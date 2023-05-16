Парламентарии хотят, чтобы муниципалитеты быстрее проводили отлов и стерилизацию животных без владельцев

16 мая 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские депутаты на ближайшей сессии регионального Заксобрания 25 мая вернутся к обсуждению проблем безнадзорных собак. На этот раз парламентарии хотят сократить в два раза срок содержания животных без владельцев в специальных приютах. Кроме того, народные избранники собираются установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. Подробнее – в материале amic.ru.

Ускорить отлов и стерилизацию

Согласно повестке предстоящей сессии АКЗС, краевые парламентарии намерены внести изменения в приложение к закону "О наделении органов местного самоуправления госполномочиями по обращению с животными без владельцев".

Документ был принят ещё в ноябре 2015 года, он предусматривает, что животное без владельца может содержаться в приюте до 45 дней. В Алтайском крае это число самое высокое в Сибири. В других регионах СФО продолжительность содержания безнадзорных животных в приютах составляет от 10 до 30 дней. К примеру, в Красноярском крае и Хакасии это 10 дней, в Иркутской области – 20 дней; Республике Алтай, Новосибирской и Омской областях – 21 день, Томской и Кемеровской областях – 30 дней.

Поэтому краевые депутаты, для того чтобы увеличить количество отловленных животных и ускорить проведение стерилизации, предлагают сократить максимальное количество дней содержания в приюте с 45 до 21.

В стоимость услуги по содержанию одного животного без владельца входит осмотр, лечение, стерилизация, вакцинация, кормление. Депутаты предлагают расширить этот перечень и добавить в него маркировку. Также парламентарии намерены закрепить ежегодное изменение финансовых нормативов, необходимых для отлова, содержания и возврата на прежние места обитания животных без владельцев. Это будет сделано в рамках прогнозируемой инфляции.

Дополнительное наказание по КоАП

Кроме того, депутаты АКЗС собираются изменить закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Такая необходимость возникла после того, как краевое правительство в конце апреля утвердило дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. В этой связи депутаты предлагают установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных на территории Алтайского края.

В частности, предлагается установить административную ответственность "за непринятие мер по организации мероприятий по выявлению и отлову животных без владельцев на территории муниципалитета".

Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях получат должностные лица органов исполнительной власти. Рассматривать такие категории дел будут административные комиссии и мировые судьи.