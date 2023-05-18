В Барнауле перекроют дороги, изменят маршруты и запустят трамваи в "Ночь музеев"

Жителей просят заранее выбирать маршруты объезда, поскольку ровно в 18:00 движение изменится

18 мая 2023, 13:40, ИА Амител

"Ночь Музеев – 2022" / Фото: amic.ru

В Барнауле в субботу, 20 мая, в связи с проведением акции "Ночь музеев" перекроют движение на нескольких участках и запустят дополнительные трамваи, чтобы жители города могли добраться домой, сообщает мэрия.

Перекроют дороги с 18:00 часов 20 мая до 02:00 часов 21 мая:

улицу Ползунова – от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;

улицу Льва Толстого – от проспекта Ленина до улицы Максима Горького.

Движение автобусов организуют по схемам:

№ 73р при движении на конечную "площадь Спартака": проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака; в обратном направлении без изменений;

№ 57 при движении на конечную "Спартак-2": проспект Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту;

№ 60 при движении на конечную "Спартак-2": проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – ЛДП "Спартак-2; в обратном направлении: проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту;

№ 47 при движении в сторону площади им. В.Н. Баварина: проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

№ 109, 109оп при движении в сторону Змеиногорского тракта: проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на улице Гоголя – проспект Красноармейский, далее по маршрутам; в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршрутам.

Трамваи будут работать до 02:00 ночи по маршруту:

площадь Свободы – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – станция Докучаево. Будет пять трамваев с интервалом движения 20 минут.

Ранее amic.ru рассказал куда сходить на "Ночь музеев – 2023" в Барнауле: посмотреть на живых пауков, рыцарей и ретроавто.