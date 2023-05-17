Срок пребывания бездомных животных в приютах Алтая хотят сократить в два раза
Законопроект разработали в АКЗС
17 мая 2023, 13:15, ИА Амител
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) на майской сессии рассмотрят законопроект, по которому предлагается сократить срок нахождения бездомных животных в приютах с 45 до 21 дня. По задумке авторов инициативы, такая мера увеличит пропускную способность приютов, сообщает телеграм-канал регионального парламента.
Отмечается, что проект внёс прокурор Алтайского края и комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии. Его председатель Сергей Серов отметил, что комитет получает обращения из Рубцовска и Мамонтовского района о том, что потенциальные исполнители услуг по отлову и содержанию бездомных животных не готовы работать в рамках действующего финансирования.
"Сокращение времени содержания животного в приюте позволит отловить и простерилизовать большее число собак без владельцев, это произойдёт за счёт экономии средств на питание", – сказал Серов, пояснив, что в случае принятия законопроекта управление ветеринарии также проведёт дополнительную индексацию стоимости услуг.
По закону в стоимость содержания одного животного в приюте включается осмотр, лечение, стерилизация, вакцинация и кормление. Проект предлагает расширить перечень услуг, добавив кастрацию и маркировку, а также закрепить ежегодное изменение нормативов финансовых затрат на эти цели исходя из уровня инфляции. Реализация закона при этом не потребует дополнительных средств из краевого бюджета.
Принять документ планируют в двух чтениях, отмечают в пресс-службе. Напомним, ближайшая сессия АКЗС состоится уже 25 мая, на ней депутаты и вернутся к обсуждению проблем безнадзорных собак.
14:09:33 17-05-2023
Лавров про них всё точно сказал! От стерилизации у собаки зубы не выпадают.
15:46:17 18-05-2023
Живодёр (14:09:33 17-05-2023) Лавров про них всё точно сказал! От стерилизации у собаки з... От того, что такие особи, как вы, научились писать, людьми они не станут
18:52:39 18-05-2023
Живодёр (14:09:33 17-05-2023) Лавров про них всё точно сказал! От стерилизации у собаки з...
14:36:58 17-05-2023
такая мера увеличит пропускную способность приютов,---- и, главное, позволит большее число собак простерилизовать, чтоб не размножались. В принципе, нормальная мера, человеческая.
15:30:48 17-05-2023
Гость (14:36:58 17-05-2023) такая мера увеличит пропускную способность приютов,---- и, г... Заметь, изнасилованных собаками нет. А вот покусанных и растерзанных тыщи.
10:01:39 18-05-2023
Гость (14:36:58 17-05-2023) такая мера увеличит пропускную способность приютов,---- и, г... Пропускная способность не нужна в направлении город-отлов-приют-город. Важнее направление город- отлов-приют -утилизация. бездомным собакам не место среди людей
11:14:34 18-05-2023
Гость (10:01:39 18-05-2023) Пропускная способность не нужна в направлении город-отлов-пр... Таким "людям", как вы, не место среди людей.
14:10:55 18-05-2023
Гость (10:01:39 18-05-2023) Пропускная способность не нужна в направлении город-отлов-пр... Бездомными их сделала человеческая безолаберность и безответственность российских граждан. Вот причины этих проблем- что вот с этим делать? Как в гражданах воспитывать ответственность за свои действия, за развлечение жизнями кошек и собак. И пока не примут закон об обязательной стерилизации животных, пока животные будут людям д оставаться даром, пока не ввидут за это штрафы, наказания и животные будут доставаться людям бесплатно, так и будет. Животные должны стать ценностью и необходимостью для русских граждан. Тогда будет лучше, чем сейчас. Люди сами создавали и продолжают создавать эту непростую ситуацию с животными. Потому что безответственные и безолаберные. Проще же поиграли, на игрались, заболело животное - выкинуть, само умрет, или убить...
14:14:00 18-05-2023
Гость (14:10:55 18-05-2023) Бездомными их сделала человеческая безолаберность и безответ... Почти правильно. Надоело животное - утилизируй сам, иначе штраф. Ибо нефиг было заводить. ПО отношению к уличным собакам - безусловная утилизация.
