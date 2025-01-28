В Барнауле по просьбе жителей запретят водителям грузовиков парковаться у ТЦ "Волна"

Мера начнет действовать с 7 февраля

28 января 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

В Барнауле возле торгового центра "Волна" запретят остановку и стоянку грузовиков, сообщили в администрации города.

Меру приняли по просьбе жителей, "так как грузовики создают помехи для пассажиров и водителей автобусов маршрутов № 10 и 53".

"С 7 февраля на площадках отстоя автобусов конечного остановочного пункта "ТРЦ "Волна", будет введен запрет остановки и стоянки грузового транспорта", – рассказали в мэрии.

28 января глава Барнаула Вячеслав Франк поручил очистить от снега парковочные карманы на улицах городах.