Барнауле перед новым зданием краевой прокуратуры (ул. Партизанская, 97) торжественно открыли памятник Павлу Ягужинскому – первому генерал-прокурору российского государства, сообщает АКЗС. В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Романенко отметил, что Павел Иванович был одним из тех, кто стоял у истоков защиты Отечества, и у жителей края появится возможность вспомнить об этом, когда они будут прогуливаться по улицам.

"Свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры – это не просто слова, это обязанность, закрепленная в присяге прокурора. Убежден, что мы достойны памяти наших предшественников. Такие важные исторические личности, как Павел Иванович Ягужинский, будут для нас верным ориентиром в исполнении служебного долга", – отметил прокурор Алтайского края Антон Герман.

Ранее сообщали, что в Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую из-за торжественного мероприятия.

Семья Виталия Нуйкина на открытии бюста / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюст разведчика-нелегала Виталия Нуйкина открыли в Барнауле. Фото

На церемонию открытия приехали члены семьи Виталия Алексеевича
НОВОСТИОбщество
Барнаул памятники

Комментарии 14

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Гость

13:40:39 17-01-2025

А у нас в почете Советские прокуроры!

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гость-гостю

19:13:37 17-01-2025

Гость (13:40:39 17-01-2025) А у нас в почете Советские прокуроры!... Особенно наверно подельник Ежова Вышинский

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Гость

14:00:52 17-01-2025

опять Монархия Диджитал...!
доиграетесь!...

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Гость

14:22:52 17-01-2025

опять Монархия диджитал!?

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Гость

14:48:43 17-01-2025

Гость (14:22:52 17-01-2025) опять Монархия диджитал!?... В Бурятии?

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Гость

15:11:28 17-01-2025

Вот только жители, прогуливаясь по улице, вспомнят не только про Ягужинского и защиту Отечества, но и про то, как с подачи другого прокурора и его преемника ради этого самого нового здания разрушили исторический памятник, хотя вполне можно было его сохранить и те самые жители об этом просили. Но прокуроры дружно тех жителей послали...

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Гость

18:00:00 17-01-2025

Гость (15:11:28 17-01-2025) Вот только жители, прогуливаясь по улице, вспомнят не только... А еще на этом месте десятки лет мучительно умирали онкобольные. Десятки тысяч людей прошли через этом место. Некоторые умирали прям там же. Как же будет работаться про кур орам на этом месте? Приведения не будут к ним приходить?

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Бельмесево

15:25:43 17-01-2025

Поздравляем также краевую прокуратуру с прекрасным быстро построенным новым красивым зданием - перекресток Партизанская/Соц стал выглядеть презентабельно.
И очень ждем перекрытия Змеиногорского тракта по поводу открытия достроенной новой развязки!

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Гость

16:47:22 17-01-2025

Часовые прикольные, не строевые. Больше на прощальную понихиду похоже.

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Точка

17:35:06 17-01-2025

Так и есть, я думал хоронят кого то, все перекрыли экипажами.

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Гость

17:49:06 17-01-2025

Были люди раньше. Он бы с вас спросил за музей и за развязку.

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Гость

19:02:49 17-01-2025

И из за этого кудрявого покойника сегодня перекрывали ул. Партизанскую ???

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Жора

23:40:36 17-01-2025

Осталось крепостное право возродить для полной картины.

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Гога

10:05:47 18-01-2025

Не понятно, кто такой Ягужинский для Алтая и Барнаула? Лучше бы Демидову наконец памятник открыли. Давно ведь ждём

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