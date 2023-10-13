В Барнауле перекроют Калинина – Кулагина для восстановления движения трамваев
Движение частично ограничат ночью 14 октября
13 октября 2023, 13:42, ИА Амител
В Барнауле ночью 14 октября частично ограничат движение на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина для восстановления асфальтобетонного покрытия на участке трамвайных путей, сообщает мэрия.
"Это необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный. Все работы будут проводиться в ночное время, при этом предусмотрено частичное ограничение проезда на тех участках, где будет идти ремонт", – говорится в сообщении.
Напомним, трамвайные пути были заасфальтированы, чтобы не затруднять движение на время строительства нового моста на проспекте Ленина.
Дорожники уберут асфальт на трамвайных путях. Площадь работ составит порядка 700 квадратных метров.
Ранее в Барнауле уложили трамвайные рельсы, ведущие к новому мосту на проспекте Ленина со стороны улицы Кулагина.
13:54:55 13-10-2023
Вопрос: с 13 на 14 или с 14 на 15?
14:06:56 13-10-2023
Гость (13:54:55 13-10-2023) Вопрос: с 13 на 14 или с 14 на 15?... 14 октября начинается в 00.01. И это - ночь.
14:15:08 13-10-2023
Гость (13:54:55 13-10-2023) Вопрос: с 13 на 14 или с 14 на 15?... рукалицо два раза. 14го ночь одна, сразу после 13го.
15:47:21 13-10-2023
Гость (14:15:08 13-10-2023) рукалицо два раза. 14го ночь одна, сразу после 13го. ... Спасибо что не ногажопа
14:34:36 13-10-2023
Ну перекроют, дальше что? когда трамвай пустят по мосту?