В Барнауле планируют поймать и отпустить около 570 бездомных собак в 2024 году
Ловить животных разрешено, например, с помощью сетей, сачков и пневматического оружия
02 июня 2023, 15:24, ИА Амител
В Барнауле определили организацию, которая в 2024 году будет заниматься отловом, содержанием и стерилизацией бездомных животных, пишет "Банкфакс".
Контракт на отлов получила общественная организация "Ласка". Другие желающие не подали заявки на аукцион.
"Контракт на 1,65 млн рублей, цена обслуживания одного животного составляет 2,9 тысячи рублей", – отмечает издание.
В указанную сумму входят отлов, осмотр ветеринаром, лечение и вакцинация, стерилизация, кормление и возврат на прежнее место обитания.
В контракте не указывается конкретное количество животных, которых необходимо отловить, однако исходя из затрат "Ласка" сможет поймать примерно 570 собак.
Ловить животных разрешено, например, с помощью сетей, сачков и пневматического оружия с обездвиживающими препаратами. При этом процесс отлова необходимо снимать на камеру.
Ранее сообщали, что срок пребывания бездомных животных в приютах Алтая хотят сократить в два раза.
15:30:15 02-06-2023
Нафик отпускать? Утилизировать путём отстрела и производства мыла, унтов, шапок, корейской кухни и прочих народнохозяйственных потребностей.
15:54:45 02-06-2023
Гость (15:30:15 02-06-2023) Нафик отпускать? Утилизировать путём отстрела и производства... Вас бы утилизировать, утилизатор
19:04:20 02-06-2023
Гость (15:54:45 02-06-2023) Вас бы утилизировать, утилизатор... А вас бы на место всех тех кого задрали эти стаи, "сердобольные" вы наши !!! И коли такие сердобольные, то что же отпускать то "на прежнее место обитание" - помирать голодной смертью их ?!!!
17:22:17 02-06-2023
Гость (15:30:15 02-06-2023) Нафик отпускать? Утилизировать путём отстрела и производства... Вы не правы. Отпускать обязательно надо! В кастрированном виде зоошизе на пожизненное содержание, под Роспись. Всему остальному населению в качестве товаров народного потребления. Мыло, унты, пояса и тд.
15:47:11 02-06-2023
Поймали-кастрировали-накормили и отпустили. Вот он гуманизм.
19:10:57 02-06-2023
Гость (15:47:11 02-06-2023) Поймали-кастрировали-накормили и отпустили. Вот он гуманизм.... Конечно "гуманизм" - отпустили - подыхать голодной смертью. но ..... разок то (может быть ведь накормили - бабки выделенные типаотработали) ....
16:09:53 02-06-2023
Гость (15:54:45 02-06-2023) Вас бы утилизировать, утилизатор... Вас бы покусали ,гуманист!
17:10:52 02-06-2023
гость (16:09:53 02-06-2023) Вас бы покусали ,гуманист!... Интересно сколько детей собаки изнасиловали за год? За что их кастрируют?
21:00:05 02-06-2023
Гость (17:10:52 02-06-2023) Интересно сколько детей собаки изнасиловали за год? За что ... А ты зоофил с какой целью интересуешся?
07:56:20 03-06-2023
Гость (21:00:05 02-06-2023) А ты зоофил с какой целью интересуешся?... Как это с какой? Я бы кобелей хоошизе бы выдавал не кастрированных. Но под строгую ответственность. Неужели не понятно?
08:07:11 03-06-2023
Гость (21:00:05 02-06-2023) А ты зоофил с какой целью интересуешся?... Мдя. Он просто про логику зоошизы спросил. С какой целью их кастрируют и выпускают, если собаки не насилуют а кусают? Причем у кастрированных зубы те же.
