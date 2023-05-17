Срок пребывания бездомных животных в приютах Алтая хотят сократить в два раза

Законопроект разработали в АКЗС

17 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) на майской сессии рассмотрят законопроект, по которому предлагается сократить срок нахождения бездомных животных в приютах с 45 до 21 дня. По задумке авторов инициативы, такая мера увеличит пропускную способность приютов, сообщает телеграм-канал регионального парламента.

Отмечается, что проект внёс прокурор Алтайского края и комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии. Его председатель Сергей Серов отметил, что комитет получает обращения из Рубцовска и Мамонтовского района о том, что потенциальные исполнители услуг по отлову и содержанию бездомных животных не готовы работать в рамках действующего финансирования.

"Сокращение времени содержания животного в приюте позволит отловить и простерилизовать большее число собак без владельцев, это произойдёт за счёт экономии средств на питание", – сказал Серов, пояснив, что в случае принятия законопроекта управление ветеринарии также проведёт дополнительную индексацию стоимости услуг.

По закону в стоимость содержания одного животного в приюте включается осмотр, лечение, стерилизация, вакцинация и кормление. Проект предлагает расширить перечень услуг, добавив кастрацию и маркировку, а также закрепить ежегодное изменение нормативов финансовых затрат на эти цели исходя из уровня инфляции. Реализация закона при этом не потребует дополнительных средств из краевого бюджета.

Принять документ планируют в двух чтениях, отмечают в пресс-службе. Напомним, ближайшая сессия АКЗС состоится уже 25 мая, на ней депутаты и вернутся к обсуждению проблем безнадзорных собак.