В Барнауле перекрыли движение в районе ДТП на железнодорожном переезде. Обновлено

Авария случилась на участке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна

20 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле перекрыли движение транспорта на участке ул. Солнечная Поляна – проспект Космонавтов из-за ДТП на железнодорожном переезде, сообщили в телеграм-канале мэрии.

На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели. Пострадала женщина, её увезли в больницу.

Об обстоятельствах аварии не уточняется.















Фото: мэрия Барнаула

"Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда данного участка", – призвали в горадминистрации.

Обновлено в 07:27. Движение транспорта на участке восстановлено.

Накануне в Барнауле произошла авария с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль в результате происшествия встал поперёк Лесного тракта, полностью перекрыв проезжую часть.