В Барнауле по просьбе жителей запретят водителям грузовиков парковаться у ТЦ "Волна"
Мера начнет действовать с 7 февраля
28 января 2025, 14:20, ИА Амител
Фото: Mitchell Luo / unsplash.com
В Барнауле возле торгового центра "Волна" запретят остановку и стоянку грузовиков, сообщили в администрации города.
Меру приняли по просьбе жителей, "так как грузовики создают помехи для пассажиров и водителей автобусов маршрутов № 10 и 53".
"С 7 февраля на площадках отстоя автобусов конечного остановочного пункта "ТРЦ "Волна", будет введен запрет остановки и стоянки грузового транспорта", – рассказали в мэрии.
28 января глава Барнаула Вячеслав Франк поручил очистить от снега парковочные карманы на улицах городах.
15:00:37 28-01-2025
жители просят чтоб грузовикам запретили по обочинам парковаться в городе, где попало.
15:05:12 28-01-2025
"В Барнауле возле торгового центра "Волна" запретят остановку и стоянку грузовиков, сообщили в администрации города." ---- А за уже установленными знаками запрета администрация и ГАИ наблюдать и исполнять требования знаков не собираются? Вся привокзальная улица забита жоповозками стоящими под запрещающими знаками. Если еще года 4 назад с ними пытались бороться раз-два в месяц, то сейчас вообще забыли или забили.