В Барнауле продлили изменение схем движения общественного транспорта у Дома быта

Коммунальщики продолжают ремонтировать водопровод в районе остановки

27 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле продлили изменение схем движения общественного транспорта в районе Дома быта. Как сообщили в мэрии, на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова коммунальщики продолжают ремонт водопровода.

Изначально троллейбусы и автобусы должны были двигаться по изменённым маршрутам до 27 марта, но теперь мера будет действовать до 10:00 28-го.

Напомним, как устроено движение:

троллейбусы № 6 и 7 – в сторону конечной остановки "Дом быта" ходят без изменений; в обратном направлении: Ленина – Космонавтов – Малахова, далее по маршруту;

автобусы № 6, 24, 53 – при движении в центр города: Матросова – Ленина – разворот в районе здания по пр. Ленина, 106/1 – Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: без изменений;

троллейбус № 1 и трамвай № 3 ездят без изменений. Ограничений для личного транспорта также нет.

Ранее сообщили, в Барнауле планируют строительство 3,5 км контактной сети для продления маршрута № 7, куда дополнительно направят два троллейбуса.