17:15:56 02-06-2023
Вот это отмыв денег! Логика отдыхает! То же самое что бомжа помыть, покормить и отпустить обратно где нашли, а что дальше с собакой будет пофиг, хоть трава не расти, мы деньги на кормешку распилили уже
17:23:49 02-06-2023
Гость (17:15:56 02-06-2023) Вот это отмыв денег! Логика отдыхает! То же самое что бомжа ... Таки шо? Собака продолжит кусаться, но денег на вторичный отлов уже нет. Зоошиза счастлива!
19:36:29 02-06-2023
Гость (17:23:49 02-06-2023) Таки шо? Собака продолжит кусаться, но денег на вторичный от... агрессивные собаки на улицу возвращаться не должны, так что не истери, а лучше требуй от властей правильного исполнения программы ОСВВ.
07:59:32 03-06-2023
Гость (19:36:29 02-06-2023) агрессивные собаки на улицу возвращаться не должны, так что... ОСВВ надо переделать на ОУ. Где "У"- это утилизация. Здесь не только буквы сократятся , но и расход бюджетных средств.
19:09:04 02-06-2023
Гость (17:15:56 02-06-2023) Вот это отмыв денег! Логика отдыхает! То же самое что бомжа ... логика у них одна ( во всех вопросах так) бабла выпросили выделить на это "типаблагое дело" вот и все. А по сути как гуляли своры собак по городам , так и будут гулять . !!((((
18:24:49 02-06-2023
хорошо, что наши власти не прислушиваются к живодерам. Злых людей в утилизацию.
03:53:19 03-06-2023
Гость (18:24:49 02-06-2023) хорошо, что наши власти не прислушиваются к живодерам. Злых ... Живодеры - те, кто поощряют диких собак на улицах города. Поощряет то, что эти собаки нападают на взрослых, на детей. Это ВЫ - живодеры! Вам плевать, что собаки убивают детей, вам только жизнь шавок важна.
18:40:31 02-06-2023
Логика отдыхает!---- у вас - да. Стерилизованные собаки не будут размножаться, значит, их будет все меньше, учитывая тяжелые условия выживания ничьих животных... а подкормить их всегда находятся Люди. И их гораздо больше, чем вас на амике) И спасибо администрации, что решая проблему, прислушались к Людям, а не к безжалостным живодерам.
22:28:58 02-06-2023
Гость (18:40:31 02-06-2023) Логика отдыхает!---- у вас - да. Стерилизованные собаки не б... на неделе скатался в один из гаражей.. .собак рядом крутилось штук 30.... в ухе "серьга" была только у одной... продолжайте придумывать оправдания для покусанных людей...
15:29:02 03-06-2023
Гость (18:40:31 02-06-2023) Логика отдыхает!---- у вас - да. Стерилизованные собаки не б... вместе с писькой им отрубят и желание кидаться на людей и других животных?
22:36:48 02-06-2023
"Возврат на прежнее место обитания". Прелестно звучит. А по факту: прикормить собаку, а затем вышвырнуть её на улицу, на голод и холод. Гуманизм однако...
22:44:12 02-06-2023
Не хватает ума, как поступить с несчастными животными, так поучитесь у других стран, в которых этот вопрос давным давно решен. Такого варварства нет нигде. Нигде не травят и не стреляют. Бездомные животные отличная причина по отмыву денег.
00:31:12 03-06-2023
Гость (22:44:12 02-06-2023) Не хватает ума, как поступить с несчастными животными, так п... Везде 2-3 дня и на радугу. так и надо у нас. Вы правы. Людям стирать надо, хоз. мыло не помешает
03:54:41 03-06-2023
Гость (22:44:12 02-06-2023) Не хватает ума, как поступить с несчастными животными, так п... В цивилизованной Англии отлавливали и усыпляли через две недели передержки.
