В Барнауле перекроют Калинина – Кулагина для восстановления движения трамваев

Движение частично ограничат ночью 14 октября

13 октября 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле ночью 14 октября частично ограничат движение на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина для восстановления асфальтобетонного покрытия на участке трамвайных путей, сообщает мэрия.

"Это необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный. Все работы будут проводиться в ночное время, при этом предусмотрено частичное ограничение проезда на тех участках, где будет идти ремонт", – говорится в сообщении.

Напомним, трамвайные пути были заасфальтированы, чтобы не затруднять движение на время строительства нового моста на проспекте Ленина.

Дорожники уберут асфальт на трамвайных путях. Площадь работ составит порядка 700 квадратных метров.

Ранее в Барнауле уложили трамвайные рельсы, ведущие к новому мосту на проспекте Ленина со стороны улицы Кулагина.