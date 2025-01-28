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В Барнауле по просьбе жителей запретят водителям грузовиков парковаться у ТЦ "Волна"

Мера начнет действовать с 7 февраля

28 января 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: Mitchell Luo / unsplash.com
Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

В Барнауле возле торгового центра "Волна" запретят остановку и стоянку грузовиков, сообщили в администрации города.

Меру приняли по просьбе жителей, "так как грузовики  создают помехи для пассажиров и водителей автобусов маршрутов № 10 и 53". 

"С 7 февраля на площадках отстоя автобусов конечного остановочного пункта "ТРЦ "Волна", будет введен запрет остановки и стоянки грузового транспорта", – рассказали в мэрии.

 28 января глава Барнаула Вячеслав Франк поручил очистить от снега парковочные карманы на улицах городах. 

Барнаул Транспорт

Комментарии 2

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гость

15:00:37 28-01-2025

жители просят чтоб грузовикам запретили по обочинам парковаться в городе, где попало.

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Гость

15:05:12 28-01-2025

"В Барнауле возле торгового центра "Волна" запретят остановку и стоянку грузовиков, сообщили в администрации города." ---- А за уже установленными знаками запрета администрация и ГАИ наблюдать и исполнять требования знаков не собираются? Вся привокзальная улица забита жоповозками стоящими под запрещающими знаками. Если еще года 4 назад с ними пытались бороться раз-два в месяц, то сейчас вообще забыли или забили.

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