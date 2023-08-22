В Барнауле перекрыли движение по проезду 9 Мая
Мера – временная
22 августа 2023, 13:13, ИА Амител
Изображение: мэрия Барнаула
В Барнауле перекрыли движение по проезду 9 Мая вблизи дома № 5, сообщили в мэрии.
Мера продлится с 22 по 26 августа – в эти дни здесь будут проводить аварийный ремонт теплокамеры, расположенной под дорогой.
СГК просит водителей заранее выбирать объезд и извиняется за неудобства.
Накануне в Барнауле восстановили движение по участку проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской.
14:49:43 22-08-2023
Что происходит? центр весь стоит, Площадь октября стоит! Беда прям......