15:44:15 18-05-2023
Гость (14:14:00 18-05-2023) Почти правильно. Надоело животное - утилизируй сам, иначе шт... Надоел глупый сосед- тоже утилизировать?? Это что вообще за такое? Детей тоже будете утилизировать? Дно полное..
17:31:29 18-05-2023
Екатерина (15:44:15 18-05-2023) Надоел глупый сосед- тоже утилизировать?? Это что вообще за ...
11:18:12 21-05-2023
Гость (17:31:29 18-05-2023) ... Вы всерьез не видите разницы между собаками и людьми?
17:32:21 18-05-2023
Екатерина (15:44:15 18-05-2023) Надоел глупый сосед- тоже утилизировать?? Это что вообще за ... Заметь для нормальных людей человек это не собака. Для зоошизы это одно и тоже.
22:51:07 18-05-2023
Гость (14:10:55 18-05-2023) Бездомными их сделала человеческая безолаберность и безответ... Вы правы.
14:46:17 17-05-2023
Я стесняюсь спросить, а они для каких приютов закон собрались принимать? Насколько мне известно, ни одного муниципального приюта в крае нет. А частники уж сами как-нибудь разберутся, кого и сколько им держать.
11:24:26 21-05-2023
Гость (14:46:17 17-05-2023) Я стесняюсь спросить, а они для каких приютов закон собралис... Если частный, то тогда пусть не берут тендер на отлов , занимаются отловом, содержанием сами, без миллионных вливаний из городской казны
14:49:54 17-05-2023
Сокращать надо минимум в 6 раз. Без всяких выпусков, с дальнейшей утилизацией.
11:15:52 18-05-2023
Гость (14:49:54 17-05-2023) Сокращать надо минимум в 6 раз. Без всяких выпусков, с дальн... Вас бы тоже утилизировать!
15:47:17 18-05-2023
Гость (14:49:54 17-05-2023) Сокращать надо минимум в 6 раз. Без всяких выпусков, с дальн... Таких, как вы, забыли спросить
15:09:46 17-05-2023
Точно, от стерилизации она ребенка уже не загрызет ? Ничего не изменится получается
15:32:38 17-05-2023
Никаких выпусков! Не нашелся хозяин в течение 3-х дней? Утилизация с дальнейшей переработкой. Нашелся? - Несусветный штраф. Попалась второй раз? Немедленная утилизация и штраф хозяину.
16:51:08 17-05-2023
Гость (15:32:38 17-05-2023) Никаких выпусков! Не нашелся хозяин в течение 3-х дней? Утил... Может лучше утилизовать жестоких и злых людей? Тогда и животных в приютах не будет и детей в детском доме?
17:12:27 17-05-2023
Гость (16:51:08 17-05-2023) Может лучше утилизовать жестоких и злых людей? Тогда и живот... вы правы, в школах уже давно нужно вводить отдельный предмет - профилактика садизма.
14:14:48 18-05-2023
Гость (15:32:38 17-05-2023) Никаких выпусков! Не нашелся хозяин в течение 3-х дней? Утил... Животное же не виноваты в безолабеиности и безответственности, лени человека прогулять... С человека надо спрашивать. А животных надо переучивать, чтоб помогали людям, служили, пристраиваеть...
16:47:26 17-05-2023
Гость (15:32:38 17-05-2023) Никаких выпусков! Не нашелся хозяин в течение 3-х дней? Утил... Лучше бы уродов моральных, и людей бех чувства жалости - предложили утилизировать!!!!!! Вот тогда бы точно и животных бездомных не стало, и деток в детских домах!!!!!!!
17:31:17 17-05-2023
Гость (16:47:26 17-05-2023) Лучше бы уродов моральных, и людей бех чувства жалости - пре... Вон во дворе три кобелины бегают милейшие создания мне по пояс каждая иди забирай. Не идешь ? Закройся и не сявкай
13:36:51 18-05-2023
Волкособы должны быть отстреле (17:31:17 17-05-2023) Вон во дворе три кобелины бегают милейшие создания мне по п...
15:49:08 18-05-2023
Волкособы должны быть отстреле (17:31:17 17-05-2023) Вон во дворе три кобелины бегают милейшие создания мне по п... Вам тоже стоило захлопнуть оную
17:06:46 17-05-2023
"в стоимость содержания одного животного в приюте включается осмотр, лечение, стерилизация, вакцинация и кормление" - санаторий прям для собак.
