Мера – временная

22 августа 2023, 13:13, ИА Амител

Изображение: мэрия Барнаула

В Барнауле перекрыли движение по проезду 9 Мая вблизи дома № 5, сообщили в мэрии.

Мера продлится с 22 по 26 августа – в эти дни здесь будут проводить аварийный ремонт теплокамеры, расположенной под дорогой.

СГК просит водителей заранее выбирать объезд и извиняется за неудобства.

Накануне в Барнауле восстановили движение по участку проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской.