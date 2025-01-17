В Барнауле перед новым зданием прокуратуры открыли бюст первого генерал-прокурора

Из-за торжественного мероприятия перекрывали улицу Партизанскую

17 января 2025, 13:25, ИА Амител

Открытие бюста перед новым зданием прокуратуры / Фото: АКЗС

В Барнауле перед новым зданием краевой прокуратуры (ул. Партизанская, 97) торжественно открыли памятник Павлу Ягужинскому – первому генерал-прокурору российского государства, сообщает АКЗС. В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Романенко отметил, что Павел Иванович был одним из тех, кто стоял у истоков защиты Отечества, и у жителей края появится возможность вспомнить об этом, когда они будут прогуливаться по улицам.

"Свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры – это не просто слова, это обязанность, закрепленная в присяге прокурора. Убежден, что мы достойны памяти наших предшественников. Такие важные исторические личности, как Павел Иванович Ягужинский, будут для нас верным ориентиром в исполнении служебного долга", – отметил прокурор Алтайского края Антон Герман.

Ранее сообщали, что в Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую из-за торжественного мероприятия.