21:00:44 17-05-2023
Гость (17:06:46 17-05-2023) "в стоимость содержания одного животного в приюте включается... Не расстраивайтесь так..Мечты сбываются, в следущей жизни станете собакой))
17:11:08 17-05-2023
Огласите список муниципальных приютов для бездомных ( выброшенных на улицу) животных.
18:44:45 17-05-2023
Гость (16:51:08 17-05-2023) Может лучше утилизовать жестоких и злых людей? Тогда и живот... Иак это ВЫ здесь жестокий, раз своими действиями поддерживаете то, что собаки нападают на детей, калечат их и убивают. ВЫ здесь жестокий и злой! Ради дурацких собак готовы жертвовать детьми.
11:24:33 18-05-2023
Гость (18:44:45 17-05-2023) Иак это ВЫ здесь жестокий, раз своими действиями поддерживае... А что в итоге из таких детей вырастет, ради которых будут убивать бездомных животных? Я думаю, вырастут моральные деграданты и уроды, которые потом утилизируют неугодных людей!
19:04:45 17-05-2023
Гость (14:49:54 17-05-2023) Сокращать надо минимум в 6 раз. Без всяких выпусков, с дальн... А кто вы такой, чтобы решать, кого утилизировать, а кого нет?!
19:07:39 17-05-2023
Гость (19:04:45 17-05-2023) А кто вы такой, чтобы решать, кого утилизировать, а кого нет... А ты когда очередного таракана тапком хлопаешь, ты кто такой, а? чтобы решать, можешь ты его хлопнуть или нет?
20:46:56 17-05-2023
Гость (19:07:39 17-05-2023) А ты когда очередного таракана тапком хлопаешь, ты кто такой... OMG, это же что надо иметь вместо мозгов, чтобы сравнивпть собак с тараканаии... Про сердце то понятно- 'там гранитный камушек в груди". P.S. А вообще вы настолько достали уже своей ненавистью, садисткими наклонностями, что скащать хочется одно- идите лечитесь. Это патология, однозначно. Одному тут так не хватает " мыла", что прямо от всей души хочется пожелать, чтобы намвлили его в конце концов...)))
22:02:39 17-05-2023
Гость (20:46:56 17-05-2023) OMG, это же что надо иметь вместо мозгов, чтобы сравнивпть с... У меня в отличие от зоошизиков с мозгами порядок. Это у вас слюни текут при слове "собака" и мозги клинит напрочь. Я, в отличие от вас, людей ценю больше собак. И я, в отличие от вас, не хочу, чтобы безпризорные псины нападали на людей, калечили их и убивали. Так что из нас двоих бессердечный садист?!?
13:49:47 18-05-2023
Гость (19:07:39 17-05-2023) А ты когда очередного таракана тапком хлопаешь, ты кто такой... А я тапком не хлопаю, у меня тараканов нет, в отличие от некоторых.
14:16:14 18-05-2023
Гость (13:49:47 18-05-2023) А я тапком не хлопаю, у меня тараканов нет, в отличие от нек... Ну блох то убиваешь? Вшей? У шариков их полно.
19:10:19 17-05-2023
Гость (19:04:45 17-05-2023) А кто вы такой, чтобы решать, кого утилизировать, а кого нет... Так человек прямоходящий (Gomo Sapiens). А не бездомная псина или зоошиза. Города для людей, а не для собак бездомных.
19:29:21 17-05-2023
А ты кто такой?! (с) "Золотой теленок" Мне как то дети дороже, чем агрессивные блоховозы.
22:03:32 17-05-2023
Гость (19:29:21 17-05-2023) А ты кто такой?! (с) "Золотой теленок" Мне как то дети дорож... Ничего вы не докажите зоошизам. У них это диагноз. Они кормить готовы блохастиков детьми.
20:58:09 17-05-2023
хватит уже врать, никого бродячие собаки не загрызли, прям тыши им мерещятся. Ущербных умом агрессивных живодеров утилизировать. Вы точно никому не нужны, от вас только негатив. У нас проблем полно настоящих, нужно их решать. Сколько пострадавших от ДТП? не идет ни в какое сравнение с тремя укушенными. какие предложения будут?
