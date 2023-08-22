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В Барнауле перекрыли движение по проезду 9 Мая

Мера – временная

22 августа 2023, 13:13, ИА Амител

Изображение: мэрия Барнаула
Изображение: мэрия Барнаула

В Барнауле перекрыли движение по проезду 9 Мая вблизи дома № 5, сообщили в мэрии.

Мера продлится с 22 по 26 августа – в эти дни здесь будут проводить аварийный ремонт теплокамеры, расположенной под дорогой.

СГК просит водителей заранее выбирать объезд и извиняется за неудобства.

Накануне в Барнауле восстановили движение по участку проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской.

Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 1

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гость

14:49:43 22-08-2023

Что происходит? центр весь стоит, Площадь октября стоит! Беда прям......

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