23:33:43 02-06-2023
собак рядом крутилось штук 30....------ да не, 130!))) У страха глаза велики- это про вас)
23:39:35 02-06-2023
придумывать оправдания для покусанных людей...---- если сравнить число "покусанных" с количеством сбитых машинами... вобщем, начинайте требовать запрета авто)
07:53:21 03-06-2023
Гость (23:39:35 02-06-2023) придумывать оправдания для покусанных людей...---- если срав... У зоошизы как всегда - "смешались в кучу кони, люди...." . Курево забыла упомянуть и пьянство. Но в этой теме про то, что бездомных кабыздохов не должно быть на улицах города. От слова "совсем".
03:56:22 03-06-2023
Гость (18:40:31 02-06-2023) Логика отдыхает!---- у вас - да. Стерилизованные собаки не б... Живодеры в данной ситуации именно зоошизы. Так как вы ЗА гибель людей от бездомных собак.
03:57:22 03-06-2023
Жалеть таких собак - это как вшей жалеть и не выводить их со своей головы. Как крыс жалеть и позволять им плодиться у вас дома.
08:29:42 03-06-2023
На пешеходном дорожке при переходе моста на новом рынке живет свора псин, штук 7, так вот в час пик, в среду, при переходе с трамвайного кольца эта свора накинулась на девушку и начала ей ногу кусать! Ни один вышедший из трамвая (человек 20) не вступился, все предпочли бежать побыстрей оттуда, а народу много было. Почему в 21 веке мы должны испытывать такой стресс, как в лесу при встрече с волками!? Надеюсь, покусанная девушка напишет заявление в соответствующие органы. А еще надеюсь, что на ее месте окажется вся зоошиза, выступающая за стерилизацию и выпуск собак на улицу, вместо гуманного усыпления!
09:07:08 03-06-2023
Гость (18:40:31 02-06-2023) Логика отдыхает!---- у вас - да. Стерилизованные собаки не б... Какашки за бездомными блоховозами почему "Люди" не убирают? Весь город в экскрементах.
10:20:21 03-06-2023
Собак бродячих уничтожать на унты и мыло. С зоошизой надо иметь дело как с пособниками преступления. Депутаты принимают законы в защиту собак вовсе не для защиты, а для вывода финансов на избирательную кампанию в интересах едро
11:13:58 03-06-2023
Гость (23:39:35 02-06-2023) придумывать оправдания для покусанных людей...---- если срав... Эта программа-кормушка, но не для собак
13:19:10 04-06-2023
Лара (11:13:58 03-06-2023) Эта программа-кормушка, но не для собак... И не для людей тоже.
14:24:44 03-06-2023
Эффективность и целесообразность применения данного метода в отношении бездомных собак служит предметом полемики учёных и общественной дискуссии. Критики отмечают, что стерилизованные собаки не перестают быть хищниками и сохраняют территориальную агрессию: нападают на людей, охотятся на бездомных кошек. Сторонники программы убеждены, что любая жизнь имеет ценность и человек не вправе отбирать ее у бездомных собак. Противники возражают, что любая собака должна ежегодно проходить курс прививок, в том числе и от бешенства, раз в три месяца проходить дегельминтизацию, а отлов для регулярной вакцинации свободно обитающих животных затруднителен. Межправительственная ветеринарная ассоциация — Международное эпизоотическое бюро не рекомендует использовать метод ОСВВ там, где большинство собак, как и в России, домашние, а основная причина появления бездомных собак — выбрасывание их и их потомства на улицу, считая, что ОСВВ легализует само явление бездомности этих животных, и с ним уже не получится никогда справиться. В развитых странах программы стерилизации бездомных животных с возвратом проводится только для кошек; программы, предусматривающие свободное нахождения бездомных собак в городской среде, не проводятся — отловленных и невостребованных собак там подвергают гуманной эвтаназии.
08:18:57 04-06-2023
Гость (14:24:44 03-06-2023) Эффективность и целесообразность применения данного метода в... Не правда, есть страны где эфтаназия запрещена, животные живут в приютах до своей биологической смерим
16:16:54 03-06-2023
Гость (19:36:29 02-06-2023) агрессивные собаки на улицу возвращаться не должны, так что... Она ( собака) сегодня не агрессивная, а завтра её "сердобольная " кастрюльщица около дома покормила и собака стала воспринимать окружающую територию как свою которую надо защищать от чужих, а чужие для неё всё кроме тех кто её кормит.