21:29:50 17-05-2023
Гость (20:58:09 17-05-2023) хватит уже врать, никого бродячие собаки не загрызли, прям т... Так это официальная статистика. гугл в помощь. Порядка 300 000 нападений в России в год
13:53:59 18-05-2023
Гость (21:29:50 17-05-2023) Так это официальная статистика. гугл в помощь. Порядка 300 0... Дура твоя статистика.
21:39:33 17-05-2023
Гость (20:58:09 17-05-2023) хватит уже врать, никого бродячие собаки не загрызли, прям т... Ну да, за границей же живут добрейшие люди. Вот помню смотрел кино "Бетховен", например. Так там песику прям пенсию выписали пожизненную. На 2 недели, чудом хозяин нашелся. И таких фильмов тьма.
21:49:32 17-05-2023
Гость (20:58:09 17-05-2023) хватит уже врать, никого бродячие собаки не загрызли, прям т... а Гугл не на твоей стороне. 104 000 аварий против 228 000 атак блоховозов на человека. Причём не в каждом ДТП есть пострадавший. Я думаю, очень действенно будет таких как ты выпускать жить вместе с бродяжками - обрящете своё счастье. В обществе людей зоошизе не место.
19:01:14 18-05-2023
Гость (21:49:32 17-05-2023) а Гугл не на твоей стороне. 104 000 аварий против 228 000 ат... А вот это уже настоящий фашизм, которому не место среди людей. Если они и вправду люди
22:05:22 17-05-2023
Гость (20:58:09 17-05-2023) хватит уже врать, никого бродячие собаки не загрызли, прям т... Что, опять? Уже даже не смешно. Вчера только кучу ссылок на новости постили на амике о загрызенных собаками и покалеченных детях. А вам хоть кол на голове теши, вы всё враньем называете. Тьфу на таких как вы дикарей.
21:23:33 17-05-2023
Очень хочется посмотрнть в глаза " человеку", который спит и видит как бы пострелять в такого вот как на картинке щенка.
21:34:28 17-05-2023
Гость (21:23:33 17-05-2023) Очень хочется посмотрнть в глаза " человеку", который спит и... Почему спит и видит? В охотугодьях это ДОЛГ каждого охотника- ликвидировать дикие стаи собак. Мне как то косулята, зайчата и другие животные ближе, чем волкособы. К сожалению в РФ это не разрешено, только спец бригады имеют право. В городе все гуманнее- отлов, 2 недели передержки, нет хозяина?- утилизация. На выходе- мыло, унты, пОльта для пролетариев.
21:41:44 17-05-2023
Гость (21:23:33 17-05-2023) Очень хочется посмотрнть в глаза " человеку", который спит и... Так усынови его! И человек с ружьем не будет для него угрозой. Делов то! А так, через полгода -год, вырастет злая псина, кого нибудь покусает и вуаля! Валгала будет ждать пёсика.
22:42:57 17-05-2023
Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП сегодня в 0:30 Бездомные собаки напали на 10-летнюю девочку, которая шла в школу в Краснодаре. По словам очевидцев, это случилось на улице 70-летия Октября. Две собаки подбежали к ребенку после того, как она перешла дорогу. Одна из них укусила школьницу за бедро. Родители отвезли ребенка в травматологию, ей сделали укол от бешенства. В полиции журналистам «Кубань 24» рассказали, что назначили проверку.
06:33:49 18-05-2023
Гость (22:42:57 17-05-2023) Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП сегодня в 0:30 Бездомн... Строго наказывать таких мэров, которые не организовали отстрел стай бешеных бродячих собак! С последующими оргвыводами!
00:22:41 18-05-2023
Бездушие, жестокость, воровство и алчность царят в Думах. Где приюты ваши? Где бюджетные деньги?
09:01:03 18-05-2023
Вера (00:22:41 18-05-2023) Бездушие, жестокость, воровство и алчность царят в Думах. Гд... На кой ляд те приюты? Два- три дня передержки и на небеса. Быстро, оперативно. С минимумом расхода бюджетных средств.
