В Барнауле перекрыли полосу проезжей части на улице Пионеров из-за коммунальной аварии

Ремонтные работы проходят без отключения воды

13 мая 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле из-за повреждения канализации на проспекте Ленина перекрыли полосу проезжей части на улице Пионеров. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Коммунальная авария произошла по адресу: проспект Ленина, 102в. Неполадки устраняет аварийная бригада. При этом водоснабжение у потребителей не отключают.

На время ремонта перекрыли крайнюю правую полосу проезжей части на улице Пионеров в сторону проспекта Ленина. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке.

Ориентировочно восстановительные работы завершат к 20:30.

Напомним, в Барнауле на площади Октября идут работы по замене рельсов. С 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей открыт. Четная сторона проспекта Ленина также осталась открытой, ее ремонтные работы не затронули. Из-за этого в краевой столице изменили схему движения общественного транспорта.