Депутаты АКЗС снова займутся решением "собачьего вопроса"
Парламентарии хотят, чтобы муниципалитеты быстрее проводили отлов и стерилизацию животных без владельцев
16 мая 2023, 14:21, ИА Амител
Алтайские депутаты на ближайшей сессии регионального Заксобрания 25 мая вернутся к обсуждению проблем безнадзорных собак. На этот раз парламентарии хотят сократить в два раза срок содержания животных без владельцев в специальных приютах. Кроме того, народные избранники собираются установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. Подробнее – в материале amic.ru.
Ускорить отлов и стерилизацию
Согласно повестке предстоящей сессии АКЗС, краевые парламентарии намерены внести изменения в приложение к закону "О наделении органов местного самоуправления госполномочиями по обращению с животными без владельцев".
Документ был принят ещё в ноябре 2015 года, он предусматривает, что животное без владельца может содержаться в приюте до 45 дней. В Алтайском крае это число самое высокое в Сибири. В других регионах СФО продолжительность содержания безнадзорных животных в приютах составляет от 10 до 30 дней. К примеру, в Красноярском крае и Хакасии это 10 дней, в Иркутской области – 20 дней; Республике Алтай, Новосибирской и Омской областях – 21 день, Томской и Кемеровской областях – 30 дней.
Поэтому краевые депутаты, для того чтобы увеличить количество отловленных животных и ускорить проведение стерилизации, предлагают сократить максимальное количество дней содержания в приюте с 45 до 21.
В стоимость услуги по содержанию одного животного без владельца входит осмотр, лечение, стерилизация, вакцинация, кормление. Депутаты предлагают расширить этот перечень и добавить в него маркировку. Также парламентарии намерены закрепить ежегодное изменение финансовых нормативов, необходимых для отлова, содержания и возврата на прежние места обитания животных без владельцев. Это будет сделано в рамках прогнозируемой инфляции.
Дополнительное наказание по КоАП
Кроме того, депутаты АКЗС собираются изменить закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Такая необходимость возникла после того, как краевое правительство в конце апреля утвердило дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. В этой связи депутаты предлагают установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных на территории Алтайского края.
В частности, предлагается установить административную ответственность "за непринятие мер по организации мероприятий по выявлению и отлову животных без владельцев на территории муниципалитета".
Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях получат должностные лица органов исполнительной власти. Рассматривать такие категории дел будут административные комиссии и мировые судьи.
14:28:31 16-05-2023
А больше нечем им и заниматься. Всё остальное хорошо
14:39:40 16-05-2023
ускорить омыливание песелей - это хорошо
15:09:05 16-05-2023
Действительно, маркировка необходима- с одной стороны, чтобы не отлавливать одного блоховоза по нескольку раз, а с другой, чтобы наконец понять, когда этот маркированный блоховоз кого-нибудь порвёт, что все эти меры подобны процессу целования хрена у мёртвого- ни к чему не приведут.
15:19:50 16-05-2023
так уже порвали и не раз
16:04:34 16-05-2023
Стерилизация не поможет, только кардинально!?
16:26:32 16-05-2023
Гость (16:04:34 16-05-2023) Стерилизация не поможет, только кардинально!?... А как стерилизация убедит собаку не нападать на людей?
16:25:29 16-05-2023
Волкособы должны быть отстреле (14:39:40 16-05-2023) ускорить омыливание песелей - это хорошо ... Да где там? Написано же "возврата на прежние места обитания животных без владельцев". Их подержат в приюте, а потом обратно выпустят. По-моему, просто освоение денег. Собака после передержки в приюте так же кусается, как и до него.
16:38:36 16-05-2023
Какие 21 день??? 3 дня и утилизация! А если нашёлся хозяин - внушительный штраф, порицание и только тогда выдача.
18:08:11 16-05-2023
Кто-то на этом хорошо зарабатывает денежки же выделяются, поэтому они будут очень сопротивляться закону об усыплении, там кто-то что-то предложил и тишина, собак по прежнему выпускают, не пойму почему нет приютов по содержанию других животных и насекомых.
18:16:08 16-05-2023
Гость (18:08:11 16-05-2023) Кто-то на этом хорошо зарабатывает денежки же выделяются, по... Да это вообще - дойная корова. Лови и выпускай одну и ту же собаку хоть сто раз, а денежки в карман клади.
04:55:29 19-05-2023
Гость (18:16:08 16-05-2023) Да это вообще - дойная корова. Лови и выпускай одну и ту же ... Зачем ее выпускать то? Отлови разок, просверли ей дыру в ухе и меняй маркировку раз в месяц. У ей же паспорта нет.
19:16:17 16-05-2023
Вместо безмерной помощи типа приютам(тюрьмы) для собак лучше помогите людям без определеннго места жительства. Собакам собачее , а людям человеческое.
21:29:14 16-05-2023
Реzидент (19:16:17 16-05-2023) Вместо безмерной помощи типа приютам(тюрьмы) для собак лучше... Правильно, а бездомных собак утилизировать!