14:53:51 18-05-2023
Гость (09:01:03 18-05-2023) На кой ляд те приюты? Два- три дня передержки и на небеса. Б... А ты хочешь на небеса ? И никто не хочет !
00:45:47 18-05-2023
Гость (21:34:28 17-05-2023) Почему спит и видит? В охотугодьях это ДОЛГ каждого охотник... Зайчата, косулята...Прям сама добрата!!! Ааа, ну ближе видимо, как охотничку - жертва! Жаль, только, что карма такая вещь... Ну как бы попроще- на потомках может аукнуться. А должны отвечать вы...А вообще жалко вас, ущербный в своей слепой ненавести.. Пы.Сы. отвечать можете не трудится. Мерзко читать ваши комменты, а ужаести с вами диалог это вообще_________(
09:02:54 18-05-2023
Гость (00:45:47 18-05-2023) Зайчата, косулята...Прям сама добрата!!! Ааа, ну ближе видим... Про карму мы с зоошизрй не далее как позавчера общались. Мимо! Видать бог меня хранит за то, что не мало животных спас при отстреле блоховозов. Отдыхай мазёво.
14:33:05 18-05-2023
Гость (00:45:47 18-05-2023) Зайчата, косулята...Прям сама добрата!!! Ааа, ну ближе видим... Чрезвычайное происшествие произошло в селе Онгудай Республики Алтай в ночь на 14 мая, сообщает местная администрация. Домашние собаки на самовыгуле сбились в стаю и задавили 25 особей овцематок и ягнят. Хозяев одной из собак породы алабай удалось установить и составить на них протокол. На владельцев питомца подадут судебный иск, в том числе о возмещении материального ущерба.
01:15:06 18-05-2023
Гость (14:49:54 17-05-2023) Сокращать надо минимум в 6 раз. Без всяких выпусков, с дальн... Сколько злобы в тебе, смотри не заболей)))
09:22:03 18-05-2023
Гость (01:15:06 18-05-2023) Сколько злобы в тебе, смотри не заболей))) ... По другому никак. Люди города строят для людей, но никак не для бездомных собак.
15:17:57 18-05-2023
Илья (14:53:51 18-05-2023) А ты хочешь на небеса ? И никто не хочет !... Ты себя отождествляешь с собакой? Если собака никому не нужна ее утилизирует. Если нужна тебе - приюти.
17:12:26 18-05-2023
Я тут читаю эти дикие пожелания уничтожить всех собак бездомных, ощущение, что большинство здесьь их регионов, где губеры ничего не делали. С Карелии пример берите, у нас и город и волонтёры с 2008 года все делали и у нас нет таких проблем, город давно чистый, все животные в приютах и многим находят семьи. А тут писк и жалобы тех, кто руки не приложил. А дальше что, дейчтвительно: сосед плохой - на утилизацию? Деградация полная, через лет 50 собаки будут в зоопарке, потому что в их уже не останется.
18:08:43 18-05-2023
Ирина (17:12:26 18-05-2023) Я тут читаю эти дикие пожелания уничтожить всех собак бездом... Да о чем Вы? Им не надо решение проблемы! Они просто жаждут крови и все. Это страшно просто, насколько повышен градус агрессии в обществе. В таком случае обязательно надо найти - крайнего и решили сделать таким " крайним" собак. Все объяснимо и имеет под собой почву. Посмотрите и почитайте сколько жестоких, диких случаев, где люди, подростки убивают друг друга, уродуют! И нет такого общественного резонанса в обществе- нет! Все вдркг дико испугались собак... И не хотят ничего слушать про другие способы решения проблемы, кроме как убить! Неужели неясно, что проблема не в собаках- в людях проблема! Или скорее в том, что происходит в их головах и душах(( P.S. Радостно за ваш регион
18:19:01 18-05-2023
Ирина (17:12:26 18-05-2023) Я тут читаю эти дикие пожелания уничтожить всех собак бездом... Вы прямо с самого города Карелия? Ух ты ж! Даже не знал про такой. Почему у вас , в славном городе Карелия, соседей отождествляют с собаками? Все настолько плохо?
18:04:18 18-05-2023
Екатерина (15:44:15 18-05-2023) Надоел глупый сосед- тоже утилизировать?? Это что вообще за ... В соседней теме как раз таки зоошиза пишет о наличии у нее аллергии на детей и предлагает водить их на поводках и в намордниках. У вас все смешалось- собаки, соседи, люди. дети- полный винегрет!
