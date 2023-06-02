В Барнауле планируют поймать и отпустить около 570 бездомных собак в 2024 году

Ловить животных разрешено, например, с помощью сетей, сачков и пневматического оружия

02 июня 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле определили организацию, которая в 2024 году будет заниматься отловом, содержанием и стерилизацией бездомных животных, пишет "Банкфакс".

Контракт на отлов получила общественная организация "Ласка". Другие желающие не подали заявки на аукцион.

"Контракт на 1,65 млн рублей, цена обслуживания одного животного составляет 2,9 тысячи рублей", – отмечает издание.

В указанную сумму входят отлов, осмотр ветеринаром, лечение и вакцинация, стерилизация, кормление и возврат на прежнее место обитания.

В контракте не указывается конкретное количество животных, которых необходимо отловить, однако исходя из затрат "Ласка" сможет поймать примерно 570 собак.

Ловить животных разрешено, например, с помощью сетей, сачков и пневматического оружия с обездвиживающими препаратами. При этом процесс отлова необходимо снимать на камеру.

Ранее сообщали, что срок пребывания бездомных животных в приютах Алтая хотят сократить в два раза.