20:03:01 03-06-2023
Очень хрeново, что собаки кусают людей! Мою девушку напугала собака, когда мы гуляли. Но если их усыплять: 1. Нужно будет больше денег. 2. Как понять, собака агрессивная или просто бедный бездомный щеночек. Усыплять всех подряд собак это жестоко.
22:05:34 03-06-2023
Гость (20:03:01 03-06-2023) Очень хрeново, что собаки кусают людей! Мою девушку напугала... В том и дело, что вариант с эвтаназией дешевле, на этом много не отмоешь. Любая собака в рано или поздно способна проявить агрессию, даже в одиночестве, а в стае сам бог велел, в стан выживают сильнейшие и злейшие. Бедные бездомные щеночки либо не выживут, либо пополнят ряды адской своры.
13:23:16 04-06-2023
Гость (20:03:01 03-06-2023) Очень хрeново, что собаки кусают людей! Мою девушку напугала... А если твою девушку собаки покусают? Нападут на твоего ребенка? Будешь тогда считать, что усыпить таких собак жестоко? А ведь подобное происходит постоянно. Одичавшие собаки нападают на людей, калечат и убивают детей. А вам всё жалко собачек. Но почему не людей? И любая бездомная собака может проявлять агрессию.
05:57:09 04-06-2023
Зоошиза уже должна быть признана девиацией, наподобие ЛГБТ. Каждая зоошиза должна быть пролечена у кукухотерапевта. Понарожали тёток с психикой 5-летнего ребёнка.
13:21:11 04-06-2023
Есть понятие собачьи фермы где выращивают собак. И на продажу и на еду Собаки не болтаются по улицам. Болтается - поймали и на ферму Лучше оружие для фронта закупить на лишние деньги
02:55:26 05-06-2023
Закон который вынесли в 2018 году хороший, только нужно его довести до ума. Сложно но можно. Я наблюдала за людьми как реагируют на чипированных собак, более спокойно и уверенно, знаю что несколько человек забрали к себе домой. На сегодня госдума переложила эту проблему на власти регионов. Первое нужно принудить жителей области и края что бы чипировали своих домашних собак даже будет ли она стерилизована или нет, это уже будет хоть какая то ответственность хозяев за своих животных, ввести базу данных на домашних и бездомных собак, которые будут отслеживаться по чипу. Конечно нужно выделить в государственную ветклинику бюджетные средства на стерилизацию животных тем людям которые не могут по своим средствам стерилизовать. Продолжить стерилизацию и конечно вакцыну от бешенства. И пусть обитают в тех местах где жили раньше, животные после стерилизации не собираются в стаи, наблюдение. Более агрессивных стерилизовать и в питомник под наблюдение, в действительности ли они агресивны или там больше человеческий фактор действует. То что власти говорят выстроить питомник и всех животных туда поместить, это сказки о воздушном замке. Не будут замарачиваться власти на это, просто их уничтожат или животные умрут от голода, и в дальнейшем опять появиться жестокое обращение с животными до изверства. Вся проблема с бездомными животными это человеческий фактор, жадность на выделение средств, ненависть к животным доходящая до издевательства.
07:27:03 05-06-2023
555 (02:55:26 05-06-2023) Закон который вынесли в 2018 году хороший, только нужно его ... Да заткнись ты уже со своими розовыми соплями. Единственное доведение закона до ума - утилизация, после 2 недель передержки. Самое интересное, за права курочек, хрюшек и коровок вы не скулите - жрёте за обе щеки, лицемерные бабищи.
08:08:30 05-06-2023
555 (02:55:26 05-06-2023) Закон который вынесли в 2018 году хороший, только нужно его ... Какашки за этими милыми псами вы будете убирать? Блох и вшей травить?