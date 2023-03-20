В Барнауле перекрыли движение в районе ДТП на железнодорожном переезде. Обновлено
Авария случилась на участке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна
20 марта 2023, 07:15, ИА Амител
В Барнауле перекрыли движение транспорта на участке ул. Солнечная Поляна – проспект Космонавтов из-за ДТП на железнодорожном переезде, сообщили в телеграм-канале мэрии.
На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели. Пострадала женщина, её увезли в больницу.
Об обстоятельствах аварии не уточняется.
"Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда данного участка", – призвали в горадминистрации.
Обновлено в 07:27. Движение транспорта на участке восстановлено.
Накануне в Барнауле произошла авария с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль в результате происшествия встал поперёк Лесного тракта, полностью перекрыв проезжую часть.
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