19:07:35 18-05-2023
Гость (18:04:18 18-05-2023) В соседней теме как раз таки зоошиза пишет о наличии у нее а... Как раз винегрет исторгнутых мыслишек здесь мечете вы, неуважаеммый/ая. Такой дешёвый наборчик заезженных штампов.
19:01:51 18-05-2023
Гость (10:01:39 18-05-2023) Пропускная способность не нужна в направлении город-отлов-пр... Никому не дано брать на себя функцию Бога и решать, кому жить, кого уничтожать. Это - ЕГО территория. А люди должны быть Людьми и помогать бездомным! На то, они и люди. Собака бывает кусачей... Ну, а дальше знаете. А кто им создал такую жизнь???? Ясно кто. Всякая жизнь ценна - и собачья, и котячья.......
22:35:00 18-05-2023
Ирина (19:01:51 18-05-2023) Никому не дано брать на себя функцию Бога и решать, кому жит... И блошачья? На пару с тараканьей.
06:27:00 19-05-2023
Ирина (19:01:51 18-05-2023) Никому не дано брать на себя функцию Бога и решать, кому жит... Тётка, а ты шубки не носишь, мяско не кушаешь? Что за лицемерие постоянное? Одних забивают в промышленных масштабах - ты даже не вякнешь, а других ой-ой - Бог решать должен. Ну вот что у тебя в голове? Компост?
20:01:37 18-05-2023
Гость (18:08:43 18-05-2023) Да о чем Вы? Им не надо решение проблемы! Они просто жаждут ... Такая большая , а в сказки веришь! Бугага!
20:04:33 18-05-2023
Ведь сейчас у всех инет. Пишешь в поисковой строке: "Проблема с кабыздохами в Карелии." Вуаля! Стерилизация не поможет решить проблему бездомных собак, считает зоозащитник из Карелии 2023-05-17 14:00:55 С 2018 года основным способом работы с бездомными собаками стала схема «отлов — стерилизация — возвращение на улицу». Эту схему критикует глава первого общественного приюта для животных Владимир Рыбалко. По расчетам общественника стерилизация даже 80% бездомных собак не остановит прирост новых особей: на улице продолжат рождаться новые щенки, к ним будут присоединяться выброшенные на улицу. Существует проблема «перепроизводства» собак, когда люди разводят популярные породы или попросту не стерилизуют своих питомцев. В итоге на улице постоянно оказываются щенки или собаки, оставленные хозяевами. Не забаненные в гугле могут проверить самостоятельно. Привет жительнице брехлу из славного города Карелия.
23:05:36 18-05-2023
Гость (20:04:33 18-05-2023) Ведь сейчас у всех инет. Пишешь в поисковой строке: "Проблем... Из того же Гугла: В Костомукше нашли свой подход к ситуации. Зоозащитная организация «Добрые руки» не выпускает собак после отлова, а оставляет их жить в приюте до их естественной смерти. По словам председателя Константина Полякова, таким образом они снимают точки напряжения, не допуская свободного выгула бродячих собак в центре города и контакта с людьми. Чем докажете, что писала не жительница именно этого городп в Карелии?
23:19:55 18-05-2023
Гость (23:05:36 18-05-2023) Из того же Гугла: В Костомукше нашли свой подход к ситуации.... А тем, что она не из Карелии вообще. Читаем: "С Карелии пример берите, у нас и город и волонтёры с 2008 года все делали и у нас нет таких проблем, город давно чистый ..." Эта зоошиза решила, что Карелия это просто город. Тараканы в голове озабочены собаками , но не географией.
00:25:46 19-05-2023
Гость (23:19:55 18-05-2023) Гость (23:05:36 18-05-2023) Из того же Гугла: В Костом... Все у нее нормально и с географией и с другим. Если у вас проблемы не переносите их на других. Карелия- это регион. А далее она пишет про город, который находится в Карелии и не называет какой. Вот и все. Там нет противоречий, если , конечно, нет желания просто по придираться!
