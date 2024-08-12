Как работает реверсивное движение на Павловском тракте Барнаула и когда его отменят?

Реверсивное движение ввели на Павловском тракте из-за реконструкции сетей водоснабжения

12 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Перекрытый участок на Павловском тракте/ Фото: barnaul.org

Барнаульцы, которые часто ездит в Павловскому тракту, до конца августа будут переживать "дорожные" трудности. С 11 августа на пересечении Павловского тракта с улицей Новороссийской (рядом находится старое кафе "Шампур") началась реконструкция сетей водоснабжения. И поэтому там ввели реверсивное движение. Amic.ru рассказывает, как теперь ездить по этой трассе и сколько всё это продлится.

Долго ли на Павловском тракте будет реверсивное движение?

Реверсивное движение ввели с 9 утра 11 августа до 18 часов 28 августа 2024 года.

Как будет устроено реверсивное движение?

В утренний час пик со стороны ул. Попова на дороге работает две полосы для движения в сторону центра. А именно по двум полосам в сторону центра можно уехать с 22 до 15 часов следующего дня.

С 16 до 21 часа организовано движение в две стороны с проспекта Строителей в сторону Попова, то есть из центра. Изменение движения происходит каждый день с 15 до 16 часов и с 21 до 22 часов. В процессе задействованы экипажи ДПС. Также ситуацию контролирует мэрия. Анализ обстановки уже показал, что проблем в движении и заторовых ситуаций нет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Схема движения на участке/ Фото: barnaul.org

А реверсивные светофоры или полосы будут?

Нет, всего этого не будет. Ранее власти рассказывали, что движение ограничат переносными наливными блоками, также в месте работ установлены специальные знаки.

Изменятся ли маршруты автобусов?

Нет, автобусы по Павловскому тракту будут ходить, как прежде. Их маршруты не изменятся.

Схема движения на участке/ Фото: barnaul.org

Зачем всё это нужно?

На участке будут проводить реконструкцию сетей водоснабжения (всего планируется обновить сети протяженностью около 3,5 км). Перекрытие участка Павловского тракта нужно для того, чтобы демонтировать камеру, которая находится под проезжей частью. В процессе будет задействовано около 30 единиц техники и порядка 40 специалистов. Всего на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в городе планируется потратить более 2 млрд рублей.

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения нужна для реализации масштабного проекта "Меланжист Алтая", который оценивается в 20 млрд рублей и направлен на увеличение производства готовых тканей. Также обновление коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить около 190 тысяч жителей города качественным водоснабжением, утверждают в мэрии.

А полоса у МФЦ ещё закрыта?

Да, на Павловском тракте с 16 июня остаётся закрытой одна полоса при движении из центра города, а именно на пересечении с ул.Сельскохозяйственной напротив здания МФЦ. Её также собираются открыть 28 августа.