23:29:08 18-05-2023
Гость (23:05:36 18-05-2023) Из того же Гугла: В Костомукше нашли свой подход к ситуации.... Все ровно таким же образом. Пишем: "Проблема с бродячими собаками в Костомукше". Далее читаешь и наслаждаешься.
23:22:14 18-05-2023
Жителей Костомукши терроризируют бездомные собаки. Как написала в сети одна костомукшанка, в городе горняков нет приюта, куда могли бы поместить на передержку отловленных собак. Ведь по новому закону животных нельзя усыплять сразу, а надо содержать в приюте полгода. — И когда же это безобразие возле нашего подъезда прекратится, я не знаю. Только вот, уважаемые господа чиновники, вчера одна из этих собак лаяла и скалилась на моего восьмилетнего сына, если бы я не увидела все это с балкона и не поспешила к нему на помощь, даже представить боюсь, чем могло это закончиться. Ребенок испугался. Теперь мы, вооружившись чем потяжелее, встречаем и провожаем его к выходу из подъезда, — пишет женщина.
23:24:43 18-05-2023
11.01.2023 15:40Александр Зиничев Примерное время чтения: меньше минуты 61 Бродячих собак будут отлавливать в Костомукше Khzm, мимо. :(
23:44:33 18-05-2023
Заметьте Зоозащитная организация «Добрые руки» - общественная организация, а посему: 1.Никто не запрещает создать в Барнауле зоозащитная организацию «Добрые ноги» . 2. Разрешаем за счет ЗО "Добрые ноги" производить отлов бездомных собак и собак на самовыгуле. 3. Производить за счет ЗО "Добрые ноги" их стерилизацию, кормление, развлекуху и утилизацию путем дожития до естественной смерти. 4. Для осуществления своей деятельности ЗО "Добрые ноги" обязана приобрести за счет организации участок для дожития собак до естественной смерти не менее 10 га и в 100 км от города. 5. Транспорт организация приобретает за свой счет. 6. Оплату наемного труда и налогов производит за свой счет. 7. Утилизацию собак после естественной смерти ЗО "Добрые ноги" производит за свой счет. 8. В целях сокращения расходов разрешить организации ЗО "Добрые ноги" нанять догхантеров и отстрелять собак на территории приюта. Для утилизации построить мыловаренный завод. Сэкономленные бюджетные средства, а также средства от мыловарения направить на строительство тоннеля под ЖД вокзалом г. Барнаул. Число. Дата. Подпись. Так пойдет?
11:28:50 19-05-2023
Гость (00:25:46 19-05-2023) Гость (23:19:55 18-05-2023) Гость (23:05:36 18-05-2023... Мдя. Перечитайте еще раз. Погуглите. И поймете, что тетя брешет. Бродячие собаки просто заполонили Карелию как регион.
13:31:42 19-05-2023
Не пойму, зоошизы реально не понимают, что люди заводят породистых собак и на улицу их НЕ выбрасывают. А бродичие шавки сами размножаются. Что-то я не видела за всю свою жизнь бродячих стай породистых собак. Бродячие шавки - это паразиты, которых надо истреблять, как это делается в развитых странах.
16:38:16 19-05-2023
Rina (13:31:42 19-05-2023) Не пойму, зоошизы реально не понимают, что люди заводят поро... Как дико читать подобные комменты, да еще от женщины! В самой природе, которой должно быть заложенно милосердие сострадание.... Поймите не бывает выборочной доброты, не бывает. Как и милосердия. Rina, вы б еще дюдей разделили на элиту и бомжей. Вторые видимо по вашему мнению тоже не имеют права сосуществовать с вами, ведь они же помеха, ведь так! И да самое главное-люди заводят разнвх собак. И в развитвх странах, где понты - дурной тон, даже знаменитые люди берут собак из приюта. Например, один известный певец из Германии взял из приюта собачку - без титулов и родословных. Просто по велению сердца. Человек одним словом!
19:34:52 19-05-2023
Гость (16:38:16 19-05-2023) Как дико читать подобные комменты, да еще от женщины! В само... А чего ты у магазина-то шуб не митингуешь, сострадальщица? Почему курей, свиней, коров и лис можно убивать в интересах человека, а собак нельзя? Можешь логично ответить? Или это слишком сложно для твоей бестолковки?